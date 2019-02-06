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В Самаре два месяца не могут устранить утечку из-за незаконных гаражей
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6 февраля 2019, 01:46
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Тольяттинцу дали два года условно за посты в «Вконтакте»
Вступил в силу приговор Центрального районного суда Тольятти, который служители Фемиды вынесли 35-летнему местному жителю. Мужчину признали виновным в возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства. Его деятельность раскрыли сотрудники регионального УФСБ: он размещал на своей странице в …
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6 февраля 2019, 01:07
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В Самарской области подняли по тревоге 4 000 мотострелков
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6 февраля 2019, 12:14
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В Самаре вода из лопнувшей трубы заковала в ледяной панцирь припаркованные машины
Во вторник, 5 февраля, на пересечении улиц Авроры и Печерской автомобилистов ждал неприятный сюрприз - три припаркованные вдоль дороги машины покрылись толстой коркой льда и снега. По словам очевидцев, по улице Авроры от Печерской наблюдался поток воды, и горожане …
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6 февраля 2019, 11:54
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Решено не открывать новое кладбище «Самарское» в Кинельском районе
В мэрии Самары решили не организовывать новое кладбище «Самарское» в Кинельском районе. Соответствующее постановление за подписью главы города Елены Лапушкиной опубликовано на официальном портале горадминистрации. Об устройстве нового крупного погоста вне границ областного центра власти заявили еще в 2008 году. …
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26 декабря 2018, 09:10
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В Самаре начали бетонировать плиту проезжей части Фрунзенского моста
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19 декабря 2018, 05:24
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Застройка парку 60-летия Советской власти в Самаре не грозит
Никакой застройки территории парка имени 60-летия Советской власти не будет. Об этом еще раз заявили представители администрации Самары. Напомним, на днях стало известно, что мэрия выдала компании «Стройресурс» разрешение на подготовку проекта планировки парковой территории. Так как его разработчик специализируется …
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7 декабря 2018, 10:45
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Департамент градостроительства высказался о проекте планировки парка 60-летия Советской власти
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7 декабря 2018, 02:38
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Еще 300 обманутых дольщиков из Самары получили свои квартиры
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24 августа 2018, 09:13
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Еще 12 проблемных долевок будет сдано в 2018 году в Самарской области
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27 февраля 2018, 01:43
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Дмитрий Азаров в третий раз встретился с обманутыми дольщиками Самарской области
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21 февраля 2018, 10:28
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Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров провел очередную встречу с обманутыми дольщиками
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30 января 2018, 12:42
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Где работает сын Абрамовича
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5 февраля 2013, 10:30
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Роман Абрамович не один купит до 10% акций "Норильского никеля"
В этот проект он входит со своим давним партнером – председателем совета директоров Evraz Александром Абрамовым, стало известно "Ведомостям".
О том, что Абрамович покупает акции "Норникеля" вместе с Абрамовым, "Ведомостям" рассказали два источника, близкие к разным акционерам "Норникеля", и источник из …
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17 декабря 2012, 10:07
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