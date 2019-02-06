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«Бункер S» Эфир передачи от 05.02.2019  
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Материалы по теме:

В Самаре два месяца не могут устранить утечку из-за незаконных гаражей

В Самаре два месяца не могут устранить утечку из-за незаконных гаражей

Самарские коммунальщики пытаются решить проблему с устранением утечки на улице Луцкой и подают в суд на владельца незаконных гаражей. История продолжается с конца ноября прошлого года. На водопроводной линии диаметром 300 мм около дома № 14 по улице Луцкой произошла 
6 февраля 2019, 01:46
Тольяттинцу дали два года условно за посты в «Вконтакте»

Тольяттинцу дали два года условно за посты в «Вконтакте»

Вступил в силу приговор Центрального районного суда Тольятти, который служители Фемиды вынесли 35-летнему местному жителю. Мужчину признали виновным в возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства. Его деятельность раскрыли сотрудники регионального УФСБ: он размещал на своей странице в 
6 февраля 2019, 01:07
В Самарской области подняли по тревоге 4 000 мотострелков

В Самарской области подняли по тревоге 4 000 мотострелков

В среду, 6 февраля, в Самарской области были подняты по тревоге бригады 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа — всего 4 тысячи человек. Это было сделано в рамках тактического учения. Накануне также по тревоге подняли бригаду материально-технического обеспечения. Учения стартуют 
6 февраля 2019, 12:14
В Самаре вода из лопнувшей трубы заковала в ледяной панцирь припаркованные машины

В Самаре вода из лопнувшей трубы заковала в ледяной панцирь припаркованные машины

Во вторник, 5 февраля, на пересечении улиц Авроры и Печерской автомобилистов ждал неприятный сюрприз - три припаркованные вдоль дороги машины покрылись толстой коркой льда и снега. По словам очевидцев, по улице Авроры от Печерской наблюдался поток воды, и горожане 
6 февраля 2019, 11:54
Решено не открывать новое кладбище «Самарское» в Кинельском районе

Решено не открывать новое кладбище «Самарское» в Кинельском районе

В мэрии Самары решили не организовывать новое кладбище «Самарское» в Кинельском районе. Соответствующее постановление за подписью главы города Елены Лапушкиной опубликовано на официальном портале горадминистрации. Об устройстве нового крупного погоста вне границ областного центра власти заявили еще в 2008 году. 
26 декабря 2018, 09:10
В Самаре начали бетонировать плиту проезжей части Фрунзенского моста

В Самаре начали бетонировать плиту проезжей части Фрунзенского моста

В Самаре начались работы по бетонированию плиты проезжей части Фрунзенского моста. До конца 2018 года строители забетонируют участок между опорами № 7 и 8. Они положат более 200 м3 бетона. 
 
- Для обеспечения высокого качества работ строителями используются специальные технологические 
19 декабря 2018, 05:24
Застройка парку 60-летия Советской власти в Самаре не грозит

Застройка парку 60-летия Советской власти в Самаре не грозит

Никакой застройки территории парка имени 60-летия Советской власти не будет. Об этом еще раз заявили представители администрации Самары. Напомним, на днях стало известно, что мэрия выдала компании «Стройресурс» разрешение на подготовку проекта планировки парковой территории. Так как его разработчик специализируется 
7 декабря 2018, 10:45
Департамент градостроительства высказался о проекте планировки парка 60-летия Советской власти

Департамент градостроительства высказался о проекте планировки парка 60-летия Советской власти

В пятницу, 7 декабря, в центре внимания городских властей, представителей прессы и общественников оказался парк имени 60-летия Советской власти. Напомним, что в течение последней недели тема не уходит с повестки - компания «Стройресурс» обратилась в мэрию за разрешением на разработку 
7 декабря 2018, 02:38
Еще 300 обманутых дольщиков из Самары получили свои квартиры

Еще 300 обманутых дольщиков из Самары получили свои квартиры

В четверг, 23 августа, обманутых дольщиков в Самарской области стало меньше — из перечня проблемных объектов исключили дом по улице Димитрова,14. Он получил разрешение на ввод в эксплуатацию, а 300 собственников квартир — наконец обрели свое жилье. Кстати, первое постановление 
24 августа 2018, 09:13
Еще 12 проблемных долевок будет сдано в 2018 году в Самарской области

Еще 12 проблемных долевок будет сдано в 2018 году в Самарской области

В Самарской области в 2018 году планируется ввести 12 проблемных долевок. Половина этих объектов - в Самаре, остальные находятся в Волжском районе и Тольятти. Об этом сообщили в правительстве Самарской области. Всего в реестре проблемных долевок – 38 объектов. По 

27 февраля 2018, 01:43
Дмитрий Азаров в третий раз встретился с обманутыми дольщиками‍ Самарской области

Дмитрий Азаров в третий раз встретился с обманутыми дольщиками‍ Самарской области

В Самаре во вторник, 20 февраля, состоялось третье по счету большое совещание Дмитрия Азарова с обманутыми дольщиками.  Напомним, первая такая встреча прошла в ноябре 2017 года и длилась около девяти часов, вторая - почти пять часов.

На очередную встречу с главой 

21 февраля 2018, 10:28
Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров провел очередную встречу с обманутыми дольщиками

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров провел очередную встречу с обманутыми дольщиками

Глава региона Дмитрий Азаров накануне снова встречался с обманутыми дольщиками. Встреча длилась с 5 до 10 часов вечера. За это время удалось обсудить перспективы почти двух десятков проблемных объектов.

Два месяца назад, на первом таком заседании, которое шло 9 часов, врио 

30 января 2018, 12:42
Где работает сын Абрамовича

Где работает сын Абрамовича

У старшего сына Романа Абрамовича – 19-летнего Аркадия - есть доли в двух инвесткомпаниях, но он стажируется в лондонском офисе ВТБ капитала, сообщают "Ведомости".

О том, что Аркадий Абрамович устроился на работу в группу ВТБ, "Ведомостям" рассказал знакомый семьи Абрамовича. "Он 

5 февраля 2013, 10:30
Роман Абрамович не один купит до 10% акций

Роман Абрамович не один купит до 10% акций "Норильского никеля"

В этот проект он входит со своим давним партнером – председателем совета директоров Evraz Александром Абрамовым, стало известно "Ведомостям".

О том, что Абрамович покупает акции "Норникеля" вместе с Абрамовым, "Ведомостям" рассказали два источника, близкие к разным акционерам "Норникеля", и источник из 

17 декабря 2012, 10:07
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