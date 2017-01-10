К такому выводу пришли в Генеральной прокуратуре. В ведомстве проследили, насколько целесообразно используют финансовые ресурсы компании ЖКХ Приволжского федерального округа. В результате удалось пресечь 7,5 тысячи правонарушений при осваивании почти 10 миллиардов рублей. В лидерах антирейтинга Кировская, Оренбургская, Пензенская, Ульяновская и Самарская области. При этом в некоторых субъектах сейчас проводятся доследственные проверки по фактам криминального посягательства на средства, предназначенные для капремонта.
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В РФ изменились правила взимания коммунальных платежей
В 2017 году в России вступает в силу новый порядок оказания услуг ЖКХ и содержания общего имущества в многоквартирном доме. Как рассказывают российские информагентства, это отражено в пояснительных документах к постановлению правительства, появившемуся на сайте кабинета министров.
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10 января 2017, 09:47
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В России могут запретить использовать газ в жилых домах
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30 декабря 2016, 02:46
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В блогах: «Они совсем обнаглели!»
Оксана Проничева пожаловалась в "Фейсбуке" на управляющую компанию ЖЭУ №4 Железнодорожного района Самары. Автор негодует: "Снег с крыш не чистят, а если чистят, то сбрасывают на козырьки балконов. Сейчас началась оттепель и сотрудники УК вместо того, чтобы почистить крыши, …
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30 декабря 2016, 09:39
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Россиян научат получать в банкомате деньги без пластиковых карт
Россияне получили возможность получать деньги в банкоматах по отпечаткам пальцев или после сканирования сетчатки глаза. Умные терминалы тестируют в отделениях крупных российских банков. При работе с ними можно обойтись без пластиковой карты.
Новые банкоматы совмещают не только инновационную составляющую считывающего устройства, …
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28 декабря 2016, 03:23
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В Самаре тариф на теплоэнергию вырастет на 4,3%
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26 декабря 2016, 05:15
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Елена Летучая выясняет, как в России можно зарабатывать деньги
Популярная ведущая и лицо компании «Телетрейд» сравнивает традиционные способы инвестирования с рынком Форекс.
Рано или поздно, но все мы задумываемся о том, как приумножить свои накопления. Но какие есть для этого возможности? Несмотря на то, что капитализм и …
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13 декабря 2016, 01:30
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Ученые доказали, что любовь для людей важнее денег
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13 декабря 2016, 02:40
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Россияне назвали самые лучшие подарки на Новый год
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9 декабря 2016, 11:31
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В Самаре неэффективно расходовали 200 миллионов рублей при подготовке к ЧМ-2018
Ряд серьезных нарушений выявил областной Госфинконтроль при проверке хода подготовки Самары к проведению Чемпионата мира по футболу. Ревизорами зафиксированы приемка невыполненных работ и завышения сметной стоимости капитального ремонта фасадов и кровель домов в историческом центре города. Выявлены факты неэффективного использования …
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6 октября 2016, 09:42
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В Самарской области выявили неэффективные расходы почти на 33 млн рублей
В работе казенного учреждения «Региональный телекоммуникационный центр» выявлены нарушения, сообщает Счетная палата Самарской области. По данным ведомства, учреждение приобрело оборудование для транспорта на общую сумму 8,7 млн рублей. Фактически его не используют, что является нарушением принципа эффективности, указано в сообщении …
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7 октября 2015, 01:43
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Счетная палата выявила неэффективные расходы на отдых самарских детей
Счетная палата Самарской области выявила нарушения при расходовании бюджетных денег, выделенных на организацию отдыха и оздоровления самарских детей в 2012 и 2013 годах. Согласно информации на сайте ведомства, ответственное за мероприятие областное казенное учреждение отразило в сметах неполные данные по …
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27 сентября 2013, 04:24