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В Ставропольском районе перекрыли трассу из-за нулевой видимости
В понедельник, 18 февраля, в 19:00 было закрыто движение транспорта по автодороге Ташелка - Новая Бинарадка в Ставропольском районе. Как рассказали в минтрансе Самарской области, сделать это пришлось из-за сложных метеоусловий - видимость нулевая. Между тем, закрыта и трасса Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград …
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18 февраля 2019, 07:15
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Селфи ценою в жизнь: парень упал с крыши 24-этажного дома в Самаре
Следователи выясняют причины гибели молодого человека, который упал с 24-этажного здания дома по улице Гастелло, 22А. Сейчас стартовала доследственная проверка. Тело парня нашли около высотки в воскресенье, 17 февраля, и сразу же вызвали «скорую помощь». Свидетели ЧП рассказали в …
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18 февраля 2019, 04:59
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В Самарской области еще одна женщина погибла из-за схода снега
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18 февраля 2019, 04:25
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В Самаре будут судить 25-летнего продавца героина из Уфы
В Кировском районном суде Самары рассмотрят дело уроженца Уфы. 25-летнего парня подозревают в незаконном сбыте наркотиков в крупном размере. По версии следствия, в сентябре прошлого года молодой человек купил у неизвестного героин, который расфасовал для дальнейшей перепродажи. Парень сбыл запрещенное …
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18 февраля 2019, 03:58
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В Самаре лихач на «восьмерке», удирая от погони, врезался в иномарку и две патрульные машины
В выходные полицейские догоняли автомобилиста-нарушителя, экстремальная гонка попалась на видео. Сотрудники Госавтоинспекции попытались остановить водителя ВАЗ-2108 на улице Гагарина, но он попытался скрыться. На улице Киевской он столкнулся с иномаркой «Рено Логан», а затем, двигаясь задним ходом, наехал на патрульный …
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18 февраля 2019, 11:27
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В Самаре пьяный лихач сбил пешеходов на Авроре
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18 февраля 2019, 08:27
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2-летние девочка и мальчик пострадали в ДТП в центре Самары
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17 февраля 2019, 04:25
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В Самаре трамвай №20 наехал на 16-летнего подростка
Вчера, 16 февраля, примерно в 13:00 водитель трамвая №20 допустила наезд на 16-летнего пешехода ДТП произошло напротив дома №139 по улице Ново-Садовой. Трамвай двигался со стороны проспекта Масленникова в направлении проспекта Ленина. Юноша переходил трамвайные пути вне пешеходного перехода. Парень …
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17 февраля 2019, 02:29
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В Самаре появились турникеты с валидаторами в автобусах № 3 и 13
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15 февраля 2019, 02:55
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«Заднюю часть салона размазало»: в Самаре столкнулись троллейбус и фура
В пятницу, 8 февраля, произошла крупная авария с участием общественного транспорта в Самаре. По словам очевидцев, на проспекте Кирова по направлению «из города» столкнулись троллейбус №12, следовавший от остановки «Завод «Экран» до железнодорожного вокзала. По словам очевидца, троллейбус «занесло» на …
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8 февраля 2019, 10:00
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В Самарской области восстановилось движение на трассе М-5
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8 февраля 2019, 09:21
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В Самаре автобусы пустили в объезд из-за коммунальной аварии на Магистральной
В Самаре изменилось движение транспорта в поселке Зубчаниновка. Около дома № 9 на улице Магистральной произошла утечка из-под земли из-за износа водовода. Пока коммунальщики устраняют коммунальную аварию на трубопроводе холодного водоснабжения от улицы Литвинова до Зубчаниновского шоссе по направлению «из …
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8 февраля 2019, 08:42
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В трех районах Самарской области перекрыли трассу из-за снегопада
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7 февраля 2019, 10:23
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Трассу М-5 закрыли для грузовиков на отрезке от Сызрани до Тольятти
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7 февраля 2019, 04:43
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В Самаре продлили маршруты автобусов № 47 и 295
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4 февраля 2019, 11:35
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В Самаре из-за ремонта теплосетей перекрыли участок на проспекте Карла Маркса
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21 декабря 2018, 07:59
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Появилось фото жуткого ДТП с участием фуры и «Нексии» у Самары
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5 июня 2018, 01:10
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Водитель фуры насмерть сбил пенсионера и уехал с места ДТП в Самаре
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31 мая 2018, 03:09
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ДТП на М-5: стало известно о диагнозе въехавшего в фуру водителя «десятки»
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23 марта 2018, 03:35
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Ограничения для грузовиков на трассах Самарской области продлили на 8 часов
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6 декабря 2017, 05:36
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Автомобильная катастрофа с участием многотонных грузовиков произошла сегодня утром на трассе М5-Урал
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27 января 2017, 06:05
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Автоледи из Кемерово попала в ДТП под Сызранью, есть фото
Авария произошла ночью под Сызранью на автодороге М-5 «Урал».
Сегодня, 17 августа, около 4:30 утра на 885-ом километре автотрассы М-5 «Урал» столкнулись две иномарки, пишет Маленькая Сызрань.
По предварительной информации, 33-летняя автоледи на «Audi Q5», двигаясь со …
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17 августа 2016, 10:46
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Под Сызранью тело погибшего в страшном ДТП извлекали с помощью гидроинструмента
Вчера, 27 мая, около 16 часов на 910 километре автотрассы М-5 "Урал произошло ДТП со смертельным исходом, передает "Маленькая Сызрань".
Столкнулись ВАЗ-2111 и фура. По предварительной версии, одна из машин выехала на встречную полосу.
В результате ДТП …
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28 мая 2016, 12:58
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ДТП на трассе М5 на 2 часа «отрезало» Сызрань от Тольятти, есть фото
Сегодня, 21 марта, почти на 2 часа оказалось полностью перекрыто движение по федеральной автотрассе М-5 «Урал» из-за дорожно-транспортного происшествия в Самарской области.
Как передает «Маленькая Сызрань», авария случилась около 14:00 на 948 километре на территории Ставропольского района, между …
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21 марта 2016, 09:56
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