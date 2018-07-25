В среду, 25 июля, в Самарской области начали работать пункты приема заявлений для голосования не по месту регистрации, а по месту нахождения.
Первыми в работу по приему заявлений от желающих проголосовать 9 сентября вдали от дома включились многофункциональные центры и территориальные избирательные комиссии. Одна из ТИК открылась в администрации Ленинского района. Елена Храмова живет неподалеку, но в день выборов будет работать в Самарском районе, там же ей разрешили и проголосовать.
- Мне не совсем удобно сюда приезжать и голосовать, поэтому я пришла в этот избирательный пункт, чтобы мне дали прикрепительный, чтобы я голосовала на участке № 3207, - рассказывает жительница Самары Елена Храмова. - Как раз я буду находиться рядом, поэтому мне очень удобно.
С похожей целью пришла в ТИК госслужащий Елена Фомченкова. Она 9 сентября будет находиться у родственников в Тольятти.
- Я госслужащий, для меня этот процесс важен, я избиратель, - пояснила жительница Самары Елена Фомченкова. - Я поинтересовалась, как проголосовать можно не по месту своего жительства - это ТИК здесь, на Садовой, а затем узнала расписание и приехала, потратив 5 минут и все - я свободна.
Чтобы проголосовать на любом удобном для вас избирательном участке, достаточно сначала выбрать его при подаче заявления, а в день голосования иметь при себе паспорт с адресом прописки.
- По поводу очередей я сказать не могу, - поясняет пресс-секретарь избирательной комиссии Самарской области Роман Романов. - Например, коллеги из МФЦ во время предыдущей президентской кампании говорили, что очереди были. Но статистика говорит, что, например, по президентской компании, большинство подобных заявлений были оформлены именно через госуслуги. Людям проще зайти в Госуслуги и, не выходя из дома, получить возможность проголосовать там, где ему удобно.
Позже подать заявление можно будет и в участковой избирательной комиссии по месту регистрации
- С 29 июля заработают еще более 1300 пунктов приемов заявлений уже на базе участковых избирательных комиссий, непосредственно рядом с домом, - рассказал председатель избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев. - Здесь еще проще - можно возвращаясь с работы зайти и оформить заявление .
Напомним, в этот же день, 9 сентября, в Тольятти и Сызрани параллельно с выборами губернатора будут выбирать местные думы. А в Самаре пройдут довыборы в Госдуму по 158 избирательному округу. Как уже рассказывала ТЕРРА , ранее этот пост занимала Надежда Колесникова, но она сложила с себя полномочия в июне 2018-го, объяснив это тем, что ей предложили другую, не менее интересную работу в Москве. Теперь за возможность представлять наш регион в нижней палате федерального собрания среди прочих поборются бывший депутат госдумы Александр Хинштейн и руководитель регионального отделения партии "Яблоко" Игорь Ермоленко.
|
Как идет подготовка к выборам 9 сентября 2018 года в Самарской области
|
20 июля 2018, 10:31
|
Самарский депутат стал официальным кандидатом в мэры Москвы
|
13 июля 2018, 11:01
|
Подготовка к выборам продолжается в Самарской области
Подготовка к осеннему голосованию в Самарской области идет полным ходом. Напомним, на 9 сентября назначены выборы губернатора, а также довыборы в Государственную думу по 158-му избирательному округу. Сейчас решаются и технические моменты. Так, облизбирком подписал соглашение о сотрудничестве с губернским …
|
8 июля 2018, 10:15
|
Назван новый претендент на пост губернатора Самарской области
Появился еще один потенциальный кандидат на пост губернатора Самарской области. Реготделение партии «Яблоко» выдвигает на этот пост своего идейного лидера Игоря Ермоленко. Конкуренцию ему составят областные парламентарии: коммунист Алексей Лескин и либерал-демократ Александр Степанов, а также действующий глава региона Дмитрий …
|
29 июня 2018, 03:01
|
В блогах: «Доченьку козы-оракула Забияки назвали Футболина»
Маленькой козочке, родившейся в апреле у знаменитой козы Забияки - оракула ЧМ-2018 от Самары, дали имя Футболина. В «ВК» подвели итоги голосования, в котором приняли участие почти тысяча жителей города. Тот, кто придумал эту кличку, получит приз. Напомним, самарской …
|
8 мая 2018, 12:29
|
Названы скверы, выбранные самарцами для благоустройства в 2018 году
Опубликован список территорий, за благоустройство которых проголосовали жители Самарской области. В нем приняли участие около миллиона человек. Всего в списке 151 объект, сообщили в правительстве Самарской области.
|
27 марта 2018, 02:08
|
Объявлены итоги голосования по облику стены у пл. Славы в Самаре
|
22 марта 2018, 10:06
|
Против дороги через лес проголосовали жители Тольятти
В Самарской области подводят итоги общественного голосования по проектам благоустройства. Напомним, оно проводилось в воскресенье, 18 марта.
В Тольятти предварительные результаты уже огласили. На аппаратном совещании в администрации их озвучил глава города Сергей Анташев.
|
19 марта 2018, 02:05