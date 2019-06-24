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Бункер S

Весело и со смыслом: программа #БункерS на телеканале ТЕРРА! Илья Табуев, Денис Коршиков и Александр Гутин мечтают о пивном фестивале, вспоминают Леню Голубкова, обсуждая новую финансовую пирамиду в Тольятти, и сочувствуют самарцу, который спрятался в сумасшедшем доме после уничтожения зеленых 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 21.06.2019 
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Материалы по теме:

В Самаре снова открылся Ботанический сад

В Самаре снова открылся Ботанический сад

В понедельник, 24 июня, в столице 63-го региона открылся для посетителей после масштабной реконструкции старейший на Волге Ботанический сад. По словам его директора Светланы Розно, он заработал в пробном режиме. Ремонтные работы все еще продолжаются. Озвучен и самый важный вопрос 
24 июня 2019, 04:57
Скончался экс-депутат Думы Сызрани Владимир Разенков

Скончался экс-депутат Думы Сызрани Владимир Разенков

В ночь на 24 июня в военном госпитале имени академика Н.Н. Бурденко в Москве скончался Владимир Разенков, ветеран Сызранского ВВАУЛ, председатель ветеранской организации Сызрани, полковник в отставке. По словам его коллег, Владимир Федорович еще накануне был весел и общался с 
24 июня 2019, 03:57
В Самаре появилась новая зарядная станция для электрокаров

В Самаре появилась новая зарядная станция для электрокаров

В самарском торговом комплексе «Гудок», расположенном на улице Красноармейской, установили еще одну зарядную станцию для электромобилей. Как отметили представители ТК, она выглядит как обычная бензоколонка, но вместо шлангов с заправочными пистолетами у нее провода с разъемами или розетки, в которые 
24 июня 2019, 03:21
Фурам запретят курсировать на М-5 между Сызранью и Зеленовкой

Фурам запретят курсировать на М-5 между Сызранью и Зеленовкой

С пятницы, 5 июля, в Самарской области фурам запретят ездить на отрезке с 890 по 981 километр автодороги трассы М-5 «Урал» на участке от Сызрани до Зеленовки. Ограничения введут с 10:00 до 22:00 по местному времени по пятницам и воскресеньям 
24 июня 2019, 02:39
В Самарской области водитель Hyundai без прав сбил насмерть пешехода

В Самарской области водитель Hyundai без прав сбил насмерть пешехода

В воскресенье, 23 июня, произошла смертельная авария в Сызранском районе. Ночью, в 00:10, 32-летний, лишенный прав водитель иномарки Hyundai Elantra с номером Ханты-Мансийского региона ехал по федеральной трассе М-5 «Урал» со стороны столицы 63-го региона в направлении Москвы. На 928 
24 июня 2019, 02:00
На Волжском проспекте в Самаре сбили насмерть косулю

На Волжском проспекте в Самаре сбили насмерть косулю

В понедельник, 24 июня, в центре Самары под колеса машины угодило дикое животное. На Волжском проспекте, неподалеку от пересечения с улицей Маяковского машина сбила косулю. Скорее всего, водитель не успел среагировать на животное, которое появилось перед ним внезапно. Снимки с 
24 июня 2019, 01:11
Фуры загорелись под Сызранью после ДТП

Фуры загорелись под Сызранью после ДТП

В воскресенье, 23 июня, на трассе под Сызранью зафиксировали серьезное ДТП. В 20:26 дежурному ЦУКС Главного управления МЧС России по Самарской области рассказали, что на 885-м километре автодороги М-5 «Урал» в районе населенного пункта Варламово в Сызранском районе столкнулись два 
24 июня 2019, 08:26
В Тольятти «двенадцатая» сбила ребенка на «зебре»

В Тольятти «двенадцатая» сбила ребенка на «зебре»

Вчера, 21 июня, в Тольятти произошло ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний ребенок. На пересечении улиц Комсомольской и Новопромышленной водитель на ВАЗ-2112 сбил 13-летнего подростка.
 
