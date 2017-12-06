Российские судебные приставы начали серию рейдов по злостным должникам. 11 декабря они планируют заняться фискальными платежами, 18-го – неплательщиками за теплоэнергию, 25-го - приостановкой деятельности различных организаций. 4 декабря самарские приставы прошлись по неплательщикам алиментов.
«Если должник в течение двух и более месяцев не выплачивает алименты на содержание своего не совершенно летнего ребёнка, то судебные приставы вправе привлечь его к административной ответственности. Здесь должник может отрабатывать, исполнять обязательные работы в срок до 150 часов. Если он отработал свои часы и при этом продолжает уклоняться от своих родительских обязательств, его могут привлечь к уголовной ответственности сроком на один год», - сообщила пресс-секретарь УФССП по Самарской области Аполлинария Швед.
За 11 месяцев 2017-го региональные приставы возбудили около 11 тысяч исполнительных производств о взыскании алиментов на сумму более 335 миллионов рублей. Собрать смогли только 335 тысяч.
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