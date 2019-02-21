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Новости о потребительской корзине, просроченных продуктах, уменьшении размеров дорожных знаков, судьбе кондукторов после введения валидаторов в Самаре и коррупции в регионе – весело и со смыслом. 
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Цифры. Эфир передачи от 20.02.2019 
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В Самарской области рекордное количество пенсионеров. Что дальше?

В Самарской области рекордное количество пенсионеров. Что дальше?

Число пенсионеров в Самарской области превысило 1 миллион человек. И это исторический максимум. Долгие годы цифра колебалась около этой границы, но ее не превышала. Пропорционально растет и количество людей преклонного возраста, у которых выплата по старости ниже прожиточного минимума. Таких 
23 февраля 2019, 08:01
Ножом в сердце: житель Чапаевска убил приятеля из-за спора о службе в армии

Ножом в сердце: житель Чапаевска убил приятеля из-за спора о службе в армии

Суд Чапаевска приговорил к девяти годам колонии 51-летнего мужчину, который обвинялся в убийстве знакомого. По версии следствия, в июле прошлого года подозреваемый выпивал с друзьями и поспорил с одним из участников вечеринки. Они не сошлись во взглядах на службу в 
23 февраля 2019, 10:40
ТОП-10 новостей недели в Самаре. Стрельба и пьяный дебош, новая Шеви-Нива и судьба Академии Наяновой

ТОП-10 новостей недели в Самаре. Стрельба и пьяный дебош, новая Шеви-Нива и судьба Академии Наяновой

Неделя, что венчается праздником защитников Отечества, была наполнена действительно важными событиями, в числе которых, например, Послание Президента России. За минувшие семь дней сайт ТРК Терра вышел на близкие к пиковым показатели прошлого лета, когда в Самаре проходили матчи чемпионата 
23 февраля 2019, 09:58
В Сызрани неизвестные стреляли в собаку, а затем увезли ее от хозяина

В Сызрани неизвестные стреляли в собаку, а затем увезли ее от хозяина

В Сызрани произошла скандальная история: неизвестные выстрелили в собаку и отобрали ее у хозяина. Это случилось в первом часу дня 21 февраля около дома № 18 на проспекте 50 лет Октября. По словам владельца собаки, он на несколько минут оставил 
23 февраля 2019, 08:35
В Самаре мусоровоз насмерть задавил бабушку, которая выкидывала отходы

В Самаре мусоровоз насмерть задавил бабушку, которая выкидывала отходы

На днях в Самаре произошла смертельная авария, жертвой которой оказалась пожилая женщина. В среду, 21 февраля, в 18:49 водитель мусоровоза Скания ехал задним ходом по двору на улице Мориса Тореза. На улице шел снег, и в районе дома № 101 
22 февраля 2019, 11:35
В Самаре наледь рухнула на припаркованную легковушку

В Самаре наледь рухнула на припаркованную легковушку

В пятницу, 22 февраля, с крыши магазина на улице Воеводина в Кировском районе областной столицы упали снег и наледь. Они свалились на припаркованную около торговой точки машину. Судя по фотоснимку очевидцев, на черную ВАЗовскую легковушку приземлилась настоящая ледяная глыба. 
22 февраля 2019, 05:10
Легковушка залетела под фуру: в ДТП под Сызранью пострадали четыре человека

Легковушка залетела под фуру: в ДТП под Сызранью пострадали четыре человека

Накануне вечером, 22 февраля, под Сызранью случилось серьезное ДТП с пострадавшими. Примерно в 17:00 неподалеку от «Октябрьского» выезда на федеральную трассу М-5 столкнулись Datsun On-DO и грузовик Renault. По информации регионального Главка полиции, 43-летний мужчина ехал на иномарке в сторону 
22 февраля 2019, 03:05
Стало известно, где похоронили покойного, гроб с телом которого привезли к зданию облправительства

Стало известно, где похоронили покойного, гроб с телом которого привезли к зданию облправительства

Покойный Валерий Малеев, гроб с телом которого накануне выставили у здания правительства Самарской области, был захоронен утром, 22 февраля. Тело мужчины предали земле на кладбище в Красноярском районе. Об этом рассказал руководитель департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребрынка и услуг 
22 февраля 2019, 01:43
Жесть на Металле: трамвай протаранил легковушку

Жесть на Металле: трамвай протаранил легковушку

Очевидцы сообщают о жестком ДТП на перекрестке улиц Советской и Свободы в Самаре, которое произошло около половины двенадцатого часа дня на трамвайных путях.

