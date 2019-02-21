В Пензе при взрыве бензовоза погибли люди Сообщение о чрезвычайном происшествии с человеческими жертвами поступило из Пензы. Как сообщают региональные СМИ, на улице Аустрина взорвался бензовоз. На месте трагедии погиб один человек. Затем стало известно о смерти в больнице второго пострадавшего. Оба погибших, согласно предварительным данным, были …