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Материалы по теме:

Стало известно, когда в Самаре включат освещение на Московском шоссе

Стало известно, когда в Самаре включат освещение на Московском шоссе

В Самаре на двух участках Московского шоссе включат освещение. Об этом в соцсети Twitter сообщил глава минтранса Самарской области Иван Пивкин.

«На Московском шоссе отсутствует освещение на двух участках - от Ташкентской до Алма-Атинской и от «Касторамы» до Банной. 
1 декабря 2017, 09:54
В Самаре минтранс сообщил об изменениях на кольце Луначарского

В Самаре минтранс сообщил об изменениях на кольце Луначарского

Минтранс Самарской области сообщил, когда троллейбусы начнут ходить через кольцо улицы Луначарского и Московского шоссе. Об изменениях представители ведомства сообщили в социальной сети Twitter.

«Троллейбусное сообщение на данном участке будет восстановлено после окончания строительных работ. Контактная сеть троллейбусов на 
28 ноября 2017, 03:13
Участок Ново-Садовой в Самаре не успевают открыть до декабря

Участок Ново-Садовой в Самаре не успевают открыть до декабря

В Самаре участок Ново-Садовой не успевают открыть до зимы. Движение транспорта от Первомайской до Полевой откроют не раньше 1 декабря. Такая информация опубликована представителем министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области в социальной сети Twitter.

«Об открытии движения сообщим 
23 ноября 2017, 03:07
Самара: Кировский мост легализировали

Самара: Кировский мост легализировали

Кировский мост, движение по которому началось еще 3 года назад, теперь официально легализовали. Минтранс Самарской области получил разрешение на его ввод в эксплуатацию. Об этом говорится в опубликованном на сайте ведомства проекте изменений в «Перечень автодорог регионального или межмуниципального значения 
20 ноября 2017, 08:05
На «диком» перекрестке Кирова и Победы появились светофоры

На «диком» перекрестке Кирова и Победы появились светофоры

В Самаре установили светофоры на одном из самых оживленных и сложных перекрестков города – так называемом диком перекрестке Кирова и Победы (почему его так прозвали, читайте в материале ТРК «ТЕРРА» по ссылке).

Напомним, на установку 11 светофоров был 
26 октября 2017, 09:35
Движение замедлится, но станет безопаснее: о новых светофорах в Самаре

Движение замедлится, но станет безопаснее: о новых светофорах в Самаре

До конца года еще два проблемных перекрестка в Самаре оборудуют светофорными комплексами. Речь идёт о строящейся сейчас развязке на пересечении Московского шоссе и улицы Луначарского. Съезд оттуда на Мичурина будет готов уже в ноябре. Еще один крайне проблемный участок - 

28 сентября 2017, 03:52
Наконец-то: В Самаре на «диком» перекрестке Кирова и Победы установят 11 светофоров

Наконец-то: В Самаре на «диком» перекрестке Кирова и Победы установят 11 светофоров

В Самаре установят светофоры на одном из самых оживленных и сложных перекрестков города. Речь идет о «диком» перекрестке Кирова и Победы.

На сегодняшний день он является пересечением равнозначных дорог. По ПДД, автомобилисты должны проезжать его по правилу «помехи справа» 
30 августа 2017, 11:02
В Москве появился первый «солнечный» светофор

В Москве появился первый «солнечный» светофор

В российской столице в рамках эксперимента по внедрению энергосберегающих технологий проведен монтаж первого «солнечного» светофора. Он функционирует от панелей с фотоэлементами, ориентированных на Солнце.
Планируется появление подобных устройств, прежде всего, на перекрестках в новых московских микрорайонах. Специалисты это объясняют с 

28 августа 2017, 09:03
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