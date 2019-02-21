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В Самарской области рекордное количество пенсионеров. Что дальше?
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23 февраля 2019, 08:01
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Ножом в сердце: житель Чапаевска убил приятеля из-за спора о службе в армии
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23 февраля 2019, 10:40
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ТОП-10 новостей недели в Самаре. Стрельба и пьяный дебош, новая Шеви-Нива и судьба Академии Наяновой
Неделя, что венчается праздником защитников Отечества, была наполнена действительно важными событиями, в числе которых, например, Послание Президента России. За минувшие семь дней сайт ТРК Терра вышел на близкие к пиковым показатели прошлого лета, когда в Самаре проходили матчи чемпионата …
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23 февраля 2019, 09:58
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В Сызрани неизвестные стреляли в собаку, а затем увезли ее от хозяина
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23 февраля 2019, 08:35
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В Самаре мусоровоз насмерть задавил бабушку, которая выкидывала отходы
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22 февраля 2019, 11:35
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В Самаре наледь рухнула на припаркованную легковушку
В пятницу, 22 февраля, с крыши магазина на улице Воеводина в Кировском районе областной столицы упали снег и наледь. Они свалились на припаркованную около торговой точки машину. Судя по фотоснимку очевидцев, на черную ВАЗовскую легковушку приземлилась настоящая ледяная глыба. …
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22 февраля 2019, 05:10
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Легковушка залетела под фуру: в ДТП под Сызранью пострадали четыре человека
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22 февраля 2019, 03:05
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Стало известно, где похоронили покойного, гроб с телом которого привезли к зданию облправительства
Покойный Валерий Малеев, гроб с телом которого накануне выставили у здания правительства Самарской области, был захоронен утром, 22 февраля. Тело мужчины предали земле на кладбище в Красноярском районе. Об этом рассказал руководитель департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребрынка и услуг …
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22 февраля 2019, 01:43
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Жесть на Металле: трамвай протаранил легковушку
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22 февраля 2019, 12:18
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В Самаре иномарка сбила 10-летнюю девочку
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22 февраля 2019, 08:24
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Двигатель для второй ступени самарской ракеты "Союз-2" прошел испытания на новом топливе нафтил
В России успешно завершились испытания первого серийного двигателя РД-108А для второй ступени самарской ракеты "Союз-2", информирует Объединенная двигателестроительная корпорация. Агрегат работает на новом ракетном топливе нафтил. Его впервые использовали вместо керосина в ноябре 2017 года при старте "Союза-2" с Восточного, …
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20 февраля 2019, 09:47
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В России избыток мощностей по производству бензина
В России избыток мощностей по производству бензина. Это приведет к обострению конкуренции на внутреннем рынке, тогда как возможности нарастить экспорт будут ограничены, к такому выводу пришли аналитики из компании «Аргус Консалтинг». После запуска новых установок на комплексе «ТАНЕКО» в Татарстане …
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14 февраля 2019, 11:10
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В Нефтегорском районе столкнулись две машины Lada: погиб пассажир
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12 февраля 2019, 03:04
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В России снова подорожает бензин?
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30 ноября 2018, 10:21
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Александру Баландину предложили возглавить Нефтегорский район
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров предложил врио руководителя регионального Минстроя Александру Баландину поучаствовать в конкурсе по выбору главы Нефтегорского района. Глава региона отметил, что район отличается диверсифицированной экономикой. Там развито сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых и промышленное производство. Но из-за …
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28 ноября 2018, 02:54
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4 человека ранены в ДТП из-за пьяного водителя в Самарской области
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21 марта 2018, 03:08
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Появилось фото аварии с участием поезда и бензовоза под Самарой
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18 ноября 2016, 03:46
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В блогах: под Тольятти перевернулся груженый бензовоз
В группе "Происшествия Тольятти" сообщают, что в четверг на трассе М5 "Урал" перевернулся груженый бензовоз. Авария случилась в Ставропольском районе у села Большая Рязань. Водитель решил остановиться на обочине. После дождя земля стала мягкой. Не выдержав веса многотонного грузовика, …
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22 сентября 2016, 06:08
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В Пензе при взрыве бензовоза погибли люди
Сообщение о чрезвычайном происшествии с человеческими жертвами поступило из Пензы. Как сообщают региональные СМИ, на улице Аустрина взорвался бензовоз. На месте трагедии погиб один человек. Затем стало известно о смерти в больнице второго пострадавшего. Оба погибших, согласно предварительным данным, были …
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16 марта 2016, 05:55
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