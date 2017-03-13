Причем, опережающими темпами не только по сравнению со всей Россией, но в ПФО. По информации минздрава губернии, за последние 5 лет удельный вес населения старше трудоспособного возраста вырос на 10,5%. Кроме того, за пятилетку на 7,6% уменьшился удельный вес фертильных женщин, а представительниц прекрасного пола активного детородного возраста более чем на 10%. В перспективе это негативно скажется на показателях рождаемости.
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Психологи определили идеальный возраст для вступления в брак
Проанализировав статистику удачных брачных союзов, ученые установили, что создавать семью лучше всего после окончания вуза. Об этом заявили специалисты из Соединенных Штатов после масштабного исследования.
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13 марта 2017, 05:05
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Минздрав нашел способ сэкономить 4 млрд рублей
Федеральный Минздрав предлагает сократить количество обязательных обследований, которые сейчас проходят дети перед приемом в школу и выпускники перед поступлением в ВУЗы. По мнению чиновников, это поможет сэкономить значительную часть бюджетных средств и уменьшить нагрузку на практикующих врачей. Отмена только медицинских …
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20 января 2017, 09:53
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Скорой помощи могут разрешить таранить другие машины
Скорой помощи могут официально разрешить таранить мешающие проезду машины. Радикальные изменения в законодательстве намерены инициировать в Минздраве. Непропуск скорой, которая движется с сигнальными маячками, следует приравнивать к неумышленному убийству, считают в ведомстве.
Напомним, в начале января в Петропавловске-Камчатском 21-летний парень скончался …
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17 января 2017, 03:19
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Ученые открыли новую причину старения
Американские ученые из Института Скриппса назвали основной фактор клеточного старения человека. Результаты исследования были изложены на страницах издания Science.
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13 января 2017, 01:18
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Ученые назвали идеальную разницу в возрасте для счастливого брака
Американские ученые определили, какая именно разница в возрасте может считаться наиболее оптимальной для счастливого брака. Исследование на этот счет провели специалисты из Атланты.
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13 января 2017, 11:46
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В Самаре будут изучать старость
В 2017 году в домах престарелых Самарской, Калужской, Волгоградской и Воронежской областей, а также Башкортостана появится гериатрическая служба. Она будет заниматься изучением и лечением болезней старческого возраста. О запуске пилотного проекта объявил Минздрав. За пожилыми людьми начнут ухаживать квалифицированные сиделки, …
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29 ноября 2016, 02:57
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Ученые установили, в каком возрасте женщины наиболее привлекательные
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21 ноября 2016, 10:01
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Смертность в России от гриппа и ОРЗ по сравнению с 2015 годом выросла в три раза
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3 ноября 2016, 04:48
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Самарская область потеряла 85 тысяч человек за последние 15 лет
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23 июня 2016, 02:36
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Жители Самарской области покидают города
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10 июня 2016, 11:19
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Самые густонаселённые города к 2050 году назвали учёные
Представители Торонтского университета представили перечень мегаполисов, которые окажутся наиболее населенными к 2050 году. Специалисты говорят, что население Земли увеличивается гигантскими темпами и недалеко то время, когда на планете будет порядка 10 млрд человек.
На данный момент столица Страны восходящего солнца …
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20 февраля 2016, 09:13
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Самарастат: В Самаре проживает немногим более 1,17 млн человек
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27 января 2016, 09:19
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Статистика: Население Земли 1 января 2016 года достигнет почти 7,3 млрд человек
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31 декабря 2015, 10:36
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Китайцам разрешили рожать второго ребенка
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29 октября 2015, 04:37
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В Самарской области за полгода родилось 275 двоен и 3 тройни
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31 июля 2015, 10:00
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В России Минздравом зафиксирован новый рекорд рождаемости
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18 июня 2015, 03:20