Под Похвистнево из нефтеврезки за один раз выкачали полмиллиона Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Самарской области задержали нефтеврезчиков с поличным.

Группу мужчин силовики застали в момент хищения нефти из магистрального нефтепровода, на территории села Старый Аманак в Похвистневском районе. Злоумышленникам от 26 до …