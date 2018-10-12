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В Самаре и Тольятти на подъездах будут публиковать долги жителей
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12 октября 2018, 02:34
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В Самарской области в выходные будет прохладно, но сухо
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12 октября 2018, 01:18
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Во время пожара на дачах под Тольятти погиб мужчина
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12 октября 2018, 12:03
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Самарскому аэропорту могут дать имя в честь Сергея Королева или Льва Толстого
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12 октября 2018, 11:48
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Самарца пытали паяльником и утюгом из-за 4800 рублей
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12 октября 2018, 10:34
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В Самаре главбуха продуктового магазина подозревают в хищении 4,7 млн рублей
В Кировский районный суд передано дело в отношении 45-летней жительницы областной столицы. Эту женщину обвиняют в шести случаях мошенничества, совершенного с использованием служебного положения в крупном и особо крупном размерах. По версии следствия, главный бухгалтер ООО, ведя административно-хозяйственные дела в …
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12 октября 2018, 09:11
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Глава Госжилинспекции Самарской области отправится в СИЗО
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12 октября 2018, 08:45
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Тольяттинец принудил к проституции девочку-подростка
В Тольятти завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, которого подозревают в вовлечении занятием проституцией и принуждением к этому «ремеслу» несовершеннолетней девушки, а также в распространении сведений о частной жизни без согласия этого человека. По версии следствия, в декабре …
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11 октября 2018, 08:27