По предварительным денным, семья вместе с детьми собиралась переходить дорогу. Малыша вынули из коляски, и 
22 июня 2019, 04:16
В Самарской области легковушка врезалась в дерево: пострадали трое

В Самарской области легковушка врезалась в дерево: пострадали трое

Накануне, 20 июня, в Сергиевском районе произошла авария, травмы в которой получили три человека. В 01:24 35-летняя женщина ехала на Lada Priora по улице Сквозной в поселке Сургут в направлении села Сергиевск. По предварительным данным, автоледи не справилась с управлением 
21 июня 2019, 02:44
В Самаре двух полицейских подозревают в покровительстве игорному бизнесу

В Самаре двух полицейских подозревают в покровительстве игорному бизнесу

В столице 63-го региона возбуждено уголовное дело в отношении двух сотрудников полиции, которых подозревают во взяточничестве и двух местных жителей — им инкриминируют посредничество во взяточничестве. По версии следствия, 10 июня, правоохранители получили 310 и 40 тысяч рублей через посредников. 
20 июня 2019, 08:23
В Октябрьске девушка на «десятке» врезалась в стоящую перед «зеброй» иномарку

В Октябрьске девушка на «десятке» врезалась в стоящую перед «зеброй» иномарку

В среду, 19 июня, в Октябрьске произошла авария с пострадавшими. Вечером 23-летняя девушка на ВАЗ-21101 ехала около дома № 34 по улице Макаренко. По версии полицейских, она не сумела справиться с управлением и врезалась в иномарку Renault Sandero, которая в 
20 июня 2019, 01:43
В Тольятти такси протаранило столб после ДТП с кроссовером

В Тольятти такси протаранило столб после ДТП с кроссовером

В среду, 19 июня, в Автограде случилась дорожная авария с участием такси. В 15:00 43-летняя автоледи направлялась на Kia Sportage по улице Жилина. По предварительной версии, в районе дома № 54 по улице Жилина автомобилистка при развороте вне перекрестка не 
20 июня 2019, 01:04
В ДТП в Самарской области пострадала 4-летняя девочка

В ДТП в Самарской области пострадала 4-летняя девочка

Во вторник, 18 июня, в Сергиевском районе произошла авария, в которой получил травмы ребенок. Рано утром 63-летний мужчина ехал на своей малолитражке Daewoo Matiz в поселке Сургут. Пр повороте налево на улицу Заводскую он не уступил дорогу автомобилю VIS, за 
19 июня 2019, 01:36
В Самарской области «Гранта» врезалась в грузовик и сбила насмерть мужчину

В Самарской области «Гранта» врезалась в грузовик и сбила насмерть мужчину

В понедельник, 17 июня, в Ставропольском районе случилась еще одна смертельная авария. В 22:30 64-летний мужчина ехал на автомобиле «Лада Гранта» по трассе, но внезапно его легковушка влетела в грузовик «КамАЗ». Ранее большегруз остановился из-за поломки и его шофер включил 
18 июня 2019, 12:56
Смертельное ДТП под Тольятти: «Ларгус» столкнулся с машиной сопровождения дорожных служб

Смертельное ДТП под Тольятти: «Ларгус» столкнулся с машиной сопровождения дорожных служб

В понедельник, 17 июня, на 988 километре трассы М-5 «Урал» в районе Тольятти произошла трагедия. «Лада Ларгус» с номерами Тверской области врезалась в машину сопровождения дорожных служб -  полуприцеп. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области, водитель 
17 июня 2019, 10:16
В пожаре на Заводском шоссе в Самаре погиб мужчина

В пожаре на Заводском шоссе в Самаре погиб мужчина

В четверг, 13 июня, возник пожар на Заводском шоссе в Самаре. По словам очевидцев, горел склад макулатуры. В региональном ГУ МЧС уточнили, что дежурному сообщили о возгорании в 10:25. В здании №14а по Заводскому шоссе горела типографическая продукция на площади 
13 июня 2019, 12:56
В Самаре мотоциклист погиб в ДТП с Lada Granta

В Самаре мотоциклист погиб в ДТП с Lada Granta

В понедельник, 10 июня, в Красноглинском районе Самары произошла смертельная авария. В 14:00 на пересечении Волжского шоссе и улицы Сергея Лазо столкнулись Lada Granta и мотоцикл. Молодой человек, который управлял байком, погиб на месте, а водитель легковушки — 37-летняя женщина 
10 июня 2019, 04:38
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