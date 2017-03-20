Незаконная нефтеврезка ликвидирована в выходные сотрудниками самарского управления ФСБ России.
В ходе реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий задержаны семеро членов организованной преступной группы, которые специализировались на хищениях из магистральных нефтепроводов. Подпольная база была расположена в Волжском районе. Здесь нашли 5 автобойлеров, заполненных нефтепродуктами общей массой около 115 тонн, откачанными из трубы, принадлежащей компании «Транснефть-Приволга».
По предварительной оценке, всего для реализации на территории региона и в других субъектах Федерации оказалось похищено 6900 тонн нефти. Ориентировочный ущерб составил порядка 150 миллионов рублей.
Сейчас решается вопрос о возбуждении дела по третьей части 158 статьи Уголовного кодекса. Максимальная санкция по статье – лишение свободы на срок до десяти лет.
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