Смертность в России от гриппа и ОРЗ по сравнению с 2015 годом выросла в три раза Смертность в России от гриппа и острых респираторных заболеваний по сравнению с прошлым годом выросла в три раза. Пугающие цифры озвучила министр здравоохранения страны Вероника Скворцова, ссылаясь на данные Росстата. С начала 2016 года от гриппа и ОРВИ умер 971 …