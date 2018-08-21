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Материалы по теме:

Отца PHARAOH позвали работать в «Крылья Советов»

Отца PHARAOH позвали работать в «Крылья Советов»

Со вторника, 21 августа, в самарском футбольном клубе «Крылья Советов» начал работать новый руководитель селекционного отдела. Им стал Геннадий Голубин, являющийся отцом известного российского рэпера Глеба Голубина, выступающего под псевдонимом Pharaoh.

Ранее Геннадий Голубин работал в московском и брянском 
21 августа 2018, 03:42
Двухлетнюю малышку, которую незаконно вывезли из Украины, нашли в Тольятти

Двухлетнюю малышку, которую незаконно вывезли из Украины, нашли в Тольятти

В одном из межрайонных отделов судебных приставов в Самарской области возбудили исполнительное производство о розыске ребенка, которого незаконно перевезли в Россию. Мама увезла двухлетнюю малышку из Украины на территорию нашей страны, но сделано это было в обход закона. Приставы сумели 
21 августа 2018, 03:04
Горячей воды до сих пор нет в 138 домах Самары

Горячей воды до сих пор нет в 138 домах Самары

Сейчас в областной столице без горячей воды сидят жители 138 домов. Причины у отключения горячего водоснабжения разные.

В 85 домах в границах улиц Ново-Вокзальной, Стара-Загоры, проспекта Кирова это вызвано перекладкой труб. Ориентировочно, горячая вода вернется в дома местных жителей 
21 августа 2018, 02:21
Двухлетний ребенок прямо из рук матери выпал из окна в Тольятти

Двухлетний ребенок прямо из рук матери выпал из окна в Тольятти

В Автограде случилось ЧП:  жительница Автозаводского района не удержала своего малыша на руках. Двухлетний ребенок упал с высоты первого этажа. К счастью, он выжил, но получил очень серьезные повреждения. По словам врачей городской станции Скорой помощи, у маленького пациента диагностировали 
21 августа 2018, 10:49
В горящем дачном доме под Тольятти погиб пожилой мужчина

В горящем дачном доме под Тольятти погиб пожилой мужчина

В воскресенье, 19 августа, поступил сигнал о пожаре в дачном домике в 17-м Проезде в СНТ «Зеленовка» около села Васильевка. 
 
Как сообщили в региональном ГУ МЧС, о возгорании стало известно в 22:34. Оказалось, что горел дачный дом на площади 30 квадратных 
20 августа 2018, 12:15
25-летний парень упал с высоты 7 этажа в Сызрани

25-летний парень упал с высоты 7 этажа в Сызрани

В субботу, 18 августа, произошла трагедия на Монгоре в Сызрани. Примерно в 17:00 на козырек подъезда дома № 10 по улице Звездная рухнул молодой человек. 25-летний парень получил серьезные травмы и скончался до приезда врачей, пишет «Маленькая Сызрань».
 
По словам 
19 августа 2018, 11:19
Двое пьяных мужчин упали со 2-го этажа в Тольятти

Двое пьяных мужчин упали со 2-го этажа в Тольятти

В Тольятти на днях зафиксировали два случая падения людей с высоты. Причем оба инцидента произошли с нетрезвыми мужчинами. По словам врачей станции городской скорой помощи, житель Автозаводского района в час ночи упал из окна второго этажа. 36-летний мужчина был пьян 
15 августа 2018, 11:49
Голосование: выбери свою

Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"

ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают финальный этап конкурса "Мисс Бикини". Почти три десятка девушек прислали нам свои фотографии. Имя победительницы зависит от вас! Отдайте свой голос за ту участницу, которая вам нравится больше всего. 

Голосование будет 
13 августа 2018, 11:37
Тело утонувшего мужчины нашли под Тольятти

Тело утонувшего мужчины нашли под Тольятти

25 июня на территории Саратовского водохранилища около полуострова Копылово был обнаружен труп мужчины. Его извлекли из воды примерно в 15:30.

Сейчас в обстоятельствах гибели человека разбираются правоохранители, сообщает ВолгаНьюс. Мужчина был одет в черную куртку с капюшоном, теплые 
26 июня 2018, 03:56
Утопленника в зимней одежде нашли под мостом в Октябрьске

Утопленника в зимней одежде нашли под мостом в Октябрьске

14 мая в Поисково-спасательную службу Самарской области поступило сообщение об обнаружении утонувшего человека. О ЧП стало известно от двоих молодых людей, которые рыбачили недалеко от железнодорожного моста в Октябрьске. Тело утопленника находилось в камышах.

На место отправился отряд спасателей вместе со 

17 мая 2018, 09:50
Запутался в снастях: 35-летний самарец утонул на подводной охоте

Запутался в снастях: 35-летний самарец утонул на подводной охоте

Вчера, 8 июля, спасатели достали тело 35-летнего мужчины из русла реки Сок в районе железнодорожной станции «Царевщина». По предварительным данным, во время подводной охоты он запутался в снаряжении и не смог подняться на поверхность, передает поисково-спасательная служба по Самарской области.
9 июля 2017, 05:08
В реках Самарской области за сутки утонули два человека

В реках Самарской области за сутки утонули два человека

В воскресенье, 28 августа, самарские водолазы дважды выезжали на поиски утопленников. Тела погибших подняли со дна Волги и Самары.

Первый вызов поступил в поисково-спасательную службу Самарской области (ПСС) рано утром. В 8 часов 10 минут водолазы начали поисковые работы 
29 августа 2016, 10:13
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