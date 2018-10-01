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«Бункер S» Эфир передачи от 25.09.2018  
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Исполнять обязанности главы Новокуйбышевска будет Виталий Румянцев

Исполнять обязанности главы Новокуйбышевска будет Виталий Румянцев

В понедельник, 1 октября, депутаты думы Новокуйбышевска приняли решение о досрочном прекращении полномочий главы города Сергея Маркова. Напомним, что на прошлой неделе губернатор Дмитрий Азаров предложил ему стать руководителем министерства энергетики и ЖКХ.

Сейчас Новокуйбышевск входит в число пилотных 
1 октября 2018, 02:28
В Самаре поездку в метро можно будет оплатить через смартфон

В Самаре поездку в метро можно будет оплатить через смартфон

В октябре в самарском метро введут новую безналичную систему оплаты проезда MULTIPASS. Пассажиры смогут рассчитываться через мобильный телефон или бесконтактную смарт-карту, нужно только зарегистрироваться и открыть счет в мобильном приложении или личном кабинете на сайте системы. Пользователь должен загрузить мобильное 
1 октября 2018, 01:48
В Самаре задержали сотрудника Росгвардии, который катался пьяным

В Самаре задержали сотрудника Росгвардии, который катался пьяным

В выходные, 29 сентября, в Самаре сотрудники 5 роты Полка ДПС задержали очередного нетрезвого водителя. Оказалось, что пьяным за руль сел сотрудник Росгвардии. Известно, что перед тем, как он попался силовикам, автомобилист подрался около киоска на пересечении улиц Антонова-Овсеенко и 
1 октября 2018, 12:08
В Самарской области завели дело на мужчину, который угрожал убить экс-супругу

В Самарской области завели дело на мужчину, который угрожал убить экс-супругу

В Самарской области завели уголовное дело на мужчину, который угрожал убийством бывшей жене. По словам пострадавшей, 37-летний мужчина пришел домой к экс-возлюбленной, чтобы забрать свои вещи. Они снова поссорились, и женщина попыталась уйти к соседке, чтобы не продолжать конфликт, однако, 
1 октября 2018, 11:42
В Чапаевске ищут пропавшую 15-летнюю девочку

В Чапаевске ищут пропавшую 15-летнюю девочку

Чапаевская полиция разыскивает пропавшую девочку-подростка. 15-летняя Виктория Задорина ушла в школу 27 сентября и с тех пор не выходила на связь. Как отмечает ГУ МВД России по Самарской области, она уже не раз покидала дом. У девочки при себе имеется 

28 сентября 2018, 03:42
В Самаре ищут водителя, который сбил человека на Металлурге и уехал

В Самаре ищут водителя, который сбил человека на Металлурге и уехал

Самарская полиция разыскивает водителя, который сбил человека. Авария произошла В 6 часов утра 27 сентября на пересечении улицы Пугачевской и проспекта Металлургов. Неизвестный автомобилист на неизвестной машине сбил 43-летнего мужчину. Пострадавший переходил дорогу на зеленый сигнал светофора, но виновник ДТП 

28 сентября 2018, 01:51
Мигрант с двумя ножами порезал прохожего в Самаре

Мигрант с двумя ножами порезал прохожего в Самаре

На днях экипаж ДПС в составе инспекторов Алексея Матюшина и Николая Федюнина стал свидетелем потасовки, которая произошла около сквера на улице Некрасовской. Один мужчина стоял с двумя ножами и размахивал ими перед лицом своего оппонента.

Стражи порядка немедленно обезоружили нарушителя. После 

28 сентября 2018, 10:51
Иностранцы заплатили по 1,5 тысячи долларов, чтобы попасть в Самарскую область

Иностранцы заплатили по 1,5 тысячи долларов, чтобы попасть в Самарскую область

В Самарской области сотрудники спецслужб пресекли канал нелегальной миграции и задержали трех граждан одной из среднеазиатских республик. По материалам дела, еще в родной стране сообщники вступили в сговор, зная, что въезд на территорию России им запрещен. Они подыскали в Казахстане 
29 августа 2018, 10:28
12 иностранцев выдворили из Самары за выходные

12 иностранцев выдворили из Самары за выходные

В выходные Самарскую область покинули еще 12 мигрантов, судебные приставы проводили их до пункта пропуска через государственную границу. Всего же в этом году 63 регион «недосчитался» 609 нелегалов. Причем, 347 из них оплатили дальнюю поездку сами, не расходуя бюджетные средства. 
20 августа 2018, 10:28
С начала года 295 нелегалов выдворили из Самарской области

С начала года 295 нелегалов выдворили из Самарской области

172 нарушителя миграционного законодательства уехали за свой счет.
22 мая 2018, 03:15
В Самарской области уничтожили 240 килограммов санкционных томатов черри

В Самарской области уничтожили 240 килограммов санкционных томатов черри

6 февраля сотрудники Самарской таможни вместе с представителями Россельхознадзора провели рейд по выявлению санкционных продуктов. Во время проверки работники надзорных служб обнаружили склад, на котором хранились 37 ящиков с помидорами черри общей массой 240 килограммов. Маркировка на таре свидетельствовала, что 

7 февраля 2018, 05:05
Приставы Самарской области за январь выдворили из страны 58 нелегалов

Приставы Самарской области за январь выдворили из страны 58 нелегалов

С территории Самарской области в январе 2018 года на родину отправили 58 нелегалов.

«Мигранты въезжают в нашу страну через контрольно-пропускные пункты, что не требует получения визы. Однако по истечении разрешенных 90 суток пребывания граждане не торопятся добровольно покидать чужую для них 

1 февраля 2018, 01:02
Минэкономразвития прогнозирует снижение цен на продукты питания

Минэкономразвития прогнозирует снижение цен на продукты питания

В России в сентябре снизятся цены на продукты питания. Больше всего подешевеют овощи и фрукты - они будут стоить почти на 80 процентов меньше, чем в июне. Такой прогноз представило Минэкономразвития. По данным ведомства, причиной падения цен станет хороший урожай 

22 августа 2017, 09:08
Минэкономразвития: В России снизятся цены на овощи и фрукты на 80%

Минэкономразвития: В России снизятся цены на овощи и фрукты на 80%

В Минэкономразвития составили ближнесрочный прогноз по стоимости отечественной растительной продукции. По словам специалистов, произойдет сезонное существенное изменение цены составляющих так называемого «борщевого набора».
Речь идет об уменьшении стоимости, которое будет в сентябре. Снижение ценовых показателей в основном затронет овощи и 

22 августа 2017, 09:03
В Минэкономразвития предсказали снижение цен на фрукты и овощи на 15%

В Минэкономразвития предсказали снижение цен на фрукты и овощи на 15%

Цены на плодоовощную продукцию, обеспечившие рекордно низкую инфляцию в июле, продолжат сокращаться, сообщает Минэкономразвития в обзоре «Картина инфляции». По оценкам экспертов, потенциал снижения стоимости в этом сегменте не исчерпан и составляет около 15%. Это может внести в накопленную инфляцию дополнительный 

10 августа 2017, 11:12
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