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До конца недели в Самаре должны отремонтировать улицу Свободы
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17 августа 2018, 03:22
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В Самарской области «девятка» опрокинулась на трассе: погиб водитель
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17 августа 2018, 02:59
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Глава Ленинского района Самары ушел в отставку
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17 августа 2018, 02:39
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20 лет дефолту: вспоминаем, как это было
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17 августа 2018, 02:02
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2900 избирательных бюллетеней из Самарской области отправят в Абхазию
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10 августа 2018, 01:12
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АО Телерадиокомпания «ТЕРРА» проведет жеребьевку по распределению эфирного времени для агитации на выборах Губернатора Самарской области и депутата Госдумы
АО Телерадиокомпания «ТЕРРА» 06 августа 2018 года в 16 ч. 00 мин. проводит жеребьевку по распределению между зарегистрированными кандидатами на должность Губернатора Самарской области платного эфирного времени в эфире телеканала «ТЕРРА» и радиоканала «ТЕРРА» для проведения предвыборной агитации на выборах …
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3 августа 2018, 10:52
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ООО «СРЦ» проведет жеребьевку по распределению эфирного времени для агитации на выборах Губернатора Самарской области и депутата Госдумы
ООО «СРЦ» 06 августа 2018 года в 16 ч. 00 мин. проводит жеребьевку по распределению между зарегистрированными кандидатами на должность Губернатора Самарской области платного эфирного времени в эфире радиоканала "Самарский радиовещательный центр – SBC" для проведения предвыборной агитации на выборах …
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3 августа 2018, 10:44
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Делят эфир: в облизбиркоме началась жеребьевка по распределению предвыборного времени
В эти минуты в облизбиркоме собрались представители региональных СМИ. Там началась жеребьевка по распределению бесплатного эфирного времени, которое должно быть предоставлено кандидатам в губернаторы и депутаты Госдумы для проведения предвыборной агитации. Стоит отметить, что большинство кандидатов в губернаторы отправили на …
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1 августа 2018, 03:16
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В губернаторской гонке в Самарской области участвуют шесть кандидатов
Региональный избирком официально зарегистрировал кандидатов в губернаторы Самарской области. Участвовать в предвыборной гонке будут 6 человек. Еще двоих до политической борьбы не допустили.
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30 июля 2018, 05:26
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Полпред президента в ПФО Михаил Бабич отправится послом в Белоруссию
Полпред президента в Приволжском Федеральном округе Михаил Бабич отправится в Минск. В понедельник комитет Совета Федерации по международным делам единогласно одобрил его кандидатуру на должность посла в Белоруссии. По установленной законом процедуре, профильный комитет Совфеда на закрытом заседании проводит консультации …
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23 июля 2018, 04:33
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Шестой кассационный суд разместится в Самаре
В Самарской области будет размещаться шестой кассационный суд. Соответствующее решение было принято Госдумой России в третьем чтении.
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18 июля 2018, 09:50