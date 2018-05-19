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Водителя, сбившего 11-летнего ребенка, ищут в Жигулевске
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18 мая 2018, 02:04
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Четверо подростков катались на крыше вагона в Сызрани
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18 мая 2018, 01:41
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Водитель «Приоры» сбил женщину с 2-летним мальчиком в Тольятти
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17 мая 2018, 01:04
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Физрук пришел в школу пьяным и ударил 5-классника в Самарской области
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17 мая 2018, 11:32
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Из-за состояния самарских дорог прокуратура собирается судиться с мэрией
В Самаре прокуратура города направила в суд иск к мэрии. Надзорное ведомство выявило недостатки в «эксплуатационном состоянии автомобильных дорог». На Заводском шоссе, улицах Ставропольской, Черемшанской, Стара-Загора, Алма-Атинской, Самарской, Ленинградской, Гагарина, Дыбенко, Вольской и проспекте Кирова в некоторых местах пешеходных переходов …
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15 мая 2018, 03:13
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В Самаре 18-летний парень сорвал с шеи пенсионерки золотую цепочку
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14 мая 2018, 10:41
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Девять торговых центров закрыты в Самарской области после проверок
В Самарской области после прокурорских проверок приостановлена работа девяти торговых центров. Об этом сообщила старший помощник прокурора области по связям со СМИ Ульяна Кудинова, передает «Волга-Ньюс». Ранее были названы пять объектов, деятельность которых по ходатайству прокуроров приостановили после проверок …
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14 мая 2018, 01:05
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Сервис такси в Китае заплатит 1 млн. юаней за информацию о водителе-убийце
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11 мая 2018, 07:24
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На улице Дзержинского в Самаре ликвидировали незаконную автостоянку
Предприимчивые граждане огородили небольшой земельный участок забором и взимали плату с автолюбителей, желающих оставить здесь свою машину. О том, какова дальнейшая судьба этого места, расскажем в нашем репортаже.
Умывальник, холодильник и «ГАЗель» в качестве сторожки. Автостоянка на улице Дзержинского обосновалась здесь …
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11 мая 2018, 02:59
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С крещением: двое новобранцев Росгвардии задержали вора в Самаре
Двое молодых сотрудников Росгвардии, которые только-только поступили на службу, уже успели отличиться. Младшие сержанты Иван Агафонов и Ряис Хайров возвращались с торжественной церемонии, посвященной окончанию первоначального обучения и вручению табельного оружия. Они проходили мимо одного из продуктовых магазинов на улице …
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11 мая 2018, 11:56
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Мужчина угнал у пенсионерки велосипед в Тольятти
В полицию за помощью обратилась 63-летняя жительница Тольятти. Она рассказала, что у нее украли велосипед стоимостью в 4500 рублей. Транспортное средство пенсионерка оставила в подъезде дома.
Прибывшие полицейские приступили к расследованию. Они опросили соседей, а также проверили на причастность людей, которые …
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10 мая 2018, 03:05
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Около половины автостоянок Самары работают незаконно
В Самаре городская прокуратура совместно с районными выявила незаконные автостоянки. Всего было проверено 296 объектов. «Около половины являются незаконными, а именно с нарушением земельного и иного законодательства. По принятым мерам прокурорского реагирования 60 незаконных автомобильных стоянок ликвидировано», - сообщает прокуратура …
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3 мая 2018, 10:45