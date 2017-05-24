Такие данные приводит областное управление Роспотребнадзора. 1816 пострадавших, из них 472 ребенка - это в 1,6 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда были укушены почти 3 тысячи жителей губернии. 17,7% членистоногих оказались переносчика антиген вируса клещевого энцефалита и 2,3 % боррелиоза.
Для защиты от клещей в парках, скверах, участках леса, прилегающих к населенным пунктам, кладбищах, турбазах и лагерях проводена акарицидная обработка на площади более 1 тысячи гектаров.
От клещевого вирусного энцефалита привито 5 тысяч 792 человека. На выработку иммунитета требует полгода, так что сейчас вакцинироваться поздно.
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