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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 6 июля 2017г 
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Погода в Самаре в июле: бесконечные дожди или +33?

Самарские синоптики опубликовали прогноз погоды на территории региона в ближайшие дни. «Циклонический вихрь, нашумевший на Средней Волге своими ветрами и сильными дождями, уходит, заполняясь, на Верхнюю Волгу», - констатируют специалисты ФГБУ «Приволжское УГМС». «В размытом поле старого циклона, преимущественно в 
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Об этом сообщают синоптики. Порывы будут достигать 20-22 метров в секунду. Ожидается гроза. Минувшей ночью в областной столице от разгула стихии было повалено 57 деревьев, которые повредили 7 автомобилей и 9 участков линий электропередач, пострадали кровли 9 многоквартирных домов. В 

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Без хлеба не останемся: в Минсельхозе сделали прогноз на урожай

Без хлеба не останемся: в Минсельхозе сделали прогноз на урожай

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К какой погоде готовиться россиянам во второй половине лета?

К какой погоде готовиться россиянам во второй половине лета?

Во второй половине лета в центральной части России будут нередкими смерчи, ливни и грозы. Об этом заявили сотрудники МЧС и Гидрометцентра.
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Жара близко: на юге Самарской области прогнозируют до +32 градусов

Жара близко: на юге Самарской области прогнозируют до +32 градусов

В среду, 5 июля, появилось сообщение от синоптиков о грядущей жаре. Сегодня на юго-востоке Самарской области ожидается до +32 градусов по Цельсию. Правда в большинстве районов прогнозируют небольшой умеренный дождь, грозу. Ветер юго-западный 7-12 м/с, при грозе порывистый. Уже завтра 
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К выходным Самара может снова утонуть

К выходным Самара может снова утонуть

К выходным Самара может снова утонуть, если верить прогнозам синоптиков.
12 июня в губернской столице уже был перекрыт абсолютный максимум суточной нормы осадков, он превысил рекордный показатель 1978 года и составил 16,3 миллиметра. По мнению экспертов, самарская инфраструктура дворов и 

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Погода портит урожай: из-за дождей под угрозой оказались яблоки, зерно и гречка

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В эти выходные погода по-прежнему будет дождливой, но к радости тех, кто собрался за город, теплой. Столбик термометра в дневные часы будет держаться в районе 20 градусов, ночью опускаться до 10. Меж тем, погодные аномалии, которые самарцы уже пережили в 

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Самарцы столкнулись с аномалиями: в регионе установлены новые рекорды по осадкам и холоду

Самарцы столкнулись с аномалиями: в регионе установлены новые рекорды по осадкам и холоду

В понедельник, 29 мая, самарские синоптики зарегистрировали сразу два погодных рекорда: в регионе выпало максимальное суточное количество осадков, а температура оказалась экстремально низкой.

Как уже сообщала «ТЕРРА», вчера самарские юзеры опубликовали фотографии снега, выпавшего, по словам авторов, в Алексеевском 
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Из Тольятти пришло штормовое предупреждение

Из Тольятти пришло штормовое предупреждение

На сайте тольяттинской мэрии появилось штормовое предупреждение.

«По информации ЕДДС Тольятти, утром и днем 20 апреля ожидаются сильные осадки в виде дождя со снегом, порывы северо-западного и западного ветра до 15 м/с. Температура воздуха днем +7+9С, ночью +1+3С», - 
19 апреля 2017, 04:00
В Самаре зафиксирован рекорд по выпавшим осадкам

В Самаре зафиксирован рекорд по выпавшим осадкам

В субботу, 25 марта, в Самаре  был перекрыт абсолютный суточный максимум количества осадков, сообщает Приволжское УГМС. Всего выпало 17,6 миллиметра осадков. Предыдущий рекорд был зарегистрирован 28 лет назад. Показатель 1989 года  - 13 миллиметров. Отметим, в ближайшие дни в Самаре 
27 марта 2017, 02:05
Впервые в истории на самарские прилавки этой зимой стали поступать помидоры, выращенные в теплицах 63-го региона

Впервые в истории на самарские прилавки этой зимой стали поступать помидоры, выращенные в теплицах 63-го региона

Проект, который позволяет собирать урожай овощей в холодное время года, обошёлся в 130 миллионов рублей. Это с учётом госсубсидий. Выращивание тепличных овощей круглый год невозможно без электричества, которое с каждым годом дорожает. Директор крупнейшего в регионе предприятия по выращиванию овощей 

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Самарские аграрии собрали 2,1 млн тонн зерна

Урожай зерна в Самарской области в 2016 году почти в 2 раза превысил потребности мукомольных и хлебопекарных предприятий губернии, заявили в региональном Минсельхозе.

Всего аграрии собрали 2,1 млн тонн, что на 57 процентов больше уровня прошлого года. Область столкнулась с проблемой 

14 декабря 2016, 02:25
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