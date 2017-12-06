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«Бункер S» Эфир передачи от 5 декабря 2017г 
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Материалы по теме:

В преддверии новогодних праздников подсчитали потенциально невыездных россиян-должников

В преддверии новогодних праздников подсчитали потенциально невыездных россиян-должников

Эксперты компании «Домашние деньги» подсчитали, что по результатам текущего года порядка 6,8 млн россиян, у которых есть непогашенные долги перед кредитно-финансовыми структурами, могут оказаться потенциально невыездными. Об этом рассказывают отечественные информагентства.
Сегодня в России свыше 9 млн человек имеют просроченную 

4 декабря 2017, 04:09
В Самаре судебные приставы пошли на встречу с должниками

В Самаре судебные приставы пошли на встречу с должниками

4 декабря в России судебные приставы-исполнители начнут массовые обходы должников.
4 декабря 2017, 01:56
В Самарской области должник пытался обхитрить судебных приставов

В Самарской области должник пытался обхитрить судебных приставов

В Самарской области должник кредитной организации – гражданин «К.» - пытался перехитрить судебных приставов, придумав легенду о «Казахстане» и указав адрес, по которому он на самом деле не проживал.
 
Суд постановил арестовать автомобиль Kia, который являлся предметом залога. Но 

10 ноября 2017, 10:58
Самарца принудительно вселили к бывшей жене

Самарца принудительно вселили к бывшей жене

Жителя Самары не пускала домой бывшая жена, рассказали в областном управлении Федеральной службы судебных приставов. По данным представителей ведомства, половина квартиры принадлежала мужчине.

«Работниками отдела судебных приставов Октябрьского района г. Самары возбуждено исполнительное производство в отношении гражданки Ш. Предметом исполнения стало 

9 ноября 2017, 11:34
Судебные приставы Тольятти продают «Porsche Cayenne S» должника

Судебные приставы Тольятти продают «Porsche Cayenne S» должника

Тольяттинец задолжал банку 700 тысяч рублей и, по всей видимости, не собирался расплачиваться. Банкирам ничего не оставалось, как обратиться в суд. Заявители требовали взыскать автомобиль «Porsche Cayenne S» 2004 года выпуска, который должник определил в банке в качестве залога. Суд 
5 ноября 2017, 06:35
Судебным приставам разрешили задерживать должников по алиментам

Судебным приставам разрешили задерживать должников по алиментам

Судебные приставы в России отныне получили право задерживать должников по алиментам. Соответствующий федеральный закон подписан президентом.
Как следует из данного документа, сотрудники ФССП теперь могут на законных основаниях задерживать и препровождать для составления протокола представителей этой категории. Прежде эти действия 

31 октября 2017, 09:13
Госдума одобрила законопроект об индексации алиментов

Госдума одобрила законопроект об индексации алиментов

Народные избранники одобрили проект закона, усовершенствовав систему индексации алиментов. Согласно новшествам, организации смогут перечислять «детские» средства не только по требованию получателя, но и по исполнительному листу судебного пристава.
Как следует из законодательных поправок, организации, которые регулярно начисляют должнику деньги, могут 

27 октября 2017, 03:40
ФССП: с отпускников в 2017 году удалось взыскать более 40 млрд рублей

ФССП: с отпускников в 2017 году удалось взыскать более 40 млрд рублей

По сведениям Федеральной службы судебных приставов (ФССП), ограничения на выезд задолжавших государству граждан с января по сентябрь 2017 года дали возможность взыскать с них 41,1 млрд рублей.
Как сказали «Известиям» в ведомстве, на данный момент временно невыездными могут стать граждане 

18 сентября 2017, 11:24
Не приставать: «Неприкосновенные» для судебных приставов счета могут появиться у россиян

Не приставать: «Неприкосновенные» для судебных приставов счета могут появиться у россиян

Специальный социальный счет, недоступный для судебных приставов, может появиться у отдельных категорий должников. Отзыв российского кабмина на соответствующий законопроект уже готовит Министерство юстиции.
Казенные деньги, направляемые должникам в виде пособий и различных выплат, и прежде являлись недоступными для списания по 

17 августа 2017, 03:19
Мужчина не платил алименты, пока не чихнул

Мужчина не платил алименты, пока не чихнул

Курьезный случай произошел в Кемеровской области с гражданином, который чихнул в самый неудобный момент. После чего ему пришлось отправиться в отдел судебных приставов.

Как пишет пресс-служба управления ФССП региона, герой статьи не выплачивал алименты на протяжении 2 лет. К этому моменту общая 

2 августа 2017, 05:18
Охота на алиментщика: Госдума разрешила приставам задерживать должников

Охота на алиментщика: Госдума разрешила приставам задерживать должников

Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий судебным приставам самостоятельно задерживать и доставлять для составления протокола должников по алиментам. Об этом сегодня рассказывают российские СМИ.
По замыслу авторов новшества, этот законопроект даст возможность алиментщикам сразу осознать принцип неотвратимости административного наказания. 

7 июля 2017, 05:34
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