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Материалы по теме:

В Ставропольском районе перекрыли трассу из-за нулевой видимости

В Ставропольском районе перекрыли трассу из-за нулевой видимости

В понедельник, 18 февраля, в 19:00 было закрыто движение транспорта по автодороге Ташелка - Новая Бинарадка в Ставропольском районе. Как рассказали в минтрансе Самарской области, сделать это пришлось из-за сложных метеоусловий - видимость нулевая. Между тем, закрыта и трасса Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград 
18 февраля 2019, 07:15
Селфи ценою в жизнь: парень упал с крыши 24-этажного дома в Самаре

Селфи ценою в жизнь: парень упал с крыши 24-этажного дома в Самаре

Следователи выясняют причины гибели молодого человека, который упал с 24-этажного здания дома по улице Гастелло, 22А. Сейчас стартовала доследственная проверка. Тело парня нашли около высотки в воскресенье, 17 февраля, и сразу же вызвали «скорую помощь». Свидетели ЧП рассказали в 
18 февраля 2019, 04:59
В Самарской области еще одна женщина погибла из-за схода снега

В Самарской области еще одна женщина погибла из-за схода снега

Стало известно о еще одной жертве схода снега в Самарской области в эти выходные. 16 февраля в поселке Львовка Шигонского района с крыши частного дома на женщину свалилась глыба снега. По словам первого заместителя главы Шигонского района Сергея Строева, днем 
18 февраля 2019, 04:25
В Самаре будут судить 25-летнего продавца героина из Уфы

В Самаре будут судить 25-летнего продавца героина из Уфы

В Кировском районном суде Самары рассмотрят дело уроженца Уфы. 25-летнего парня подозревают в незаконном сбыте наркотиков в крупном размере. По версии следствия, в сентябре прошлого года молодой человек купил у неизвестного героин, который расфасовал для дальнейшей перепродажи. Парень сбыл запрещенное 
18 февраля 2019, 03:58
В Самаре лихач на «восьмерке», удирая от погони, врезался в иномарку и две патрульные машины

В Самаре лихач на «восьмерке», удирая от погони, врезался в иномарку и две патрульные машины

В выходные полицейские догоняли автомобилиста-нарушителя, экстремальная гонка попалась на видео. Сотрудники Госавтоинспекции попытались остановить водителя ВАЗ-2108 на улице Гагарина, но он попытался скрыться. На улице Киевской он столкнулся с иномаркой «Рено Логан», а затем, двигаясь задним ходом, наехал на патрульный 
18 февраля 2019, 11:27
В Самаре пьяный лихач сбил пешеходов на Авроре

В Самаре пьяный лихач сбил пешеходов на Авроре

Полицейские проверяют обстоятельства ночной аварии в Самаре, в которой двое мужчин получили тяжелые травмы. В ночь на воскресенье, 17 февраля, около дома № 161 по улице Авроры автомобилист сбил двух пешеходов, которые стояли на обочине, и врезался в пару припаркованных 
18 февраля 2019, 08:27
2-летние девочка и мальчик пострадали в ДТП в центре Самары

2-летние девочка и мальчик пострадали в ДТП в центре Самары

Как сообщает ГУ МВД по Самарской области, 53-летний водитель на "Деу Нексиа", двигаясь по Комсомольской от Водников к Степана Разина напротив дома №25 не предоставил преимущество автомобилю "Ссангенг Актион Спортс" – он ехал по главной дороге. В результате бокового удара 

17 февраля 2019, 04:25
В Самаре трамвай №20 наехал на 16-летнего подростка

В Самаре трамвай №20 наехал на 16-летнего подростка

Вчера, 16 февраля, примерно в 13:00 водитель трамвая №20 допустила наезд на 16-летнего пешехода ДТП произошло напротив дома №139 по улице Ново-Садовой. Трамвай двигался со стороны проспекта Масленникова в направлении проспекта Ленина. Юноша переходил трамвайные пути вне пешеходного перехода. Парень 

17 февраля 2019, 02:29
В Самаре появились турникеты с валидаторами в автобусах № 3 и 13

В Самаре появились турникеты с валидаторами в автобусах № 3 и 13

В самарских автобусах № 3 и 13 поставили турникеты с валидатором. Как сообщили в департаменте транспорта Самары, ведется мониторинг и отработка механизмов для последующего внедрения этой системы на слабо загруженных маршрутах. Напомним, с начала года в областной столице внедряют бескондукторую 
15 февраля 2019, 02:55
«Заднюю часть салона размазало»: в Самаре столкнулись троллейбус и фура

«Заднюю часть салона размазало»: в Самаре столкнулись троллейбус и фура

В пятницу, 8 февраля, произошла крупная авария с участием общественного транспорта в Самаре. По словам очевидцев, на проспекте Кирова по направлению «из города» столкнулись троллейбус №12, следовавший от остановки «Завод «Экран» до железнодорожного вокзала. По словам очевидца, троллейбус «занесло» на 
8 февраля 2019, 10:00
В Самарской области восстановилось движение на трассе М-5

В Самарской области восстановилось движение на трассе М-5

Движение грузовиков по федеральной трассе М-5 на участке между Тольятти и Сызранью восстановлено. Ограничение для большегрузов и автомобилей было снято в 23:00 7 февраля на участке с 890 по 976 км автомобильной трассы, сообщает ФКУ «Поволжуправтодор». Напомним, что накануне в 
8 февраля 2019, 09:21
В Самаре автобусы пустили в объезд из-за коммунальной аварии на Магистральной

