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Полицейского из Самары подозревают в мошенничестве на полмиллиона рублей
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27 июля 2018, 08:57
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Видео: полицейские сняли самарца с перил моста на Ракитовском шоссе
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26 июля 2018, 12:32
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Братьев, которые вырастили 36 кустов конопли, будут судить в Чапаевске
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26 июля 2018, 11:47
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Улицы Самары будет патрулировать мотовзвод полиции
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25 июля 2018, 03:30
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Полиция ищет мужчину, которого подозревают в краже в Самарской области
Полиция Красноярского района области разыскивает мужчину, которого подозревают в краже. Имя предполагаемого злоумышленника – Фомин Роман Алексеевич. Зарегистрирован в поселке Волжский.
Приметы разыскиваемого: на вид 25-30 лет, рост 170-180 сантиметров, среднего телосложения. Был одет в одежду темного цвета. С места преступления …
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25 июля 2018, 01:56
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В Самаре поймали члена ОПГ с 9 кг героина
В областной столице вынесли приговор мужчине, которого задержали с 9 килограммами героина. В прошлом году региональное управление ФСБ России получило информацию о членах преступной группы, которая промышляла поставкой в Самарскую область наркотиков в особо крупном размере. 26 октября 31-летнего жителя …
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24 июля 2018, 12:36
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У водителя муниципального предприятия из Самары нашли 7,7 кг наркотиков
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23 июля 2018, 02:45
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Житель Сызрани купил героин в отделении Сбербанка
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15 июля 2018, 11:47