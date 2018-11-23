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В Самаре с 1 января могут вырасти цены за проезд
Повышение стоимости проезда в общественном транспорте в областной столице обсуждалось на заседании трехсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений при мэрии. По словам руководителя департамента транспорта Сергея Маркова, это вынужденная мера. Чиновник напомнил, что последний раз цены на проезд «подскочили» в …
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23 ноября 2018, 03:29
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На трассе под Самарой перевернулась маршрутка: один человек погиб, трое пострадали
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23 ноября 2018, 02:53
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В Самаре снег с улиц убирали 300 единиц спецтехники
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23 ноября 2018, 02:42
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Движение парализовано: на трассе М-5 в Самарской области возникла большая пробка
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23 ноября 2018, 12:07
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В Тольятти под колеса ВАЗ-2104 попала 4-летняя девочка
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22 ноября 2018, 03:12
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В Самаре завели уголовное дело из-за массового отравления детей в школе №81
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21 ноября 2018, 05:18
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В Самарской области может появиться алиментный фонд
В Самаре возникла идея создать государственный алиментный фонд. Во вторник, 20 ноября, депутаты областного парламента поддержали предложение Уполномоченного по правам человека в Самарской области Ольги Гальцовой. Парламентарии собираются сначала рассмотреть вопрос на пленарном заседании губдумы, а затем - обратиться в …
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21 ноября 2018, 09:37
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В Сызрани столкнулись иномарки: пострадали двое детей
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20 ноября 2018, 05:19
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15 новых детсадов появятся в Самарской области
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23 октября 2018, 11:28
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Дополнительные места в детских садах распределят 26 июня в Самаре
В Самаре 26 июня будут дополнительно распределять места в детских садах. В связи с этим сотрудники городского департамента образования рекомендуют родителям еще раз проверить данные, внесенные ими в автоматизированную информационную систему. Если надо внести правки, лучше обратиться в МФЦ. Напомним, …
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25 июня 2018, 09:01
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Деньги на Фрунзенский мост и детские сады получит Самарская область
Самарская область в ближайшее время получит почти два миллиарда рублей из федерального бюджета. 700 миллионов пойдут на продолжение стройки Фрунзенского моста, более миллиарда – на создание детских садов. Вопросы включения 63-го региона в государственные программы глава региона обсуждал с представителями …
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22 мая 2018, 07:40
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15 мая пройдет распределение свободных мест в детсадах Самары
В Самаре 15 мая будет проводиться распределение свободных мест в муниципальных детских садах на новый 2018-2019 учебный год. Информация о свободных на 15 мая местах будет опубликована на странице городского департамента образования в разделе «Департамент информирует» по ссылке: http://samadm.ru/authority/the_department_of_education/
Родителям, для …
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4 мая 2018, 12:46