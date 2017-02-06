Полицейские раскрыли ограбление магазина в Кошкинском районе Самарской области. Преступление было совершено вечером в четверг, 2 февраля. В селе Надеждино злоумышленник похитил у продавца торговой точки всю выручку. По словам потерпевшей, налетчик угрожал ей предметом, похожим на пистолет. Она также отметила, что у нападавшего были при себе лыжи. Полицейские начали погоню и по лыжному следу сумели найти предполагаемого преступника. Это 30-летний житель Ульяновской области. У него изъяли пневматический пистолет. По версии силовиков, совершив преступление, он отравился к себе домой.
Подозреваемый ранее судим за убийство, освободился недавно. По его словам, на преступление он пошел из-за нехватки денег, сообщили в областном МВД. Он прошел на лыжах 30 километров. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».
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