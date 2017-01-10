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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27 декабря 2016г 
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Цифры. Эфир передачи от 29 декабря 2016г 
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10 января 2017, 09:47
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В России могут запретить использовать газ в жилых домах

В России могут запретить использовать газ в жилых домах. С таким предложением в Госдуму обратился Ростехнадзор. В ведомстве считают, что мера поможет исключить взрывы и пожары в квартирах, которые нередко приводят к человеческим жертвам и разрушению зданий. В качестве альтернативы 

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В блогах: «Они совсем обнаглели!»

В блогах: «Они совсем обнаглели!»

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30 декабря 2016, 09:39
Россиян научат получать в банкомате деньги без пластиковых карт

Россиян научат получать в банкомате деньги без пластиковых карт

Россияне получили возможность получать деньги в банкоматах по отпечаткам пальцев или после сканирования сетчатки глаза. Умные терминалы тестируют в отделениях крупных российских банков. При работе с ними можно обойтись без пластиковой карты.

Новые банкоматы совмещают не только инновационную составляющую считывающего устройства, 

28 декабря 2016, 03:23
В Самаре тариф на теплоэнергию вырастет на 4,3%

В Самаре тариф на теплоэнергию вырастет на 4,3%

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Впрочем, пресс-служба предприятия акцентирует 

26 декабря 2016, 05:15
Елена Летучая выясняет, как в России можно зарабатывать деньги

Елена Летучая выясняет, как в России можно зарабатывать деньги

Популярная ведущая и лицо компании «Телетрейд» сравнивает традиционные способы инвестирования с рынком Форекс.

Рано или поздно, но все мы задумываемся о том, как приумножить свои накопления. Но какие есть для этого возможности? Несмотря на то, что капитализм и 
13 декабря 2016, 01:30
Ученые доказали, что любовь для людей важнее денег

Ученые доказали, что любовь для людей важнее денег

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Однако потери переживаются иначе. 

13 декабря 2016, 02:40
Россияне назвали самые лучшие подарки на Новый год

Россияне назвали самые лучшие подарки на Новый год

Самым лучшим подарком на Новый год 67% россиян считают деньги. Данный показатель на 15 процентов оказался выше прошлогоднего. Об этом сообщили специалисты компании Deloitte после проведенного исследования.
На втором месте в рейтинге самых популярных сюрпризов - купон на путешествие, о 

9 декабря 2016, 11:31
В Самаре неэффективно расходовали 200 миллионов рублей при подготовке к ЧМ-2018

В Самаре неэффективно расходовали 200 миллионов рублей при подготовке к ЧМ-2018

Ряд серьезных нарушений выявил областной Госфинконтроль при проверке хода подготовки Самары к проведению Чемпионата мира по футболу. Ревизорами зафиксированы приемка невыполненных работ и завышения сметной стоимости капитального ремонта фасадов и кровель домов в историческом центре города. Выявлены факты неэффективного использования 

6 октября 2016, 09:42
В Самарской области выявили неэффективные расходы почти на 33 млн рублей

В Самарской области выявили неэффективные расходы почти на 33 млн рублей

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7 октября 2015, 01:43
Счетная палата выявила неэффективные расходы на отдых самарских детей

Счетная палата выявила неэффективные расходы на отдых самарских детей

Счетная палата Самарской области выявила нарушения при расходовании бюджетных денег, выделенных на организацию отдыха и оздоровления самарских детей в 2012 и 2013 годах. Согласно информации на сайте ведомства, ответственное за мероприятие областное казенное учреждение отразило в сметах неполные данные по 

27 сентября 2013, 04:24
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