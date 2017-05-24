9
02
00
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 23 мая 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 24 мая 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
             888888  888    d8P   8888888             .d8888b.   8888888888 
               "88b  888   d8P      888              d88P  Y88b        d88P 
                888  888  d8P       888                     888       d88P  
 888  888       888  888d88K        888     .d88888       .d88P      d88P   
 888  888       888  8888888b       888    d88" 888   .od888P"    88888888  
 Y88  88P       888  888  Y88b      888    888  888  d88P"         d88P     
  Y8bd8P        88P  888   Y88b     888    Y88b 888  888"         d88P      
   Y88P         888  888    Y88b  8888888   "Y88888  888888888   d88P       
              .d88P                             888                         
            .d88P"                              888                         
           888P"                                888
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

В Самарском бомбоубежище находится квест-клуб

В Самарском бомбоубежище находится квест-клуб

Прокуратурой Советского района Самары совместно с областным управлением МЧС выявила нарушения требований закона по содержанию сооружений гражданской обороны, переданных в хозведение филиала ФГУП «Экран». По мнению ревизоров, в случае ЧП к использованию и приему укрываемых готовы не все объекты. В 

24 мая 2017, 08:42
Больница им. Н.И. Пирогова не готова к чемпионату мира по футболу 2018 года

Больница им. Н.И. Пирогова не готова к чемпионату мира по футболу 2018 года

Больнице им. Н.И. Пирогова не хватает средств на оснащение оборудованием к чемпионату мира по футболу 2018 года. В этом признался главный врач медучреждения Александр Вавилов.
Ежегодно в больнице им. Н.И. Пирогова проходят лечение порядка 80 тысяч горожан и гостей Самары. Медучреждение 

24 мая 2017, 06:37
Самарцы теряют зрение на природе

Самарцы теряют зрение на природе

Самарцы стали чаще получать травмы глаз, отдыхая на природе, сообщает областная офтальмологическая больница имени Ерошевского. Так, в апреле в приемное отделение учреждения пришли 1677 человек. Это почти в 2 раза больше, чем за всю зиму. Во время первомайских праздников число 

24 мая 2017, 04:05
Один и без оружия: Житель Самары забыл в отеле пистолет

Один и без оружия: Житель Самары забыл в отеле пистолет

В гостинице на улице Тухачевского в Самаре при уборке номера горничная обнаружила подозрительную сумку. Администрация отеля сообщила об инциденте в полицию. 

На место происшествия прибыла инженерно-техническая группа ОМОН (на транспорте) Управления Росгвардии по Самарской области, которая проверила сумку на наличие взрывных 

24 мая 2017, 01:43
В Самаре этой весной клещи покусали 1816 горожан

В Самаре этой весной клещи покусали 1816 горожан

Всего с начала эпидемсезона - с 16 марта - в Самарской губернии зарегистрировали 1816 пострадавших от укусов клещами, в том числе более 470 детей. Это в 1,6 раза меньше, чем в аналогичный период прошлого года (тогда был 2941 случай), сообщает 

23 мая 2017, 10:02
Половину Самары обработали от клещей

Половину Самары обработали от клещей

Специалисты муниципального "Спецремстройзеленхоза" приступили к акарицидной (противоклещевой) обработке скверов, бульваров и транспортных развязок на территории областного центра.
 
По данным предприятия, в настоящее время эта работа выполнена на 38 городских объектах на общей площади 41,5 гектаров. Всего МП предстоит разбрызгать 

11 мая 2017, 10:28
Атака на кровососов: В Самаре парки и скверы обрабатывают от клещей

Атака на кровососов: В Самаре парки и скверы обрабатывают от клещей

В областной столице началась противоклещевая обработка парков, скверов, бульваров и транспортных развязок. На данный момент эта работа завершена на 38 городских объектах общей площадью 41,38 га.
Всего МП «Спецремстройзеленхоз» нужно обработать 145 городских объектов во всех самарских районах на 97,81 

11 мая 2017, 03:38
В губернии продолжается нашествие клещей

В губернии продолжается нашествие клещей

В Самарской области от укусов клещей уже пострадали 254 жителя. В том числе 63 ребенка. Однако это в 3,6 раза меньше, чем за тот же период 2016 года.
На энцефалит в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии исследовано 144 кровососа. Каждый 

5 мая 2017, 05:12
Составлена карта будущих природных катастроф в России

Составлена карта будущих природных катастроф в России

Ученые РАН предсказали возможные изменения в ландшафте и свойствах экосистем под влиянием глобального потепления в европейской части РФ и обозначили зоны, где риск возникновения природных катастроф выше. Об этом рассказывает издание Ecological Modeling.
Речь идет о создании климатической модели для 

10 апреля 2017, 05:36
Тольяттинский говорящий ворон прославился на всю Россию

Тольяттинский говорящий ворон прославился на всю Россию

На одном из федеральных телеканалов вышел сюжет про говорящего ворона Курта. Птица, названная в честь Курта Рассела, живет в Тольятти - в клубе "Любители природы".

Этого красивого, сильного и умного пернатого нашли в Самаре. Ворон внаглую пытался "тырить" у 
3 января 2017, 06:02
Ученые: за последние 25 лет человек уничтожил 10% дикой природы

Ученые: за последние 25 лет человек уничтожил 10% дикой природы

Ученые из Университета Квинсленда утверждают, что за последние 25 лет люди потеряли 10% дикой природы. Об этом рассказывается на страницах специализированного издания Current Biology.
Соответствующее исследование провели ученые Общества сохранения диких животных. Данная природоохранная структура в 90-х годах 20-го столетия 

9 сентября 2016, 10:44
Ученые: Свежий воздух эффективно повышает самооценку человека

Ученые: Свежий воздух эффективно повышает самооценку человека

Американские психологи из Кембриджа рассказали об эффективном способе повышения самооценки. Оказывается, самооценка человека растет после пребывания на свежем воздухе.
К этому выводу ученые пришли в результате проведения исследования, в котором участвовали 399 мужчин и женщин в возрасте от 19 до 

4 августа 2016, 12:45
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна