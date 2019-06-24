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В Самаре снова открылся Ботанический сад
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24 июня 2019, 04:57
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Скончался экс-депутат Думы Сызрани Владимир Разенков
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24 июня 2019, 03:57
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В Самаре появилась новая зарядная станция для электрокаров
В самарском торговом комплексе «Гудок», расположенном на улице Красноармейской, установили еще одну зарядную станцию для электромобилей. Как отметили представители ТК, она выглядит как обычная бензоколонка, но вместо шлангов с заправочными пистолетами у нее провода с разъемами или розетки, в которые …
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24 июня 2019, 03:21
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Фурам запретят курсировать на М-5 между Сызранью и Зеленовкой
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24 июня 2019, 02:39
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В Самарской области водитель Hyundai без прав сбил насмерть пешехода
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24 июня 2019, 02:00
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На Волжском проспекте в Самаре сбили насмерть косулю
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24 июня 2019, 01:11
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Фуры загорелись под Сызранью после ДТП
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24 июня 2019, 08:26
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В Тольятти «двенадцатая» сбила ребенка на «зебре»
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22 июня 2019, 04:16
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В Самарской области легковушка врезалась в дерево: пострадали трое
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21 июня 2019, 02:44
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В Самаре двух полицейских подозревают в покровительстве игорному бизнесу
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20 июня 2019, 08:23
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В Октябрьске девушка на «десятке» врезалась в стоящую перед «зеброй» иномарку
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20 июня 2019, 01:43
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В Тольятти такси протаранило столб после ДТП с кроссовером
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20 июня 2019, 01:04
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В ДТП в Самарской области пострадала 4-летняя девочка
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19 июня 2019, 01:36
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В Самарской области «Гранта» врезалась в грузовик и сбила насмерть мужчину
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18 июня 2019, 12:56
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Смертельное ДТП под Тольятти: «Ларгус» столкнулся с машиной сопровождения дорожных служб
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17 июня 2019, 10:16
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В пожаре на Заводском шоссе в Самаре погиб мужчина
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13 июня 2019, 12:56
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В Самаре мотоциклист погиб в ДТП с Lada Granta
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10 июня 2019, 04:38
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