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Стало известно, когда в Самаре включат освещение на Московском шоссе
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1 декабря 2017, 09:54
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В Самаре минтранс сообщил об изменениях на кольце Луначарского
Минтранс Самарской области сообщил, когда троллейбусы начнут ходить через кольцо улицы Луначарского и Московского шоссе. Об изменениях представители ведомства сообщили в социальной сети Twitter.
«Троллейбусное сообщение на данном участке будет восстановлено после окончания строительных работ. Контактная сеть троллейбусов на …
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28 ноября 2017, 03:13
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Участок Ново-Садовой в Самаре не успевают открыть до декабря
В Самаре участок Ново-Садовой не успевают открыть до зимы. Движение транспорта от Первомайской до Полевой откроют не раньше 1 декабря. Такая информация опубликована представителем министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области в социальной сети Twitter.
«Об открытии движения сообщим …
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23 ноября 2017, 03:07
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Самара: Кировский мост легализировали
Кировский мост, движение по которому началось еще 3 года назад, теперь официально легализовали. Минтранс Самарской области получил разрешение на его ввод в эксплуатацию. Об этом говорится в опубликованном на сайте ведомства проекте изменений в «Перечень автодорог регионального или межмуниципального значения …
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20 ноября 2017, 08:05
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На «диком» перекрестке Кирова и Победы появились светофоры
В Самаре установили светофоры на одном из самых оживленных и сложных перекрестков города – так называемом диком перекрестке Кирова и Победы (почему его так прозвали, читайте в материале ТРК «ТЕРРА» по ссылке).
Напомним, на установку 11 светофоров был …
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26 октября 2017, 09:35
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Движение замедлится, но станет безопаснее: о новых светофорах в Самаре
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28 сентября 2017, 03:52
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Наконец-то: В Самаре на «диком» перекрестке Кирова и Победы установят 11 светофоров
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30 августа 2017, 11:02
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В Москве появился первый «солнечный» светофор
В российской столице в рамках эксперимента по внедрению энергосберегающих технологий проведен монтаж первого «солнечного» светофора. Он функционирует от панелей с фотоэлементами, ориентированных на Солнце.
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28 августа 2017, 09:03