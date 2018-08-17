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До конца недели в Самаре должны отремонтировать улицу Свободы

До конца недели в Самаре должны отремонтировать улицу Свободы

В областной столице продолжается ремонт на улице Свободы на участке от Георгия Ратнера до улицы 22 Партсъезда. До конца этой недели там обещают закончить ремонт картами более 100 погонных метров. Приводят в порядок покрытие по всей ширине проезжей части, меняют 
17 августа 2018, 03:22
В Самарской области «девятка» опрокинулась на трассе: погиб водитель

В Самарской области «девятка» опрокинулась на трассе: погиб водитель

В четверг, 16 августа, в Самарской области произошла смертельная авария. В 12:30 60-летний водитель ехал на машине «ВАЗ 2109» по трассе «Отрадный – Борское - Новый Кутулук – Богдановка». На 4 километре трассы автомобилист не смог выбрать безопасную скорость и 
17 августа 2018, 02:59
Глава Ленинского района Самары ушел в отставку

Глава Ленинского района Самары ушел в отставку

В пятницу, 17 августа, совет депутатов Ленинского района Самары принял отставку районного главы Дмитрия Титова. По словам депутата Вячеслава Дубенского, чиновник решил уйти по собственному желанию, но причину так и не озвучил.

Напомним, что Дмитрий Титов руководил районом при 
17 августа 2018, 02:39
20 лет дефолту: вспоминаем, как это было

20 лет дефолту: вспоминаем, как это было

В пятницу, 17 августа, исполняется ровно 20 лет со дня дефолта в России. В этот день случилось страшное - правительство приостановило выплаты по госдолгу и понизило курс национальной валюты. Накануне дефолта соотношение доллар/рубль выглядело как 6.24, но уже к концу 
17 августа 2018, 02:02
2900 избирательных бюллетеней из Самарской области отправят в Абхазию

2900 избирательных бюллетеней из Самарской области отправят в Абхазию

В Самарской области продолжается подготовка к предстоящим выборам. Один из ее важных элементов – печать бюллетеней для голосования. Их необходимо отправить не только на участки в нашем регионе, но и в другие места, в которых будут находиться самарцы. 10 августа 
10 августа 2018, 01:12
АО Телерадиокомпания «ТЕРРА» проведет жеребьевку по распределению эфирного времени для агитации на выборах Губернатора Самарской области и депутата Госдумы

АО Телерадиокомпания «ТЕРРА» проведет жеребьевку по распределению эфирного времени для агитации на выборах Губернатора Самарской области и депутата Госдумы

АО Телерадиокомпания «ТЕРРА» 06 августа 2018 года в 16 ч. 00 мин. проводит жеребьевку по распределению между зарегистрированными кандидатами на должность Губернатора Самарской области платного эфирного времени в эфире телеканала «ТЕРРА» и радиоканала «ТЕРРА» для проведения предвыборной агитации на выборах 

3 августа 2018, 10:52
ООО «СРЦ» проведет жеребьевку по распределению эфирного времени для агитации на выборах Губернатора Самарской области и депутата Госдумы

ООО «СРЦ» проведет жеребьевку по распределению эфирного времени для агитации на выборах Губернатора Самарской области и депутата Госдумы

ООО «СРЦ» 06 августа 2018 года в 16 ч. 00 мин. проводит жеребьевку по распределению между зарегистрированными кандидатами на должность Губернатора Самарской области платного эфирного времени в эфире радиоканала "Самарский радиовещательный центр – SBC" для проведения предвыборной агитации на выборах 

3 августа 2018, 10:44
Делят эфир: в облизбиркоме началась жеребьевка по распределению предвыборного времени

Делят эфир: в облизбиркоме началась жеребьевка по распределению предвыборного времени

В эти минуты в облизбиркоме собрались представители региональных СМИ. Там началась жеребьевка по распределению бесплатного эфирного времени, которое должно быть предоставлено кандидатам в губернаторы и депутаты Госдумы для проведения предвыборной агитации. Стоит отметить, что большинство кандидатов в губернаторы отправили на 
1 августа 2018, 03:16
В губернаторской гонке в Самарской области участвуют шесть кандидатов

В губернаторской гонке в Самарской области участвуют шесть кандидатов

Региональный избирком официально зарегистрировал кандидатов в губернаторы Самарской области. Участвовать в предвыборной гонке будут 6 человек. Еще двоих до политической борьбы не допустили. 
 
Регистрация кандидатов на пост губернатора Самарской области в общей сложности заняла полчаса. Среди представивших в свою поддержку подписи 
30 июля 2018, 05:26
Полпред президента в ПФО Михаил Бабич отправится послом в Белоруссию

Полпред президента в ПФО Михаил Бабич отправится послом в Белоруссию

Полпред президента в Приволжском Федеральном округе Михаил Бабич отправится в Минск. В понедельник комитет Совета Федерации по международным делам единогласно одобрил его кандидатуру на должность посла в Белоруссии. По установленной законом процедуре, профильный комитет Совфеда на закрытом заседании проводит консультации 
23 июля 2018, 04:33
Шестой кассационный суд разместится в Самаре

Шестой кассационный суд разместится в Самаре

В Самарской области будет размещаться шестой кассационный суд. Соответствующее решение было принято Госдумой России в третьем чтении.

"Пожалуй, главный итог сегодняшнего дня, итог более чем полугодовой работы - принятие решения о размещении новой Кассационной инстанции судов общей юрисдикции в Самаре! 
18 июля 2018, 09:50
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