По мнению свидетелей тарана, столкновение могло произойти по той причине, что водитель автомобиля не увидел приближающегося 
22 февраля 2019, 12:18
В Самаре иномарка сбила 10-летнюю девочку

В Самаре иномарка сбила 10-летнюю девочку

В четверг, 21 февраля, в районе дома №30 по улице Дыбенко произошла дорожная авария. Примерно в 18:30 под колеса легковушки Subaru попала 10-летняя девочка. По словам очевидцев, пострадавшая перебегала дорогу в неустановленном месте. Она осталась в живых, но ей потребовалась 
22 февраля 2019, 08:24
Двигатель для второй ступени самарской ракеты

Двигатель для второй ступени самарской ракеты "Союз-2" прошел испытания на новом топливе нафтил

В России успешно завершились испытания первого серийного двигателя РД-108А для второй ступени самарской ракеты "Союз-2", информирует Объединенная двигателестроительная корпорация. Агрегат работает на новом ракетном топливе нафтил. Его впервые использовали вместо керосина в ноябре 2017 года при старте "Союза-2" с Восточного, 
20 февраля 2019, 09:47
В России избыток мощностей по производству бензина

В России избыток мощностей по производству бензина

В России избыток мощностей по производству бензина. Это приведет к обострению конкуренции на внутреннем рынке, тогда как возможности нарастить экспорт будут ограничены, к такому выводу пришли аналитики из компании «Аргус Консалтинг». После запуска новых установок на комплексе «ТАНЕКО» в Татарстане 
14 февраля 2019, 11:10
В Нефтегорском районе столкнулись две машины Lada: погиб пассажир

В Нефтегорском районе столкнулись две машины Lada: погиб пассажир

В понедельник, 11 февраля, в Самарской области произошла авария, один из участников которой погиб. Столкновение случилось на 70 километре подъездной дороги к Оренбургу в Нефтегорском районе. В 1:50 19-летний водитель легковушки Lada Largus выехал на встречную полосу, где его машина 

12 февраля 2019, 03:04
В России снова подорожает бензин?

В России снова подорожает бензин?

Независимым АЗС разрешили продавать топливо на 4% дороже, чем на заправках, принадлежащих крупным нефтяным компаниям, которые подписали соглашение о заморозке цен. Речь идет о документе, появившемся в начале ноября. В ситуацию вмешалась ФАС по просьбе Российского топливного союза.

Таким 
30 ноября 2018, 10:21
Александру Баландину предложили возглавить Нефтегорский район

Александру Баландину предложили возглавить Нефтегорский район

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров предложил врио руководителя регионального Минстроя Александру Баландину поучаствовать в конкурсе по выбору главы Нефтегорского района. Глава региона отметил, что район отличается диверсифицированной экономикой. Там развито сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых и промышленное производство. Но из-за 

28 ноября 2018, 02:54
4 человека ранены в ДТП из-за пьяного водителя в Самарской области

4 человека ранены в ДТП из-за пьяного водителя в Самарской области

В Самарской области 21 марта в результате ДТП на территории Нефтегорского района пострадали 
21 марта 2018, 03:08
Появилось фото аварии с участием поезда и бензовоза под Самарой

Появилось фото аварии с участием поезда и бензовоза под Самарой

В пятницу, 18 ноября, около 9 часов утра на железной дороге в Самарской области произошла авария  с участием поезда и бензовоза. Они столкнулись на регулируемом переезде на территории Безенчукского района. На движение пассажирских составов происшествие не повлияло, так как на 
18 ноября 2016, 03:46
В блогах: под Тольятти перевернулся груженый бензовоз

В блогах: под Тольятти перевернулся груженый бензовоз

В группе "Происшествия Тольятти" сообщают, что в четверг на трассе М5 "Урал" перевернулся груженый бензовоз. Авария случилась в Ставропольском районе у села Большая Рязань. Водитель решил остановиться на обочине. После дождя земля стала мягкой. Не выдержав веса многотонного грузовика, 
22 сентября 2016, 06:08
В Пензе при взрыве бензовоза погибли люди

В Пензе при взрыве бензовоза погибли люди

Сообщение о чрезвычайном происшествии с человеческими жертвами поступило из Пензы. Как сообщают региональные СМИ, на улице Аустрина взорвался бензовоз. На месте трагедии погиб один человек. Затем стало известно о смерти в больнице второго пострадавшего. Оба погибших, согласно предварительным данным, были 
16 марта 2016, 05:55
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