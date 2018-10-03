В блогах: Долгожданный мундиаль не помог исправить ситуацию



"Увы, но долгожданный мундиаль совершенно не помог исправить ситуацию, - пишет автор. - Большинство контейнеров всегда открыты - всегда весь срам на виду и соответствующий запах. А ведь … Блогер Павел Новиков обращает внимание мэрии Самары на открытые контейнеры."Увы, но долгожданный мундиаль совершенно не помог исправить ситуацию, - пишет автор. - Большинство контейнеров всегда открыты - всегда весь срам на виду и соответствующий запах. А ведь