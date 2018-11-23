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Материалы по теме:

В Самаре с 1 января могут вырасти цены за проезд

В Самаре с 1 января могут вырасти цены за проезд

Повышение стоимости проезда в общественном транспорте в областной столице обсуждалось на заседании трехсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений при мэрии. По словам руководителя департамента транспорта Сергея Маркова, это вынужденная мера. Чиновник напомнил, что последний раз цены на проезд «подскочили» в 
23 ноября 2018, 03:29
На трассе под Самарой перевернулась маршрутка: один человек погиб, трое пострадали

На трассе под Самарой перевернулась маршрутка: один человек погиб, трое пострадали

В пятницу днем, 23 ноября, на трассе «Самара - Волгоград» в Волжском районе произошла автокатастрофа. На 30 километре трассы водитель пассажирской маршрутки «Некст» не справился с управлением и скатился в правый кювет, где микроавтобус опрокинулся. В момент ДТП в автобусе 
23 ноября 2018, 02:53
В Самаре снег с улиц убирали 300 единиц спецтехники

В Самаре снег с улиц убирали 300 единиц спецтехники

За прошлые сутки на улицах областной столицы снег убирали 282 единицы спецтехники и 370 дорожных рабочих. Работы ведутся в две смены, сообщили в департаменте городского хозяйства и экологии администрации Самары. Для обработки улиц использовали 427 тонн реагентов. По данным на 
23 ноября 2018, 02:42
Движение парализовано: на трассе М-5 в Самарской области возникла большая пробка

Движение парализовано: на трассе М-5 в Самарской области возникла большая пробка

В пятницу утром, 23 ноября, на федеральной трассе М-5 «Урал» образовалась большая пробка. По всей видимости, затор возник в том числе из-за непогоды.
 
- Пробка на М5 в сторону Тольятти начинается с Большой Рязани, стоим уже час, - пишет один 
23 ноября 2018, 12:07
В Тольятти под колеса ВАЗ-2104 попала 4-летняя девочка

В Тольятти под колеса ВАЗ-2104 попала 4-летняя девочка

В среду вечером в Тольятти под колесами автомобиля оказался маленький ребенок. В 19:45 45-летний водитель ехал на своем «ВАЗ-2104» по Молодежному бульвару. В районе дома № 36 он сбил четырехлетнего ребенка, который переходил проезжую часть в неустановленном месте со своей 
22 ноября 2018, 03:12
В Самаре завели уголовное дело из-за массового отравления детей в школе №81

В Самаре завели уголовное дело из-за массового отравления детей в школе №81

В областной столице возбудили уголовное дело из-за отравления детей. Напомним, что 15 и 16 ноября учащимся школы №81 стало плохо, в больницы обратились 14 детей и один взрослый. Шесть пациентов до сих пор находятся под наблюдением врачей. Им всем был 
21 ноября 2018, 05:18
В Самарской области может появиться алиментный фонд

В Самарской области может появиться алиментный фонд

В Самаре возникла идея создать государственный алиментный фонд. Во вторник, 20 ноября, депутаты областного парламента поддержали предложение Уполномоченного по правам человека в Самарской области Ольги Гальцовой. Парламентарии собираются сначала рассмотреть вопрос на пленарном заседании губдумы, а затем - обратиться в 
21 ноября 2018, 09:37
В Сызрани столкнулись иномарки: пострадали двое детей

В Сызрани столкнулись иномарки: пострадали двое детей

В понедельник, 19 ноября, произошла авария в Сызрани. В 15:00 37-летняя автоледи ехала на иномарке Kia Sportage по улице 1-ая линия со стороны Сердовинской в направлении улицы Центральной. По неизвестной причине она оказалась на встречной полосе и ее машина столкнулась 
20 ноября 2018, 05:19
15 новых детсадов появятся в Самарской области

15 новых детсадов появятся в Самарской области

Глава региона Дмитрий Азаров провел совещание с представителями областного Министерства образования и науки. Одним из основных вопросов в повестке дня стала ликвидация очередей в детсады. Эта проблема наиболее остро стоит в столице губернии. По словам министра образования и науки Виктора 

23 октября 2018, 11:28
Дополнительные места в детских садах распределят 26 июня в Самаре

Дополнительные места в детских садах распределят 26 июня в Самаре

В Самаре 26 июня будут дополнительно распределять места в детских садах. В связи с этим сотрудники городского департамента образования рекомендуют родителям еще раз проверить данные, внесенные ими в автоматизированную информационную систему. Если надо внести правки, лучше обратиться в МФЦ. Напомним, 

25 июня 2018, 09:01
Деньги на Фрунзенский мост и детские сады получит Самарская область

Деньги на Фрунзенский мост и детские сады получит Самарская область

Самарская область в ближайшее время получит почти два миллиарда рублей из федерального бюджета. 700 миллионов пойдут на продолжение стройки Фрунзенского моста, более миллиарда – на создание детских садов. Вопросы включения 63-го региона в государственные программы глава региона обсуждал с представителями 

22 мая 2018, 07:40
15 мая пройдет распределение свободных мест в детсадах‍ Самары

15 мая пройдет распределение свободных мест в детсадах‍ Самары

В Самаре 15 мая будет проводиться распределение свободных мест в муниципальных детских садах на новый 2018-2019 учебный год. Информация о свободных на 15 мая местах будет опубликована на странице городского департамента образования в разделе «Департамент информирует» по ссылке: http://samadm.ru/authority/the_department_of_education/

Родителям, для 

4 мая 2018, 12:46
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