В Самаре автобусы пустили в объезд из-за коммунальной аварии на Магистральной

В Самаре изменилось движение транспорта в поселке Зубчаниновка. Около дома № 9 на улице Магистральной произошла утечка из-под земли из-за износа водовода. Пока коммунальщики устраняют коммунальную аварию на трубопроводе холодного водоснабжения от улицы Литвинова до Зубчаниновского шоссе по направлению «из 
8 февраля 2019, 08:42
В трех районах Самарской области перекрыли трассу из-за снегопада

В трех районах Самарской области перекрыли трассу из-за снегопада

В четверг, 7 февраля, региональное ГУ МЧС предупредило жителей области, что в Нефтегорском, Алексеевском и Борском районах с 97 по 129 км трассы М-5 «Урал» временно ограничили движение всех транспортных средств. Ограничение планируется снять в 09:00 8 февраля, но все 
7 февраля 2019, 10:23
Трассу М-5 закрыли для грузовиков на отрезке от Сызрани до Тольятти

Трассу М-5 закрыли для грузовиков на отрезке от Сызрани до Тольятти

В Самарской области из-за сильного снегопада временно закрыт участок федеральной трассы М-5 «Урал». Временное ограничение движения для грузовиков введено с 15:30 четверга, 7 февраля. Транзитному транспорту советуют не проезжать участок с 890 по 976 км – от Сызрани до Тольятти. 
7 февраля 2019, 04:43
В Самаре продлили маршруты автобусов № 47 и 295

В Самаре продлили маршруты автобусов № 47 и 295

В Самаре продлили автобусные маршруты № 47 и 295, соответствующее постановление уже опубликовали на сайте городской администрации. Теперь конечная остановка автобуса №47 будет располагаться не на Кировском рынке, а в Юнгородке, а маршрутный автобус № 295 будет курсировать до стадиона 
4 февраля 2019, 11:35
В Самаре из-за ремонта теплосетей перекрыли участок на проспекте Карла Маркса

В Самаре из-за ремонта теплосетей перекрыли участок на проспекте Карла Маркса

В областной столице с 06:00 21 декабря до 24:00 28 декабря будет ограничено движение транспорта на участке протяженностью 10 метров в районе дома № 165 «Б» по проспекту Карла Маркса. Как пояснили в горадминистрации, там будет проводиться ремонт тепловых сетей 
21 декабря 2018, 07:59
Появилось фото жуткого ДТП с участием фуры и «Нексии» у Самары

Появилось фото жуткого ДТП с участием фуры и «Нексии» у Самары

Под Самарой иномарка Daewoo 
5 июня 2018, 01:10
Водитель фуры насмерть сбил пенсионера и уехал с места ДТП в Самаре

Водитель фуры насмерть сбил пенсионера и уехал с места ДТП в Самаре

В Самаре неизвестный водитель насмерть сбил человека на пересечении Заводского шоссе и улицы XXII Партсъезда и скрылся с места ДТП. Это произошло в четверг, 31 мая, около часа дня. По предварительным данным, на пенсионера, переходившего дорогу в неположенном месте, наехала 
31 мая 2018, 03:09
ДТП на М-5: стало известно о диагнозе въехавшего в фуру водителя «десятки»

ДТП на М-5: стало известно о диагнозе въехавшего в фуру водителя «десятки»

В Самарской области на трассе М-5 произошло столкновение вазовской легковушки и фуры. ДТП 
23 марта 2018, 03:35
Ограничения для грузовиков на трассах Самарской области продлили на 8 часов

Ограничения для грузовиков на трассах Самарской области продлили на 8 часов

Федеральные трассы Самарской области не успевают очистить от снега к 18 часам 16 декабря. Теперь работы планируют завершить только в четверг, 7 декабря.

«В связи с непрерывным снегопадом в течение двух суток на территории Самарской области ограничение движения грузовых транспортных средств 

6 декабря 2017, 05:36
Автомобильная катастрофа с участием многотонных грузовиков произошла сегодня утром на трассе М5-Урал

Автомобильная катастрофа с участием многотонных грузовиков произошла сегодня утром на трассе М5-Урал

Один из водителей погиб на месте. Его грузовик восстановлению не подлежит.
ТЕРРА уже сообщала о печальных рекордах федеральной автодороги на территории губернии. В июле прошлого года здесь был показан шестисотпроцентный рост количества смертей. 21 погибший после троих в июне. Печальную 

27 января 2017, 06:05
Автоледи из Кемерово попала в ДТП под Сызранью, есть фото

Автоледи из Кемерово попала в ДТП под Сызранью, есть фото

Авария произошла ночью под Сызранью на автодороге М-5 «Урал».

Сегодня, 17 августа, около 4:30 утра на 885-ом километре автотрассы М-5 «Урал» столкнулись две иномарки, пишет Маленькая Сызрань.
 
По предварительной информации, 33-летняя автоледи на «Audi Q5», двигаясь со 
17 августа 2016, 10:46
Под Сызранью тело погибшего в страшном ДТП извлекали с помощью гидроинструмента

Под Сызранью тело погибшего в страшном ДТП извлекали с помощью гидроинструмента

Вчера, 27 мая, около 16 часов на 910 километре автотрассы М-5 "Урал произошло ДТП со смертельным исходом, передает "Маленькая Сызрань".
 
Столкнулись ВАЗ-2111 и фура. По предварительной версии, одна из машин выехала на встречную полосу.
 
В результате ДТП 
28 мая 2016, 12:58
ДТП на трассе М5 на 2 часа «отрезало» Сызрань от Тольятти, есть фото

ДТП на трассе М5 на 2 часа «отрезало» Сызрань от Тольятти, есть фото

Сегодня, 21 марта, почти на 2 часа оказалось полностью перекрыто движение по федеральной автотрассе М-5 «Урал» из-за дорожно-транспортного происшествия в Самарской области.

Как передает «Маленькая Сызрань», авария случилась около 14:00 на 948 километре на территории Ставропольского района, между 
21 марта 2016, 09:56
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