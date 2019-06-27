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Бункер S

Илья Табуев , Александр Гутин и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей. Сегодня в программе:
- В России может измениться методика расстановки дорожных камер.
- В 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 24.06.2019 
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В Тольятти за один вечер выгорело 19 га леса

В Тольятти за один вечер выгорело 19 га леса

В четверг, 27 июня, стали известны подробности лесных пожаров, которые тушили в Автограде накануне. Напомним, в 16:08 дежурному ЦУКС Главного управления МЧС России по Самарской области сообщили о двух возгораниях в 14 квартале Тольяттинского городского лесничества. Одно из них 
27 июня 2019, 12:44
Жители Сызрани массово жалуются на запах газа

Жители Сызрани массово жалуются на запах газа

В четверг, 27 июня, шквал звонков обрушился на телефон дежурных служб оперативного реагирования Сызрани. Только за 8 минут зафиксировали 40 обращений. Жители юго-западного района города жалуются на сильный запах газа. Как рассказал очевидец, проживающий в доме № 54 по проспекту 
27 июня 2019, 12:16
Самарцы собирают подписи против повышения стоимости проезда в маршрутках

Самарцы собирают подписи против повышения стоимости проезда в маршрутках

Жители областной столицы начали сбор подписей под петицией к главе Самары Елене Лапушкиной. Они возмущаются ростом цен за проезд в маршрутках. Напомним, что на днях стало известно, что с 1 июля за поездку на коммерческом транспорте придется отдавать 
27 июня 2019, 11:40
Под Сызранью мародеры растащили пиво из сгоревшего грузовика

Под Сызранью мародеры растащили пиво из сгоревшего грузовика

Под Сызранью ведутся работы на месте крупной аварии. В четверг, 27 июня, с четырех утра кран помогает убирать сгоревшие грузовики. Напомним, столкновение произошло вечером 23 июня между поворотом на Варламово и «ульяновским» перекрестком. Водители большегрузов выжили в ДТП, но машины 
27 июня 2019, 11:19
В Самаре объявлен в розыск лысый уроженец Екатеринбурга, который ранил приятеля

В Самаре объявлен в розыск лысый уроженец Екатеринбурга, который ранил приятеля

Полицейские разыскивают в столице 63-го региона 29-летнего уроженца Екатеринбурга Дмитрия Ведерникова. Сейчас его подозревают в нападении на мужчину в Самаре. Силовики рассказали, что инцидент произошел 17 июня в квартире дома по улице Челюскинцев в Октябрьском районе. Серьезные травмы получил 36-летний 
27 июня 2019, 10:52
В Самаре раздавили 18 тонн томатов без документов

В Самаре раздавили 18 тонн томатов без документов

Специалисты регионального Роспотребнадзора предотвратили незаконный ввоз в Россию 18 тонн томатов из Туркменистана. Дело в том, что партию овощей везли на грузовике, но владелец товара предоставил фальсифицированные фитосанитарные документы.

- По результатам контроля предоставленные на продукцию фитосанитарные сертификаты были признаны 
19 июня 2019, 03:54
Российские продукты разметят цветами

Российские продукты разметят цветами

В октябре будет принят новый ГОСТ на маркировку продуктов питания цветами светофора, который будет действовать на территории стран-участниц Евразийского совета по стандартизации (это Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан). Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой 
17 июня 2019, 12:33
В Самарской области завершилась посевная кампания: засеяли более 2 млн га

В Самарской области завершилась посевная кампания: засеяли более 2 млн га

Посевная кампания в Самарской области закончилась. Посевная площадь по итогу составила 2 млн 105 тысяч га. Она увеличилась по сравнению с 2018 годом. 32% земли пошло под технические культуры. Доминирует подсолнечник. Это чревато бесплодием земли, так как подсолнечник забирает много 
14 июня 2019, 10:43
В Тольятти трех бизнесменов оштрафовали за работающее радио

В Тольятти трех бизнесменов оштрафовали за работающее радио

В Тольятти трое бизнесменов получили уведомления от Российского авторского общества о назначенных штрафах. Оказалось, в торговых точках работало радио, а теперь с предпринимателей требуют деньги за нелицензионное и бездоговорное использование музыкальных произведений. По данным издания «Городские ведомости», за прослушивание 
13 июня 2019, 08:58
Туристам в Риме запретили гулять с голым торсом

Туристам в Риме запретили гулять с голым торсом

Туристам, решившим посетить Рим в ближайшем будущем, придется вести себя более осмотрительно. Дело в том, что власти итальянской столицы расширили список вещей, которые делать нельзя. Так, мужчинам запретили гулять по улице с голым торсом. Кроме того, нельзя употреблять пачкающую пищу 
11 июня 2019, 02:36
В блогах: самарец уничтожил деревья и спрятался в дурке

