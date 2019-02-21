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Новости о потребительской корзине, просроченных продуктах, уменьшении размеров дорожных знаков, судьбе кондукторов после введения валидаторов в Самаре и коррупции в регионе – весело и со смыслом. 
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В Самаре потратят 4,4 млн на газоны

В Самаре потратят 4,4 млн на газоны

В Самаре потратят почти 4 млн 400 тысяч рублей на газоны на площади Славы перед Белым домом, говорится в сообщении на портале госзакупок. Подрядчика для благоустройства участка ищет областное казенное учреждение "Служба эксплуатации зданий и сооружений". Работы планируется оплатить 
21 февраля 2019, 11:17
В Самаре завели уголовное дело из-за падения ледяной глыбы на подростка

В Самаре завели уголовное дело из-за падения ледяной глыбы на подростка

В Самаре возбуждено уголовное дело из-за падения наледи с крыши дома № 18 по улице Аэродромной в Железнодорожном районе на 16-летнего подростка. Это произошло 19 февраля примерно в 15:00. Когда наледь обрушилась на юношу, он получил закрытый компрессионный перелом грудных 
21 февраля 2019, 07:49
Самара встала в 10-балльных пробках

Самара встала в 10-балльных пробках

В четверг вечером, 21 февраля, по данным на 18:54 в Самаре зафиксировали 10-балльные пробки. Напряженная дорожная ситуация возникла не случайно - во второй половине дня пошел снег. Яндекс-карты показывают десятибалльный уровень пробок с надписью «Город стоит». Пробки захватили Октябрьский, Ленинский, 
21 февраля 2019, 07:26
Дмитрию Азарову представили нового главу Пограничного управления по Саратовской и Самарской областям

Дмитрию Азарову представили нового главу Пограничного управления по Саратовской и Самарской областям

В четверг, 21 февраля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с начальником Пограничного управления по Саратовской и Самарской областям генерал-майором Вадимом Митрейкиным. На этот пост Вадим Митрейкин был назначен указом президента в конце января, а ранее служил в Приморском крае, 
21 февраля 2019, 05:23
Сильный ветер и метели: в Самарской области объявлен «желтый уровень опасности»

Сильный ветер и метели: в Самарской области объявлен «желтый уровень опасности»

В Самарской области объявили «желтый уровень опасности» из-за ухудшения погоды - синоптики обещают усиление ветра и метель. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, существует потенциальная опасность возникновения чрезвычайных ситуаций в связи с обильными осадками и порывами ветра. По данным Приволжского 
21 февраля 2019, 02:40
Так вот, из-за чего стреляли: в Самаре задержали подозреваемого в краже денег в Кировской области

Так вот, из-за чего стреляли: в Самаре задержали подозреваемого в краже денег в Кировской области

Стали известны подробности необычной погони в Самаре. Напомним, что на видео, которое разместили в Сети, запечатлен момент задержания молодого человека. Он пытался скрыться на иномарке Volvo, но группа крепких мужчин пытается остановить его. Как сообщили в региональном Главке полиции, 
21 февраля 2019, 02:02
В Самаре за сутки застряли в нечищеных дворах уже три машины «скорой»

В Самаре за сутки застряли в нечищеных дворах уже три машины «скорой»

Последние сутки выдались особенно сложными для бригад «скорой помощи»: по словам горожан, машины «неотложки» минимум трижды застревали во внутридворовых проездах, где не был вовремя убран снег. О первом случае сообщили вечером 20 февраля. В одном из самарских дворов в 
21 февраля 2019, 11:16
Видео: в Самаре группа мужчин устроила стрельбу, пытаясь остановить водителя Volvo

Видео: в Самаре группа мужчин устроила стрельбу, пытаясь остановить водителя Volvo

В Сети опубликовали запись странного инцидента в Самаре. На кадрах ролика под названием «Задержание мошенников в Самаре. Что-то пошло не так» видно, как группа крепких мужчин в черном пытается остановить белую иномарку Volvo. Они пробовали открыть дверь легковушки, но 
21 февраля 2019, 10:46
С 15:00 в Самарской области объявят желтый уровень опасности

С 15:00 в Самарской области объявят желтый уровень опасности

Ночь на вторник, 19 февраля, была у сотрудников ГУ МЧС сложной и бессонной: в регионе был объявлен оранжевый уровень опасности, поступило более 6000 звонков. В Волжском, Приволжском, Сызранском районах дул сильный ветер со скоростью 24 м/с. Кроме того, была метель, 
19 февраля 2019, 02:43
В Тольятти спасатели в метель нашли рыбака, у которого случился сердечный приступ

В Тольятти спасатели в метель нашли рыбака, у которого случился сердечный приступ

В понедельник, 18 февраля, стихия разгулялась не на шутку: из-за непогоды было ограничено движение на трассах региона, в Тольятти возникла большая пробка на отрезке Приморский - Подстепки, падали деревья и рекламные конструкции, а также случилось происшествие на воде. Вечером на 
19 февраля 2019, 02:05
В Ставропольском районе из снежного заноса вызволяли маршрутный автобус

В Ставропольском районе из снежного заноса вызволяли маршрутный автобус

В понедельник, 18 февраля, в Ставропольском районе на дороге местного значения в снежный занос между населенными пунктами Севрюкаево и Сосновый Солонец попал микроавтобус «Богдан». Он перевозил пассажиров по маршруту № 323 «Севрюкаево - Тольятти». В этот момент в нем находились 
19 февраля 2019, 08:50
Ближайшей ночью сильный снегопад вновь обрушится на Самарскую область

Ближайшей ночью сильный снегопад вновь обрушится на Самарскую область

Снежная погода все никак не уйдет с территории Самарской области. О грядущем ухудшении метеоусловий предупреждает региональное управление МЧС России. По информации ведомства, c 19.00 17 февраля до 19.00 18 февраля в ночные часы в Самарской области будет облачно, в большинстве районов 

17 февраля 2019, 06:13
В Самаре 23 человека выезжали на тушение фонаря

В Самаре 23 человека выезжали на тушение фонаря

В ночь с пятницы на субботу, с 15 на 16 февраля, на 18-м километре Московского шоссе случился пожар. По информации ГУ МЧС по Самарской области, сообщение о возгорании поступило в 23.55.
 
На тушение выезжало пожарное подразделение из 23 человек 

16 февраля 2019, 04:03
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