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Новости о потребительской корзине, просроченных продуктах, уменьшении размеров дорожных знаков, судьбе кондукторов после введения валидаторов в Самаре и коррупции в регионе – весело и со смыслом. 
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Цифры. Эфир передачи от 20.02.2019 
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Ножом в сердце: житель Чапаевска убил приятеля из-за спора о службе в армии

Суд Чапаевска приговорил к девяти годам колонии 51-летнего мужчину, который обвинялся в убийстве знакомого. По версии следствия, в июле прошлого года подозреваемый выпивал с друзьями и поспорил с одним из участников вечеринки. Они не сошлись во взглядах на службу в 
23 февраля 2019, 10:40
ТОП-10 новостей недели в Самаре. Стрельба и пьяный дебош, новая Шеви-Нива и судьба Академии Наяновой

ТОП-10 новостей недели в Самаре. Стрельба и пьяный дебош, новая Шеви-Нива и судьба Академии Наяновой

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23 февраля 2019, 09:58
В Сызрани неизвестные стреляли в собаку, а затем увезли ее от хозяина

В Сызрани неизвестные стреляли в собаку, а затем увезли ее от хозяина

В Сызрани произошла скандальная история: неизвестные выстрелили в собаку и отобрали ее у хозяина. Это случилось в первом часу дня 21 февраля около дома № 18 на проспекте 50 лет Октября. По словам владельца собаки, он на несколько минут оставил 
23 февраля 2019, 08:35
В Самаре мусоровоз насмерть задавил бабушку, которая выкидывала отходы

В Самаре мусоровоз насмерть задавил бабушку, которая выкидывала отходы

На днях в Самаре произошла смертельная авария, жертвой которой оказалась пожилая женщина. В среду, 21 февраля, в 18:49 водитель мусоровоза Скания ехал задним ходом по двору на улице Мориса Тореза. На улице шел снег, и в районе дома № 101 
22 февраля 2019, 11:35
В Самаре наледь рухнула на припаркованную легковушку

В Самаре наледь рухнула на припаркованную легковушку

В пятницу, 22 февраля, с крыши магазина на улице Воеводина в Кировском районе областной столицы упали снег и наледь. Они свалились на припаркованную около торговой точки машину. Судя по фотоснимку очевидцев, на черную ВАЗовскую легковушку приземлилась настоящая ледяная глыба. 
22 февраля 2019, 05:10
Уровень опасности в Самарской области поменяли с «оранжевого» на «желтый»

Уровень опасности в Самарской области поменяли с «оранжевого» на «желтый»

В пятницу, 22 февраля, уровень опасности в Самарской области понизился с «оранжевого» на «желтый». Как сообщили в региональном ГУ МЧС, «желтый уровень опасности» был введен с 08:30 22 февраля. По информации Приволжского УГМС, до семи часов вечера пятницы на территории 
22 февраля 2019, 09:34
Сильный ветер и метели: в Самарской области объявлен «желтый уровень опасности»

Сильный ветер и метели: в Самарской области объявлен «желтый уровень опасности»

В Самарской области объявили «желтый уровень опасности» из-за ухудшения погоды - синоптики обещают усиление ветра и метель. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, существует потенциальная опасность возникновения чрезвычайных ситуаций в связи с обильными осадками и порывами ветра. По данным Приволжского 
21 февраля 2019, 02:40
В БЛОГАХ: Под Тольятти женщина разносила еду в попавшие в снежный плен машины

В БЛОГАХ: Под Тольятти женщина разносила еду в попавшие в снежный плен машины

В паблике "Подстепки" соцсети "ВКонтакте" рассказали, как в Самарской области непогода захватила автомобилистов в снежный плен. На трассах под Тольятти и в Ставропольском районе погодные условия оказались даже хуже прогнозируемых и привели к транспортному коллапсу. Множество автомобилей застряло на 
20 февраля 2019, 06:06
Движение на подъездной дороге к Оренбургу от М-5 восстановлено

Движение на подъездной дороге к Оренбургу от М-5 восстановлено

Хорошие новости для водителей: движение всех транспортных средств на подъездной дороге к Оренбургу от федеральной трассы М-5 «Урал» восстановлено в полном объеме. Временное ограничение на участке от 97 до 129 километра автомобильной дороги отменили с 09:00 среды, 20 февраля, сообщили 
20 февраля 2019, 11:58
В конце марта между Кошелев Парком и стадионом «Самара Арена» пустят автобусы

В конце марта между Кошелев Парком и стадионом «Самара Арена» пустят автобусы

В конце марта планируется запустить новый автобусный маршрут от «Кошелев Парка» к стадиону «Самара Арена». Маршрут пройдет через поселок Стройкерамика, Ракитовское и Волжское шоссе с конечной остановкой у разворотного трамвайного кольца у стадиона «Самара Арена», где можно будет пересесть на 
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В Самаре продлили время работы маршрутки № 229, идущей в Зубчаниновку

В Самаре будет продлено время работы автобусного маршрута № 229, который курсирует от улицы Транзитной в Зубчаниновке до Центрального автовокзала. Как сообщили в департаменте транспорта Самары, последний автобус будет уходить в Зубчаниновку с площади Кирова в 22:20. 

- В настоящее 
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«Оранжевый уровень опасности»: ограничено движение на трассах М-5 и «Самара-Волгоград»

В Самарской области объявлен «Оранжевый уровень опасности» из-за усиления ветра до 20 м/c и снега. В связи с введением «Оранжевого уровня опасности» ГУ МЧС России по Самарской области и подчиненные подразделения переведены в режим «Повышенной готовности». В целях безопасности было 
19 февраля 2019, 08:01
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