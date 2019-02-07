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«Бункер S» Эфир передачи от 05.02.2019  
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Материалы по теме:

Стрельбу по собакам в Самаре устроил экс-глава Октябрьского района?

Стрельбу по собакам в Самаре устроил экс-глава Октябрьского района?

Появились неожиданные детали в громком деле о стрельбе по собакам в центре Самары. По информации «Волга Ньюс», ее мог устроить Константин Фоменко, в начале 2000-х возглавлявший Октябрьский район областной столицы. Уже завтра, 8 февраля, мировой суд рассмотрит административное дело 
7 февраля 2019, 12:34
В Самаре мошенники выманили у страховщиков 4 млн рублей за несуществующие ДТП

В Самаре мошенники выманили у страховщиков 4 млн рублей за несуществующие ДТП

В Самаре возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество» в отношении преступной группы. По версии следствия, 41 летний житель губернской столицы «сколотил» банду единомышленников, которых снабжал поддельными справками о ДТП. На основании этих документов подозреваемые получали в страховых компаниях деньги за 
7 февраля 2019, 11:30
В Самаре убрали кондукторов в троллейбусах № 16

В Самаре убрали кондукторов в троллейбусах № 16

Самарцев предупредили о нововведении в общественном транспорте. В троллейбусах № 16, следующих от 6-го причала до Губернского рынка, исчезли кондукторы, оплачивать проезд нужно непосредственно водителю транспортного средства. 
 
- Водитель обилечивает пассажиров при выходе из салона, - рассказали представители Трамвайно-троллейбусного 
7 февраля 2019, 11:06
Автомобиль сгорел дотла после ДТП на перекрестке Авроры и Гагарина

Автомобиль сгорел дотла после ДТП на перекрестке Авроры и Гагарина

В четверг рано утром, 7 февраля, в Самаре произошла крупная авария. На пересечении улиц Авроры и Гагарина столкнулись два автомобиля, после этого одна из машин загорелась. Как рассказали очевидцы событий в соцсетях, не смогли разъехаться иномарка и такси. Оба автомобиля 
7 февраля 2019, 10:35
В Самаре появится 13-этажный IT-парк в районе «Скалы»

В Самаре появится 13-этажный IT-парк в районе «Скалы»

В Самаре продолжается строительство высотного IT-парка в районе пересечения улицы Киевской и Московского шоссе, неподалеку от торгово-офисного центра «Скала». Оно стартовало в 2018 году, сейчас возведено несколько этажей 13-этажного здания на территории бывшего ГПЗ-4. Как отметили в облправительстве, год назад 
6 февраля 2019, 02:09
В Самарской области 2964 обманутых дольщика никак не получат купленные квартиры

В Самарской области 2964 обманутых дольщика никак не получат купленные квартиры

В настоящий момент в реестре проблемных объектов долевого строительства в Самарской области остаются 38 зданий, а обманутыми дольщиками официально признаны 2964 человека. Однако, по оценке регионального Минстроя, вероятнее, их несколько больше. Сейчас ведется активная работа по удовлетворению их прав на 
6 февраля 2019, 01:20
В Самарской области должник вернул 600 тысяч, когда его имущество едва не арестовали

В Самарской области должник вернул 600 тысяч, когда его имущество едва не арестовали

Судебные приставы помогли вернуть жительнице Самарской области огромный долг. Исполнительное производство возбудили в Кинель-Черкасском районе. По материалам дела, некий мужчина должен был отдать даме долг - 580 тысяч рублей. Судебные приставы много раз приходили к нему домой, чтобы пообщаться, но 
6 февраля 2019, 10:41
32 автопроизводителя подняли цены

32 автопроизводителя подняли цены

Специалисты сайта «Цена Авто» провели мониторинг цен на новые легковые автомобили, который охватывал всех автопроизводителей, официально представленных на российском рынке. Как отмечают эксперты, во второй половине января 32 компании обновили цены на свои модели. Наименьшее повышение цены отмечалось у кроссовера 
6 февраля 2019, 09:01
В Самаре планировку участка в Кировском районе подготовит фирма депутата

В Самаре планировку участка в Кировском районе подготовит фирма депутата

Мэрия Самары разрешила самарской строительно-монтажной производственной фирме "ЭЛРИ" подготовить документацию по планировке участка в Кировском районе. Речь идет о квартале, ограниченном улицами Металлистов, Енисейской, Советской, проспектом Металлургов. Общая площадь участка - 5 гектаров. По данным СПАРК, директор компании "ЭЛРИ" -  
31 января 2019, 09:40
Центральной быть: в Самаре утвердили документацию по планировке территории для строительства магистрали

Центральной быть: в Самаре утвердили документацию по планировке территории для строительства магистрали

В Самаре утвердили документацию по планировке территории для строительства магистрали "Центральная". Соответствующее распоряжение первого вице-губернатора, председателя правительства Самарской области Александра Нефёдова опубликовано на портале регионального кабмина. Речь идет о реконструкции проспекта Карла Маркса от проспекта Кирова до границы города с 
31 января 2019, 08:44
В Самаре улицу Авроры продлят до Ново-Садовой

В Самаре улицу Авроры продлят до Ново-Садовой

В Самаре решено продлить улицу Авроры до Ново-Садовой, соответствующую документацию по планировке территории одобрили в региональном правительстве. Подпись под документом поставил первый вице-губернатор - председатель облправительства Александр Нефедов. Улицу Авроры планируют продлить от Московского шоссе до  Ново-Садовой в районе Постникова 
25 января 2019, 05:01
Еще 300 обманутых дольщиков из Самары получили свои квартиры

Еще 300 обманутых дольщиков из Самары получили свои квартиры

В четверг, 23 августа, обманутых дольщиков в Самарской области стало меньше — из перечня проблемных объектов исключили дом по улице Димитрова,14. Он получил разрешение на ввод в эксплуатацию, а 300 собственников квартир — наконец обрели свое жилье. Кстати, первое постановление 
24 августа 2018, 09:13
Еще 12 проблемных долевок будет сдано в 2018 году в Самарской области

Еще 12 проблемных долевок будет сдано в 2018 году в Самарской области

В Самарской области в 2018 году планируется ввести 12 проблемных долевок. Половина этих объектов - в Самаре, остальные находятся в Волжском районе и Тольятти. Об этом сообщили в правительстве Самарской области. Всего в реестре проблемных долевок – 38 объектов. По 

27 февраля 2018, 01:43
Дмитрий Азаров в третий раз встретился с обманутыми дольщиками‍ Самарской области

Дмитрий Азаров в третий раз встретился с обманутыми дольщиками‍ Самарской области

В Самаре во вторник, 20 февраля, состоялось третье по счету большое совещание Дмитрия Азарова с обманутыми дольщиками.  Напомним, первая такая встреча прошла в ноябре 2017 года и длилась около девяти часов, вторая - почти пять часов.

На очередную встречу с главой 

21 февраля 2018, 10:28
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