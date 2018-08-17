2900 избирательных бюллетеней из Самарской области отправят в Абхазию В Самарской области продолжается подготовка к предстоящим выборам. Один из ее важных элементов – печать бюллетеней для голосования. Их необходимо отправить не только на участки в нашем регионе, но и в другие места, в которых будут находиться самарцы. 10 августа …