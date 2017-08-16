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На территории «Сокского Карьероуправления» нашли тело мужчины с огнестрельным ранением головы
14 августа на территории «Сокского Карьероуправления» в Красноглинском районе было обнаружено тело неустановленного мужчины, с признаками насильственной смерти.
По данному факту Следственным комитетом по Самарской области начата доследственная проверка, в ходе которой был осуществлен выезд на место происшествия и …
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16 августа 2017, 10:41
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Убийство в прямом эфире: девочки из Кинеля учили глумиться над животными
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести доследственную проверку по факту издевательств несовершеннолетних над животным в Самарской области. Накануне в СМИ появились публикации о том, что девочки-подростки из Кинеля убили котенка, ударяя его об стену, и транслируя эти действия …
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16 августа 2017, 11:19
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Самарский зоопарк ищет молодым питомцам новый дом
Самарский зоопарк в своей официальной группе в соцсети «ВКонтакте» опубликовал «Список реализации животных». Зоопарк намерен продать питомцев 10 видов. Среди них - пятнистый ягуар, пума, енот-полоскун, осел, черный лебедь, фазаны (серебряный, охотничий и румынский), индийский павлин, утки, маисовый полоз, …
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14 августа 2017, 09:08
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В Тульской области самарец убил свою возлюбленную за отказ продолжить отношения
Райсуд города Щекино Тульской области вынес обвинительный приговор 43-летнему жителю Самары. Его подозревали в убийстве своей знакомой. По версии следствия, в конце апреля злоумышленник приехал к женщине, проживающей в Тульской области, с намерением возобновить любовную связь.
Получив отказ, самарец несколько …
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5 августа 2017, 05:23
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Богатырь Самар и красавица Кинель: в области откроют новый арт-объект
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4 августа 2017, 08:08
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Самарец снял «мимишное» видео о вечерних посиделках дворовых «котэ»
Один их жителей частного сектора на 19 километре Московского шоссе стали свидетелем забавной картины. Возле одного из коттеджей он наблюдал слёт пушистых представителей поселка. По всей видимости, «котэ» делили территорию поселка. Коты на внезапное появление отреагировали «папарацци» относительно спокойно.
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29 июля 2017, 03:53
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Самарец познакомился в соцсетях с женщиной и зарубил ее топором ради авто
Как сообщает пресс-служба СУ СКР Самарской области, в марте 2016 года житель Самары Алексей Русаков познакомился на одном из сайтов знакомств с женщиной. В ходе общения он узнал, что у нее имеется хороший автомобиль. Мужчина решил убить гражданку и …
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29 июля 2017, 03:02
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В Сызрани нашли сбежавшего хищника
Хозяевам пропавшего в Сызрани хорька удалось разыскать своего питомца. Домашнего хищника зовут Шон. Сообщение о его исчезновении в начале недели распространилось по соцсетям и местным средствам массовой информации. Как уже рассказывала «ТЕРРА», сбежал хорек из квартиры дома по улице Красная.
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28 июля 2017, 07:04
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Трехлетний малыш найден мертвым в Самарской области
Самарские следователи начали проверку по факту гибели малалетнего ребенка. Тело трехлетнего мальчика было обнаружено в среду, 28 июня, в одном из домов в городе Кинель. Назначено судебно-медицинское исследование. По предварительной информации, малыш подавился едой, и задохнулся. По результатам проверки будет …
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29 июня 2017, 09:00
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Избили, связали и ограбили: разбойное нападение под Кинелем
О разбойном нападении сообщил в Фейсбук Юрис Шафиев, бывший руководитель департамента по вопросам общественной безопасности и контролю администрации Самары. По его словам, преступление произошло ночью в Студенцах, коттеджном поселке под Кинелем. Хозяева избиты, связаны. Что-то вынесли. Подозреваются «четверо в …
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18 мая 2017, 02:21