В блогах: самарец уничтожил деревья и спрятался в дурке

Блогер Наталья Ширяева поведала про скандальную вырубку елки и других насаждений в одном из самарских дворов. "Ситуация, конечно, более чем ужасная. Один из местных жителей в один прекрасный солнечный день просто вышел во двор с пилой и устроил "зеленый 
11 июня 2019, 02:24
Всем санкциям назло: как самарцы вписались в тренд на импортозамещение

Всем санкциям назло: как самарцы вписались в тренд на импортозамещение

Евросоюз одобрил продление санкций против России в связи с присоединением Крыма. Если решение вступит в силу, то они будут действовать до 23 июля 2020 года. Напомним, впервые ограничительные меры в отношении нашей страны были введены в 2014 году. Документы предполагают 
7 июня 2019, 07:20
В Самарской области приставы закрыли кафе из-за бактерий

В Самарской области приставы закрыли кафе из-за бактерий

В селе Елховка Самарской области судебные приставы на два месяца приостановили работу местного кафе из-за нарушения санитарных норм. Во время проверки выяснилось, что владелец точки общепита допустил несколько нарушений, специалисты установили, что найденные на объектах внешней среды бактерии могут привести 
6 июня 2019, 08:32
В Самарской области в молочной продукции нашли кишечную палочку

В Самарской области в молочной продукции нашли кишечную палочку

Специалисты самарского Роспотребнадзора проверили молочную продукцию в регионе. В итоге с продажи было снято 19 тонн молока. За первый квартал этого года эксперты исследовали 69 тысяч проб молока и молочной продукции. Как пояснили в ведомстве, 4 % изученных экземпляров 
4 июня 2019, 04:54
В Самарской области снесли 5 колонок с некачественной питьевой водой

В Самарской области снесли 5 колонок с некачественной питьевой водой

В Самарской области демонтировали сразу пять колонок с некачественной питьевой водой. Недочеты нашли сотрудники регионального управления Роспотребнадзора. В частности, было обнаружено несколько нарушений санитарных правил и норм, которые создавали угрозу жизни и здоровью людей, в жидкости, которую местные жители брали 
30 мая 2019, 11:31
Россельхознадзор поддержал запрет на ввоз страну молочных продуктов для личного пользования

Россельхознадзор поддержал запрет на ввоз страну молочных продуктов для личного пользования

Россельхознадзор поддержал частичный запрет на ввоз россиянами из-за рубежа молочной и мясной продукции для личного пользования. В ведомстве аргументируют, что подобные ограничения действуют «во всех цивилизованных странах», и призвали СМИ и общественность не политизировать вопрос. Как ранее сообщала ТЕРРА, ввести 

29 мая 2019, 04:02
Прокуратура нашла 500 нарушений в работе самарских коммунальщиков

Прокуратура нашла 500 нарушений в работе самарских коммунальщиков

Прокуратура проверила работу самарских коммунальщиков и нашла более 500 нарушений в деятельности «ДомКомИнвеста», который обслуживает 1/5 всех домов столицы 63-го региона. Об этом в Твиттере сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. Известно, что надзорное ведомство проверило несколько управляющих компаний - ОО 
28 мая 2019, 10:13
В Самарской области нашли опасный куриный фарш и свинину

В Самарской области нашли опасный куриный фарш и свинину

Сотрудники Самарской испытательной лаборатории провели проверку ряда образцов продуктов. Всего испытания прошли 94 пробы. Исследования показали, что некоторые продукты не соответствуют надлежащим нормам качества.

«В пяти пробах куриного фарша и в одном образце мяса свинины была обнаружена повышенная бактериальная обсемененность. Кроме 

27 мая 2019, 02:20
«Рубин» оштрафовали из-за фаната, который обнажился на матче в Самаре

«Рубин» оштрафовали из-за фаната, который обнажился на матче в Самаре

Казанский «Рубин» оштрафуют из-за болельщика, который обнажил интимные части тела на матче с «Крыльями Советов» в Самаре. Такое решение принял Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза. Напомним, что игра завершилась 12 апреля в пользу самарцев со счетом 1:0. После нее спортивные 
18 апреля 2019, 10:04
В регионе будут усиленно проверять колумбийскую говядину

В регионе будут усиленно проверять колумбийскую говядину

В регионе введен усиленный лабораторный контроль за говядиной. Речь идет о мясе, которое ввозится в страну из Колумбии. Причиной усиления контроля стало обнаружение в продукции бактерий группы кишечной палочки. Региональное управление Россельхознадзора уточняет, что опасность представляет боенская говядина.
5 октября 2018, 01:56
В Самаре шоколадная фабрика отправляла на экспорт паллеты без карантинной обработки

В Самаре шоколадная фабрика отправляла на экспорт паллеты без карантинной обработки

Управление областного Россельхознадзора уличило самарский филиал «Нестле России» в вывозе за пределы страны незаконных деревянных поддонов и паллет. Данный вид упаковочного материала является подкарантинной продукцией и подлежит обязательному фитосанитарному обеззараживанию методом тепловой обработки.

Ведомство обнаружило, что шоколадная фабрика 
18 сентября 2018, 10:00
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