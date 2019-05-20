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Легко и непринужденно о бомбах информационной повестки. Илья Табуев, Александр Гутин и Денис Коршиков обсуждают, на каком уровне в «помидорной столице России» Сызрани установили цены на рассаду, по каким причинам профессия Александра Кокорина оказалась неприменима в СИЗО и почему 
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Цифры. Эфир передачи от 22.05.2019  
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Материалы по теме:

«Крылья Советов» подозревают в незаконной рекламе

«Крылья Советов» подозревают в незаконной рекламе

УФАС по Самарской области уличило футбольный клуб «Крылья Советов» в нарушении требований рекламного законодательства. Поводом для возбуждения дела послужило заявление гражданина, согласно которому на сайте команды присутствует в форме баннера реклама букмекерской конторы «Pari match». Продвижение деятельности, основанной на риске, 
23 мая 2019, 09:23
В Тольятти мусоропровод рассыпался после пожара

В Тольятти мусоропровод рассыпался после пожара

В четверг, 23 мая, в одной из многоэтажек на улице Свердлова в Тольятти случилось ЧП. Как рассказали в группе «Происшествия Тольятти» местные жители, там загорелся и взорвался мусоропровод, рассыпался до 4 этажа. По данным оперативных структур, в 15:43 дежурному 
23 мая 2019, 08:06
В Самаре удалось спасти бобра, который испачкался в нефтепродуктах

В Самаре удалось спасти бобра, который испачкался в нефтепродуктах

Сотрудники Самарского зоопарка и специалисты департамента охоты и рыболовства спасли бобра, который испачкался в нефтепродуктах. В среду утром, 22 мая, стало известно, что в районе развлекательного комплекса Кинап сидит бобер, испачкавшийся в нефти. На место событий выехали специалисты. Они отловили 
23 мая 2019, 05:31
В конце рабочей недели в Самарской области пройдут дожди и грозы

В конце рабочей недели в Самарской области пройдут дожди и грозы

В конце рабочей недели в Самарской области погода изменится к лучшему: хотя местами пройдут кратковременные дожди с грозами, температура воздуха постепенно начнется повышаться. В ночи на пятницу и субботу, 24 и 25 мая будет облачно с прояснениями, в отдельных районах 
23 мая 2019, 05:06
Прощай, Грустняшка! В Самаре отравили собаку Шумилина

Прощай, Грустняшка! В Самаре отравили собаку Шумилина

Появились новости о любителе животных Владимире Шумилине и его многочисленных питомцах. Как рассказал самарец Валерий Мокштадт, неизвестные начали травить собак «дяди Вовы». 
 
«Пока вся Россия праздновала День Победы, были дела поважней. Например, отравить собак на Ярмарочной, они ведь мешают нам 
23 мая 2019, 04:57
В стране могут установить минимальную цену на пиво

В стране могут установить минимальную цену на пиво

Росалкоголь предложил установить минимальные розничные цены на пиво, заявили в Минфине России. Ведомство уже с февраля прорабатывает этот вопрос. На сегодня участники рынка до сих пор спорят о целесообразности меры: небольшие игроки выступают за «минималку», крупные - категорически против. Министерству 

21 мая 2019, 12:55
24 мая в Самаре запретят продажу алкоголя

24 мая в Самаре запретят продажу алкоголя

24 мая всех школьников-выпускников ожидает большой праздник – «Последний звонок». Основные торжества развернутся на площади Славы. В связи с этим, в некоторых районах города будет полностью запрещена продажа алкогольной продукции.

Ограничения будут действовать в границах следующих улиц:

Волжский проспект от Студенческого переулка 

20 мая 2019, 03:25
В Самаре 1 мая запретят продажу алкоголя в историческом центре

В Самаре 1 мая запретят продажу алкоголя в историческом центре

В среду, 1 мая, в День Весны и Труда с 08:00 до 17:30 в областной столице по распоряжению регионального правительства будет полностью запрещена розничная продажа алкоголя на нескольких улицах в историческом центре. Речь идет о следующих улицах:
 
улица Вилоновская от Чапаевской 
25 апреля 2019, 03:20
Самарцам продавали алкоголь с ветеринарным препаратом

Самарцам продавали алкоголь с ветеринарным препаратом

Самарский суд рассмотрел уголовное дело в отношении 47-летней женщины и ее сообщников 25 и 47 лет. Их обвиняли в производстве, хранении, перевозке в целях сбыта и продаже продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. По версии следствия, с 
19 апреля 2019, 01:01
В Самаре нашли 2 тонны «паленого» алкоголя

В Самаре нашли 2 тонны «паленого» алкоголя

В Самаре полицейские нашли цех по изготовлению и хранению алкогольных напитков. Производство располагалось в гаражном боксе на улице Железной Дивизии в Промышленном районе областной столицы. При осмотре помещения оперативники обнаружили линию по розливу алкоголя, тару, фурнитуру для незаконного производства алкоголя, 
5 февраля 2019, 01:08
В блогах: Самару наводнил контрафакт красной икры

В блогах: Самару наводнил контрафакт красной икры

Блогер siverkin пишет, что Самару наводнил контрафакт красной икры. "И как теперь отличать оригинал от подделки? - задается вопросом блогер. - На днях по просьбе родственницы глянул на гору банок красной икры по 199 руб. за 95 грамм. Смотрим 
27 декабря 2018, 05:13
Огромную партию «левых» сигарет изъяли полицейские в Сызрани

Огромную партию «левых» сигарет изъяли полицейские в Сызрани

На днях сотрудники полиции нагрянули с проверкой в один из торговых центров Сызрани. Объектом их интереса стал магазин, которым владеет местная семейная пара. Там оперативники обнаружили огромную партию немаркированных сигарет. Всего 8 946 пачек на сумму более миллиона рублей.

Сейчас силовики 

7 августа 2018, 09:31
Самарские таможенники изъяли более 24 тысяч контрафактных товаров с символикой FIFA

Самарские таможенники изъяли более 24 тысяч контрафактных товаров с символикой FIFA

Самарские таможенники подвели итоги работы за первое полугодие текущего года. За это время сотрудники ведомства изъяли из оборота 247,6 тысячи контрафактных товаров. Для сравнения: за весь прошлый год было изъято только 150 тысяч единиц контрафакта.

Довольно значительную часть «урожая» таможенников составили 

13 июля 2018, 12:53
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