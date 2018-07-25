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«Бункер S» Эфир передачи от 24 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 24 июля 2018г 
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Как идет подготовка к выборам 9 сентября 2018 года в Самарской области

Как идет подготовка к выборам 9 сентября 2018 года в Самарской области

У кандидатов в губернаторы Самарской области остался всего 1 день на то, чтобы выдвинуть свою кандидатуру для участия в выборах. А до 25 июля они должны подать документы для регистрации. В чем специфика предстоящей избирательной кампании, когда будет ясно, кто 

20 июля 2018, 10:31
Самарский депутат стал официальным кандидатом в мэры Москвы

Самарский депутат стал официальным кандидатом в мэры Москвы

Самарец, депутат Госдумы от партии ЛДПР Михаил Дегтярев, будет бороться за кресло мэра Москвы. Он прошел регистрацию и получил статус кандидата на кресло градоначальника столицы. Соответствующее удостоверение он получил 12 июля. Об этом свидетельствует фото, которое Дегтярев выложил в своем 
13 июля 2018, 11:01
Подготовка к выборам продолжается в Самарской области

Подготовка к выборам продолжается в Самарской области

Подготовка к осеннему голосованию в Самарской области идет полным ходом. Напомним, на 9 сентября назначены выборы губернатора, а также довыборы в Государственную думу по 158-му избирательному округу. Сейчас решаются и технические моменты. Так, облизбирком подписал соглашение о сотрудничестве с губернским 
8 июля 2018, 10:15
Назван новый претендент на пост губернатора Самарской области

Назван новый претендент на пост губернатора Самарской области

Появился еще один потенциальный кандидат на пост губернатора Самарской области. Реготделение партии «Яблоко» выдвигает на этот пост своего идейного лидера Игоря Ермоленко. Конкуренцию ему составят областные парламентарии: коммунист Алексей Лескин и либерал-демократ Александр Степанов, а также действующий глава региона Дмитрий 

29 июня 2018, 03:01
В блогах: «Доченьку козы-оракула Забияки назвали Футболина»

В блогах: «Доченьку козы-оракула Забияки назвали Футболина»

Маленькой козочке, родившейся в апреле у знаменитой козы Забияки - оракула ЧМ-2018 от Самары, дали имя Футболина. В «ВК» подвели итоги голосования, в котором приняли участие почти тысяча жителей города. Тот, кто придумал эту кличку, получит приз. Напомним, самарской 
8 мая 2018, 12:29
Названы скверы, выбранные самарцами для благоустройства в 2018 году

Названы скверы, выбранные самарцами для благоустройства в 2018 году

Опубликован список территорий, за благоустройство которых проголосовали жители Самарской области. В нем приняли участие около миллиона человек. Всего в списке 151 объект, сообщили в правительстве Самарской области.
 
Напомним, голосование состоялось 18 марта. Территории, получившие больше всего голосов, будут благоустроены 

27 марта 2018, 02:08
Объявлены итоги голосования по облику стены у пл. Славы в Самаре

Объявлены итоги голосования по облику стены у пл. Славы в Самаре

В Самаре стали известны результаты голосования горожан по поводу внешнего вида подпорной стены на площади Славы. Оно состоялось в минувшее воскресенье, 18 марта. Самарцы могли проголосовать за один из двух вариантов: «Оставить подпорную стену такой, как есть» или «Открыть вид 

22 марта 2018, 10:06
Против дороги через лес проголосовали жители Тольятти

Против дороги через лес проголосовали жители Тольятти

В Самарской области подводят итоги общественного голосования по проектам благоустройства. Напомним, оно проводилось в воскресенье, 18 марта.

В Тольятти предварительные результаты уже огласили. На аппаратном совещании в администрации их озвучил глава города Сергей Анташев.
Тольяттинцы голосовали по поводу строительства новых дорог, 

19 марта 2018, 02:05
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