В Самаре оштрафовали чиновника, который 1,5 месяца не отвечал жителям



Он рассказал, что еще 23 июля в учреждение написали старшие по домам № 236 по улице … Прокуратура Ленинского района побывала с проверкой в муниципальном бюджетном учреждении «Служба административно-хозяйственного, транспортного обеспечения и благоустройства». Ранее к представителям ведомства обратился житель Самары.Он рассказал, что еще 23 июля в учреждение написали старшие по домам № 236 по улице