Уже с апреля купить как легкий, так и крепкий алкоголь, не внесенный в базу данных ЕГАИС, по закону будет невозможно. До полумиллиарда рублей в 2017 году может получить Самарская область за счет акцизов, которые автоматически учитываются в системе ЕГАИС. Александр Григорович, директор сети торговых точек, специализирующейся, в основном, на крепком алкоголе, работает в этом бизнесе 11 лет. Сейчас в его ведении более 130 магазинов. Каждый необходимо оборудовать онлайн-кассой, подключенной к системе учета. Ее цена колеблется в пределах 85-90 тысяч рублей.
Александр Григорович, директор сети алкогольных отделов:
«На самом деле честно скажу - ждали что она не заработает. Ее отзовут. Но этого не произошло, система более или менее работает. Система ЕГАИС она дает, так скажем, убрать с полок магазинов фальсификат - в 1-ю очередь. Возможна проверка этой продукции, и соответственно фальсификат в системе ЕГАИС высвечивается сразу. С точки зрения человеческого фактора она усложнилась - новое оборудование, новая система. Продавцы, которые работают на местах, они старой закалки - они извиняюсь за выражение компьютер знают визуально».
Уже после 30 марта все торговые точки должны будут учитывать в системе ЕГАИС не только крепкое спиртное, а всю алкогольную продукцию. Количество оборудованных спецтерминалами магазинов растет ежедневно. Но расходы на оборудование переложат на плечи покупателей. По оценке экспертов, стоимость продукции в рознице может вырасти на 10-15%. После проведения операции информация с такого устройства попадает к оператору фискальных данных. После чего ею могут пользоваться как налоговики, так и органы исполнительной власти. А также владельцы торговых предприятий для контроля своих сотрудников.
А уже с января с помощью данных ЕГАИС налоговики начали проводить проверки. Один из магазинов в Кинеле, который продал 80 литров пива, но не отразил их в системе, оштрафовали на 40 тысяч рублей.
Андрей Призимирский, руководитель проекта "онлайн-кассы":
"Изменения вступили в действия с 1 января этого года, то есть федеральная служба Росалкогольрегулирования совместно с системой ЕГАИС включила систему контроля остатков на торговых точках, на данный момент для своей контрольной деятельности Федеральная Служба Росалкогольрегулирования может использовать информацию об остатках на серверах ЕГАИС".
Вскоре аналогичным образом под контроль налоговиков могут попасть табачные изделия и спиртосодержащая непищевая продукция. В Ростове и Краснодаре с начала года стартовал эксперимент по введению маркировки на сигаретах. Единый контроль введен в аптеках Санкт-Петербурга. В ближайшей перспективе подобный образом собираются учитывать детскую одежду и обувь.