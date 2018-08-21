20 августа к специалистам региональной Поисково-спасательной службы поступило сообщение от жителей села Украинка в Красноярском районе. Они обнаружили в реке Кондурче тело утонувшего мужчины.
Оказалось, что о пропаже человека в селе Украинка уже сообщалось в апреле. Тогда на место выезжала водолазная группа, но поиски результатов не дали. Из-за течения и сильного паводка тело могло отнести слишком далеко от места происшествия.
В 15:05 водолазная группа в составе 4-х человек отправилась в село Украинка на повторный поиск утонувшего мужчины. Тело погибшего течением унесло к упавшему в воду дереву. Родственники опознали утонувшего в апреле этого года мужчину, сообщает ПСС Самарской области.
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