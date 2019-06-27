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В Тольятти за один вечер выгорело 19 га леса
В четверг, 27 июня, стали известны подробности лесных пожаров, которые тушили в Автограде накануне. Напомним, в 16:08 дежурному ЦУКС Главного управления МЧС России по Самарской области сообщили о двух возгораниях в 14 квартале Тольяттинского городского лесничества. Одно из них …
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27 июня 2019, 12:44
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Жители Сызрани массово жалуются на запах газа
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27 июня 2019, 12:16
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Самарцы собирают подписи против повышения стоимости проезда в маршрутках
Жители областной столицы начали сбор подписей под петицией к главе Самары Елене Лапушкиной. Они возмущаются ростом цен за проезд в маршрутках. Напомним, что на днях стало известно, что с 1 июля за поездку на коммерческом транспорте придется отдавать …
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27 июня 2019, 11:40
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Под Сызранью мародеры растащили пиво из сгоревшего грузовика
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27 июня 2019, 11:19
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В Самаре объявлен в розыск лысый уроженец Екатеринбурга, который ранил приятеля
Полицейские разыскивают в столице 63-го региона 29-летнего уроженца Екатеринбурга Дмитрия Ведерникова. Сейчас его подозревают в нападении на мужчину в Самаре. Силовики рассказали, что инцидент произошел 17 июня в квартире дома по улице Челюскинцев в Октябрьском районе. Серьезные травмы получил 36-летний …
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27 июня 2019, 10:52
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В Самаре раздавили 18 тонн томатов без документов
Специалисты регионального Роспотребнадзора предотвратили незаконный ввоз в Россию 18 тонн томатов из Туркменистана. Дело в том, что партию овощей везли на грузовике, но владелец товара предоставил фальсифицированные фитосанитарные документы.
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19 июня 2019, 03:54
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Российские продукты разметят цветами
В октябре будет принят новый ГОСТ на маркировку продуктов питания цветами светофора, который будет действовать на территории стран-участниц Евразийского совета по стандартизации (это Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан). Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой …
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17 июня 2019, 12:33
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В Самарской области завершилась посевная кампания: засеяли более 2 млн га
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14 июня 2019, 10:43
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В Тольятти трех бизнесменов оштрафовали за работающее радио
В Тольятти трое бизнесменов получили уведомления от Российского авторского общества о назначенных штрафах. Оказалось, в торговых точках работало радио, а теперь с предпринимателей требуют деньги за нелицензионное и бездоговорное использование музыкальных произведений. По данным издания «Городские ведомости», за прослушивание …
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13 июня 2019, 08:58
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Туристам в Риме запретили гулять с голым торсом
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11 июня 2019, 02:36
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В блогах: самарец уничтожил деревья и спрятался в дурке
Блогер Наталья Ширяева поведала про скандальную вырубку елки и других насаждений в одном из самарских дворов. "Ситуация, конечно, более чем ужасная. Один из местных жителей в один прекрасный солнечный день просто вышел во двор с пилой и устроил "зеленый …
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11 июня 2019, 02:24
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Всем санкциям назло: как самарцы вписались в тренд на импортозамещение
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7 июня 2019, 07:20
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В Самарской области приставы закрыли кафе из-за бактерий
В селе Елховка Самарской области судебные приставы на два месяца приостановили работу местного кафе из-за нарушения санитарных норм. Во время проверки выяснилось, что владелец точки общепита допустил несколько нарушений, специалисты установили, что найденные на объектах внешней среды бактерии могут привести …
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6 июня 2019, 08:32
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В Самарской области в молочной продукции нашли кишечную палочку
Специалисты самарского Роспотребнадзора проверили молочную продукцию в регионе. В итоге с продажи было снято 19 тонн молока. За первый квартал этого года эксперты исследовали 69 тысяч проб молока и молочной продукции. Как пояснили в ведомстве, 4 % изученных экземпляров …
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4 июня 2019, 04:54
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В Самарской области снесли 5 колонок с некачественной питьевой водой
В Самарской области демонтировали сразу пять колонок с некачественной питьевой водой. Недочеты нашли сотрудники регионального управления Роспотребнадзора. В частности, было обнаружено несколько нарушений санитарных правил и норм, которые создавали угрозу жизни и здоровью людей, в жидкости, которую местные жители брали …
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30 мая 2019, 11:31
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Россельхознадзор поддержал запрет на ввоз страну молочных продуктов для личного пользования
Россельхознадзор поддержал частичный запрет на ввоз россиянами из-за рубежа молочной и мясной продукции для личного пользования. В ведомстве аргументируют, что подобные ограничения действуют «во всех цивилизованных странах», и призвали СМИ и общественность не политизировать вопрос. Как ранее сообщала ТЕРРА, ввести …
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29 мая 2019, 04:02
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Прокуратура нашла 500 нарушений в работе самарских коммунальщиков
Прокуратура проверила работу самарских коммунальщиков и нашла более 500 нарушений в деятельности «ДомКомИнвеста», который обслуживает 1/5 всех домов столицы 63-го региона. Об этом в Твиттере сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. Известно, что надзорное ведомство проверило несколько управляющих компаний - ОО …
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28 мая 2019, 10:13
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В Самарской области нашли опасный куриный фарш и свинину
Сотрудники Самарской испытательной лаборатории провели проверку ряда образцов продуктов. Всего испытания прошли 94 пробы. Исследования показали, что некоторые продукты не соответствуют надлежащим нормам качества.
«В пяти пробах куриного фарша и в одном образце мяса свинины была обнаружена повышенная бактериальная обсемененность. Кроме …
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27 мая 2019, 02:20
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«Рубин» оштрафовали из-за фаната, который обнажился на матче в Самаре
Казанский «Рубин» оштрафуют из-за болельщика, который обнажил интимные части тела на матче с «Крыльями Советов» в Самаре. Такое решение принял Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза. Напомним, что игра завершилась 12 апреля в пользу самарцев со счетом 1:0. После нее спортивные …
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18 апреля 2019, 10:04
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В регионе будут усиленно проверять колумбийскую говядину
В регионе введен усиленный лабораторный контроль за говядиной. Речь идет о мясе, которое ввозится в страну из Колумбии. Причиной усиления контроля стало обнаружение в продукции бактерий группы кишечной палочки. Региональное управление Россельхознадзора уточняет, что опасность представляет боенская говядина.
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5 октября 2018, 01:56
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В Самаре шоколадная фабрика отправляла на экспорт паллеты без карантинной обработки
Управление областного Россельхознадзора уличило самарский филиал «Нестле России» в вывозе за пределы страны незаконных деревянных поддонов и паллет. Данный вид упаковочного материала является подкарантинной продукцией и подлежит обязательному фитосанитарному обеззараживанию методом тепловой обработки.
Ведомство обнаружило, что шоколадная фабрика …
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18 сентября 2018, 10:00
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