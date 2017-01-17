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В Тольятти 11-летняя девочка отравилась суррогатами алкоголя

В Тольятти 11-летняя девочка отравилась суррогатами алкоголя

В четверг, 29 декабря, в одну из тольяттинских больниц доставили ребенка, отравившегося спиртным. Инцидент произошел в одном из городских соцучреждений. По предварительным данным, 11-летняя девочка пила суррогатный алкоголь, передает портал «Волга-Ньюс».
К несовершеннолетней вызвали скорую помощь. Медики промыли девочке желудок 

30 декабря 2016, 11:44
В Волжском районе производили водку, пить которую опасно для жизни

В Волжском районе производили водку, пить которую опасно для жизни

Полицейские завершили расследование уголовного дела о подпольном алкогольном заводе в Волжском районе. В ангаре в промышленной зоне поселка Стройкерамика располагались три автоматизированные линии по розливу водки и еще одна в процессе сборки. Стоимость каждой - около миллиона долларов.
Цех силовики 

30 декабря 2016, 11:01
В Самаре на вокзале женщина продавала опасный для жизни коньяк‍ с этикеткой «Лезгинка»

В Самаре на вокзале женщина продавала опасный для жизни коньяк‍ с этикеткой «Лезгинка»

На железнодорожном вокзале Самары задержана 42-летняя женщина, подозреваемая в продаже опасного для здоровья алкоголя. По данным силовиков, она торговала спиртным на платформе №2. У женщины изъяли бутылку с этикеткой «Коньяк «Лезгинка» объемом пол-литра.

Содержимое бутылки проверили эксперты. Установлено, что алкоголь был 

14 декабря 2016, 10:52
Россию в ближайшее время ждет серьезный скачок цен на алкоголь и табак

Россию в ближайшее время ждет серьезный скачок цен на алкоголь и табак

Россию в ближайшее время ждет серьезный скачок цен на алкоголь и табак, сравнимый с концом 2014-го года, когда стоимость импортных товаров повысилась на 50 и более процентов. Это последствия изменения размеров акцизных сборов, рассчитанных на 2017 - 2019 годы.
По 

5 декабря 2016, 06:26
Самарский «Родник» ждет лицензию на алкоголь

Самарский «Родник» ждет лицензию на алкоголь

Ситуация с возобновлением лицензии на производство крепкого алкоголя самарским комбинатом «Родник» остается нерешенной. Как уже сообщала «ТЕРРА», на этой неделе на предприятии заявили, что Росалкогольрегулирование (РАР) в ходе полной внеплановой проверки «Родника» не выявило нарушений, препятствующих выдачи комбинату разрешительных 
18 сентября 2015, 09:51
В России хотят повысить цены на коньяк и бренди

В России хотят повысить цены на коньяк и бренди

Российские производители крепкого алкоголя настаивают на необходимости повышения минимальных цен на коньяк и бренди. Росалкогольрегулирование рассматривает предложение, с которым, вероятнее всего, согласится. Обоснование изменения стоимости высокоградусных напитков заключается в том, что коньячный спирт отечественные предприятия закупают за валюту - расходы 
3 сентября 2015, 11:46
Россиян научат пить культурно

Россиян научат пить культурно

В России планируется провести социальную рекламную кампанию по повышению культуры потребления алкогольной продукции. Её разработкой займется Росалкогольрегулирование.

Предположительно, финансироваться проект будет с реализации спиртного - один рубль с каждой бутылки. В настоящее время в России продается порядка 30 миллиардов 
11 августа 2015, 01:28
Озвучены минимальные цены на шампанское и вино

Озвучены минимальные цены на шампанское и вино

В Росалкогольрегулировании назвали минимальную стоимость шампанского и вина, которую предлагается установить уже до конца года, сообщают Известия.

В ходе совещания, посвященного этой теме, специалисты сошлись во мнении, что игристые вина не могут стоить менее 115 рублей за бутылку объемом 
17 июля 2015, 04:29
ЕГАИС в помощь

ЕГАИС в помощь

Введение ЕГАИС в алкогольной рознице не должно парализовать рынок, как это было, когда систему запускали на производстве. На сей раз ее сначала доведут до ума: ритейлеры-добровольцы обкатают ЕГАИС в своих распределительных центрах, сообщают "Ведомости".

Единая государственная автоматизированная информационная система (ЕГАИС) должна 

28 ноября 2013, 01:23
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