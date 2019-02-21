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В Самаре потратят 4,4 млн на газоны
В Самаре потратят почти 4 млн 400 тысяч рублей на газоны на площади Славы перед Белым домом, говорится в сообщении на портале госзакупок. Подрядчика для благоустройства участка ищет областное казенное учреждение "Служба эксплуатации зданий и сооружений". Работы планируется оплатить …
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21 февраля 2019, 11:17
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В Самаре завели уголовное дело из-за падения ледяной глыбы на подростка
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21 февраля 2019, 07:49
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Самара встала в 10-балльных пробках
В четверг вечером, 21 февраля, по данным на 18:54 в Самаре зафиксировали 10-балльные пробки. Напряженная дорожная ситуация возникла не случайно - во второй половине дня пошел снег. Яндекс-карты показывают десятибалльный уровень пробок с надписью «Город стоит». Пробки захватили Октябрьский, Ленинский, …
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21 февраля 2019, 07:26
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Дмитрию Азарову представили нового главу Пограничного управления по Саратовской и Самарской областям
В четверг, 21 февраля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с начальником Пограничного управления по Саратовской и Самарской областям генерал-майором Вадимом Митрейкиным. На этот пост Вадим Митрейкин был назначен указом президента в конце января, а ранее служил в Приморском крае, …
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21 февраля 2019, 05:23
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Сильный ветер и метели: в Самарской области объявлен «желтый уровень опасности»
В Самарской области объявили «желтый уровень опасности» из-за ухудшения погоды - синоптики обещают усиление ветра и метель. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, существует потенциальная опасность возникновения чрезвычайных ситуаций в связи с обильными осадками и порывами ветра. По данным Приволжского …
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21 февраля 2019, 02:40
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Так вот, из-за чего стреляли: в Самаре задержали подозреваемого в краже денег в Кировской области
Стали известны подробности необычной погони в Самаре. Напомним, что на видео, которое разместили в Сети, запечатлен момент задержания молодого человека. Он пытался скрыться на иномарке Volvo, но группа крепких мужчин пытается остановить его. Как сообщили в региональном Главке полиции, …
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21 февраля 2019, 02:02
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В Самаре за сутки застряли в нечищеных дворах уже три машины «скорой»
Последние сутки выдались особенно сложными для бригад «скорой помощи»: по словам горожан, машины «неотложки» минимум трижды застревали во внутридворовых проездах, где не был вовремя убран снег. О первом случае сообщили вечером 20 февраля. В одном из самарских дворов в …
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21 февраля 2019, 11:16
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Видео: в Самаре группа мужчин устроила стрельбу, пытаясь остановить водителя Volvo
В Сети опубликовали запись странного инцидента в Самаре. На кадрах ролика под названием «Задержание мошенников в Самаре. Что-то пошло не так» видно, как группа крепких мужчин в черном пытается остановить белую иномарку Volvo. Они пробовали открыть дверь легковушки, но …
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21 февраля 2019, 10:46
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С 15:00 в Самарской области объявят желтый уровень опасности
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19 февраля 2019, 02:43
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В Тольятти спасатели в метель нашли рыбака, у которого случился сердечный приступ
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19 февраля 2019, 02:05
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В Ставропольском районе из снежного заноса вызволяли маршрутный автобус
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19 февраля 2019, 08:50
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Ближайшей ночью сильный снегопад вновь обрушится на Самарскую область
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17 февраля 2019, 06:13
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В Самаре 23 человека выезжали на тушение фонаря
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16 февраля 2019, 04:03
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