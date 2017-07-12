Июньская непогода приведет к серьезным потерям урожая, сообщил губернатору Николаю Меркушкину глава регионального минсельхоза Алексей Попов в ходе рабочей встречи. В ряде районов за месяц выпало 3 с половиной нормы осадков. На ситуацию, которую министр назвал сложной, но не критичной, влияют и ночные холода. Тем не менее, в регионе продолжается подготовка к уборочной кампании, а кроме того, ведется работа по возвращению земель в сельхозоборот. За последние 4 года аграриям вернулось более полумиллиона гектаров, доложил руководитель Корпорации развития Самарской области Андрей Новиков.
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