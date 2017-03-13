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«Бункер S» Эфир передачи от 7 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 13 марта 2017г 
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Психологи определили идеальный возраст для вступления в брак

Психологи определили идеальный возраст для вступления в брак

Проанализировав статистику удачных брачных союзов, ученые установили, что создавать семью лучше всего после окончания вуза. Об этом заявили специалисты из Соединенных Штатов после масштабного исследования.
При этом статистические данные свидетельствуют: юноши и девушки, заключившие брак после университета, чаще счастливы в 

13 марта 2017, 05:05
Минздрав нашел способ сэкономить 4 млрд рублей

Минздрав нашел способ сэкономить 4 млрд рублей

Федеральный Минздрав предлагает сократить количество обязательных обследований, которые сейчас проходят дети перед приемом в школу и выпускники перед поступлением в ВУЗы. По мнению чиновников, это поможет сэкономить значительную часть бюджетных средств и уменьшить нагрузку на практикующих врачей. Отмена только медицинских 

20 января 2017, 09:53
Скорой помощи могут разрешить таранить другие машины

Скорой помощи могут разрешить таранить другие машины

Скорой помощи могут официально разрешить таранить мешающие проезду машины. Радикальные изменения в законодательстве намерены инициировать в Минздраве. Непропуск скорой, которая движется с сигнальными маячками, следует приравнивать к неумышленному убийству, считают в ведомстве.

Напомним, в начале января в Петропавловске-Камчатском 21-летний парень скончался 

17 января 2017, 03:19
Ученые открыли новую причину старения

Ученые открыли новую причину старения

Американские ученые из Института Скриппса назвали основной фактор клеточного старения человека. Результаты исследования были изложены на страницах издания Science.
Биологи ведут речь о протеине TZAP. Этот белок определяет верхний предел длины теломер, что дает возможность клеткам размножаться, но в определенных 

13 января 2017, 01:18
Ученые назвали идеальную разницу в возрасте для счастливого брака

Ученые назвали идеальную разницу в возрасте для счастливого брака

Американские ученые определили, какая именно разница в возрасте может считаться наиболее оптимальной для счастливого брака. Исследование на этот счет провели специалисты из Атланты.
Как было установлено, идеальная разница в возрасте составляет один год. Вероятность развода в подобных случаях бывает не 

13 января 2017, 11:46
В Самаре будут изучать старость

В Самаре будут изучать старость

В 2017 году в домах престарелых Самарской, Калужской, Волгоградской и Воронежской областей, а также Башкортостана появится гериатрическая служба. Она будет заниматься изучением и лечением болезней старческого возраста. О запуске пилотного проекта объявил Минздрав. За пожилыми людьми начнут ухаживать квалифицированные сиделки, 

29 ноября 2016, 02:57
Ученые установили, в каком возрасте женщины наиболее привлекательные

Ученые установили, в каком возрасте женщины наиболее привлекательные

Финские ученые в процессе недавних исследований определили, в каком возрасте женщины наиболее привлекательны для мужчин. Как выяснилось, чаще люди женятся и выходят замуж от 23 до 30 лет. Значит, говорят специалисты, данный возраст можно считать самым оптимальным. Об этом сообщает 

21 ноября 2016, 10:01
Смертность в России от гриппа и ОРЗ по сравнению с 2015 годом выросла в три раза

Смертность в России от гриппа и ОРЗ по сравнению с 2015 годом выросла в три раза

Смертность в России от гриппа и острых респираторных заболеваний по сравнению с прошлым годом выросла в три раза. Пугающие цифры озвучила министр здравоохранения страны Вероника Скворцова, ссылаясь на данные Росстата. С начала 2016 года от гриппа и ОРВИ умер 971 

3 ноября 2016, 04:48
Самарская область потеряла 85 тысяч человек за последние 15 лет

Самарская область потеряла 85 тысяч человек за последние 15 лет

По данным Самарастата стабильная убыль населения наблюдается в губернии с 1996 года. Тогда в регионе проживали 3 миллиона 306 тысяч человек. Сейчас - 3 миллиона 206 тысяч. В частности, на 80 тысяч сократилось число городских жителей.
Рождаемость не превышает смертность 

23 июня 2016, 02:36
Жители Самарской области покидают города

Жители Самарской области покидают города

Численность сельского населения в 2016 г. увеличилась на 1,7 тыс. человек. Такие данные за январь-апрель текущего года опубликовал Самарастат. Отмечается, что за этот период в 63 регион приехали 2,2 тысячи мигрантов из стран СНГ, 200 человек из других зарубежных стран. 

10 июня 2016, 11:19
Самые густонаселённые города к 2050 году назвали учёные

Самые густонаселённые города к 2050 году назвали учёные

Представители Торонтского университета представили перечень мегаполисов, которые окажутся наиболее населенными к 2050 году. Специалисты говорят, что население Земли увеличивается гигантскими темпами и недалеко то время, когда на планете будет порядка 10 млрд человек.
На данный момент столица Страны восходящего солнца 
20 февраля 2016, 09:13
Самарастат: В Самаре проживает немногим более 1,17 млн человек

Самарастат: В Самаре проживает немногим более 1,17 млн человек

По предварительной информации Самарастата, в Самаре на 1 января 2016 года проживало 1 млн 171 тысяча человек. Население всей Самарской области составляло 3 млн 205 тысяч человек, сообщает официальный сайт ведомства.
 
Городское население области равно 2 млн 570 тысячам 
27 января 2016, 09:19
Статистика: Население Земли 1 января 2016 года достигнет почти 7,3 млрд человек

Статистика: Население Земли 1 января 2016 года достигнет почти 7,3 млрд человек

В преддверии Нового Года принято подводить итоги, строить прогнозы и делать различного рода сравнения и обобщения. Так, согласно статистическому прогнозу, численность населения нашей планеты 1 января 2016 года составит 7,295,889,256 человек - на 1,08% больше, чем в первый день уходящего 
31 декабря 2015, 10:36
Китайцам разрешили рожать второго ребенка

Китайцам разрешили рожать второго ребенка

В Поднебесной теперь семьям официально разрешено рожать более одного ребенка. Постановление на этот счет было подписано лидерами компартии. Программа, в рамках которой декларировалось право одной семейной пары лишь на одного ребенка, действовала более 35 лет и была призвана снизить численность 
29 октября 2015, 04:37
В Самарской области за полгода родилось 275 двоен и 3 тройни

В Самарской области за полгода родилось 275 двоен и 3 тройни

Сотрудники управления ЗАГС Самарской области подвели итоги работы за первую половину 2015 года. О результатах ведомства его руководитель Екатерина Мельник рассказала на расширенном совещании в областном правительстве.

С начала года в регионе умерло свыше 24,1 тысячи человек, родилось более 
31 июля 2015, 10:00
В России Минздравом зафиксирован новый рекорд рождаемости

В России Минздравом зафиксирован новый рекорд рождаемости

В 2014 году показатель рождаемости снова вырос. Если сравнивать с позапрошлым годом, то увеличение составило 0,8 процента - с 1929,7 тыс. до 1947,3 тыс. человек. Прирост населения произошел сразу в 43 регионах, лидером по нему стала Республика Тыва.

Отметим, 
18 июня 2015, 03:20
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