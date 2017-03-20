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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 14 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 17 марта 2017г 
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В Киеве задержали члена самарской ОПГ

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В Самарской области на дне озера прорвало магистральный нефтепровод

В Самарской области на дне озера прорвало магистральный нефтепровод

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В Самаре банду нефтеврезчиков заключили под стражу

В Самаре банду нефтеврезчиков заключили под стражу

Сегодня, 22 мая, Волжский районный суд арестовал семерых подозреваемых в попытке кражи черного золота. Напомним, они были задержаны с поличным в среду в селе Домашка. В ходе оперативных мероприятий рядом с несанкционированной врезкой обнаружен отвод длиной 200 м. На месте 
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Похитители нефти «зарабатывают» до 20 млрд рублей ежегодно

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23 октября 2013, 05:01
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