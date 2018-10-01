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Исполнять обязанности главы Новокуйбышевска будет Виталий Румянцев
В понедельник, 1 октября, депутаты думы Новокуйбышевска приняли решение о досрочном прекращении полномочий главы города Сергея Маркова. Напомним, что на прошлой неделе губернатор Дмитрий Азаров предложил ему стать руководителем министерства энергетики и ЖКХ.
Сейчас Новокуйбышевск входит в число пилотных …
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1 октября 2018, 02:28
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В Самаре поездку в метро можно будет оплатить через смартфон
В октябре в самарском метро введут новую безналичную систему оплаты проезда MULTIPASS. Пассажиры смогут рассчитываться через мобильный телефон или бесконтактную смарт-карту, нужно только зарегистрироваться и открыть счет в мобильном приложении или личном кабинете на сайте системы. Пользователь должен загрузить мобильное …
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1 октября 2018, 01:48
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В Самаре задержали сотрудника Росгвардии, который катался пьяным
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1 октября 2018, 12:08
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В Самарской области завели дело на мужчину, который угрожал убить экс-супругу
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1 октября 2018, 11:42
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В Чапаевске ищут пропавшую 15-летнюю девочку
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28 сентября 2018, 03:42
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В Самаре ищут водителя, который сбил человека на Металлурге и уехал
Самарская полиция разыскивает водителя, который сбил человека. Авария произошла В 6 часов утра 27 сентября на пересечении улицы Пугачевской и проспекта Металлургов. Неизвестный автомобилист на неизвестной машине сбил 43-летнего мужчину. Пострадавший переходил дорогу на зеленый сигнал светофора, но виновник ДТП …
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28 сентября 2018, 01:51
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Мигрант с двумя ножами порезал прохожего в Самаре
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28 сентября 2018, 10:51
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Иностранцы заплатили по 1,5 тысячи долларов, чтобы попасть в Самарскую область
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29 августа 2018, 10:28
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12 иностранцев выдворили из Самары за выходные
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20 августа 2018, 10:28
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С начала года 295 нелегалов выдворили из Самарской области
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22 мая 2018, 03:15
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В Самарской области уничтожили 240 килограммов санкционных томатов черри
6 февраля сотрудники Самарской таможни вместе с представителями Россельхознадзора провели рейд по выявлению санкционных продуктов. Во время проверки работники надзорных служб обнаружили склад, на котором хранились 37 ящиков с помидорами черри общей массой 240 килограммов. Маркировка на таре свидетельствовала, что …
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7 февраля 2018, 05:05
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Приставы Самарской области за январь выдворили из страны 58 нелегалов
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1 февраля 2018, 01:02
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Минэкономразвития прогнозирует снижение цен на продукты питания
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22 августа 2017, 09:08
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Минэкономразвития: В России снизятся цены на овощи и фрукты на 80%
В Минэкономразвития составили ближнесрочный прогноз по стоимости отечественной растительной продукции. По словам специалистов, произойдет сезонное существенное изменение цены составляющих так называемого «борщевого набора».
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22 августа 2017, 09:03
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В Минэкономразвития предсказали снижение цен на фрукты и овощи на 15%
Цены на плодоовощную продукцию, обеспечившие рекордно низкую инфляцию в июле, продолжат сокращаться, сообщает Минэкономразвития в обзоре «Картина инфляции». По оценкам экспертов, потенциал снижения стоимости в этом сегменте не исчерпан и составляет около 15%. Это может внести в накопленную инфляцию дополнительный …
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10 августа 2017, 11:12