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Бункер S

Илья Табуев (Ilya Tabuev), Александр Гутин и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей.
Сегодня в программе: космонавты пожаловались на запах спирта на борту МКС в то 
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Цифры. Эфир передачи от 27.05.2019 
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Минобороны РФ передаст участок на Николая Панова под строительство школы

Минобороны РФ передаст участок на Николая Панова под строительство школы

Министерство обороны согласовало передачу части военного городка на улице Николая Панова в Октябрьском районе областного центра. На этом участке, на месте, где располагается радиолокационная станция, планируют разместить школу. 
 
- Мэрия приступает к размежеванию участка: из единого куска надо выделить искомую часть, 
31 мая 2019, 04:55
Из-за провала на Ново-Вокзальной автобусы № 38 и 55 ходят в объезд

Из-за провала на Ново-Вокзальной автобусы № 38 и 55 ходят в объезд

В Самаре изменили схему движения автобусов № 38 и 55. Их пустили в объезд из-за провала, который образовался на пересечении улиц Стара-Загора и Ново-Вокзальной. Сейчас транспорт этих маршрутов курсирует в сторону проспекта Кирова в объезд по проспекту Карла Маркса, 
31 мая 2019, 04:29
В первый день лета Самарскую область накроет гроза с сильным ветром

В первый день лета Самарскую область накроет гроза с сильным ветром

Лето в Самарской области начнется с грозы и жары. По данным Приволжского УГМС, с 07:00 субботы, 1 июня, до вечера этого же дня в регионе будет небольшая и переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, ожидается гроза. Синоптики прогнозируют юго-западный ветер 
31 мая 2019, 03:58
Улица Куйбышева в Самаре не станет пешеходной этим летом

Улица Куйбышева в Самаре не станет пешеходной этим летом

Улицу Куйбышева в историческом центре Самары не планируют перекрывать на лето. Раньше эта идея активно обсуждалась. По словам врио министра культуры Самарской области Сергея Филиппова, ее не собираются делать пешеходной даже в выходные. По словам чиновника, частично на это 
31 мая 2019, 03:42
В Тольятти на автомобилестроительном заводе погиб 52-летний мужчина

В Тольятти на автомобилестроительном заводе погиб 52-летний мужчина

В четверг, 30 мая, произошла трагедия на тольяттинском автомобилестроительном заводе. Как рассказали сотрудники предприятия, скончался 52-летний слесарь-наладчик, занятый на производстве шасси. По словам очевидцев, мужчина спустился в подвал и ему стало плохо. Не исключено, что на его самочувствие повлияла высокая 
31 мая 2019, 02:51
Специалисты рассказали о нововведениях в сдаче ЕГЭ в Самарской области

Специалисты рассказали о нововведениях в сдаче ЕГЭ в Самарской области

Основная волна Единого госэзамена в этом году продлится до 1 июля. Литературу с географией уже сдали. Результаты будут известны не позднее 11 июня. Математика была в минувший вторник. 31 мая - история, химия, 3 июня русский язык , 5 -го 
30 мая 2019, 09:15
121 школьника в Самарской области не допустили до сдачи ЕГЭ

121 школьника в Самарской области не допустили до сдачи ЕГЭ

121 выпускник в Самарской области в этом году не допущен до сдачи единого государственного экзамена. Об этом на пресс-конференции рассказала заместитель регионального министра образования Светлана Бакунина. По ее словам, ЕГЭ не смогут сдать 0,8% от общего числа выпускающихся из школ 

22 мая 2019, 11:43
В Самарском зоопарке впервые родились детеныши глазчатых скатов

В Самарском зоопарке впервые родились детеныши глазчатых скатов

Хорошие новости из Самарского зоопарка - там впервые появились на свет два детеныша у глазчатых скатов (хвостоколов). Малыши родились 30 апреля, самка вынашивала их четыре месяца. Скаты поселились в Самарском зоопарке еще в 2011 году, этот приплод стал первым. Мальки 
7 мая 2019, 09:10
Академии Наяновой в Самаре присвоили новый статус

Академии Наяновой в Самаре присвоили новый статус

Со среды, 1 мая, Самарская государственная областная академия Наяновой официально станет бюджетным нетиповым общеобразовательным учреждением области «Академия для одаренных детей (Наяновой)». Соответствующее постановление подписали региональные власти. Напомним, что о планах превратить Академию Наяновой в школу для одаренных детей еще 
30 апреля 2019, 01:44
Рак передается по наследству. Как и где в Самаре определяют предрасположенность к этому недугу?

Рак передается по наследству. Как и где в Самаре определяют предрасположенность к этому недугу?

Рак передается по наследству. Генетические причины обуславливают появление 10 % злокачественных опухолей. Существуют даже так называемые семейные диагнозы, при которых наличие недуга хотя бы у 1 родственника, в 40 % случаев влечет за собой заболевание другого. К таким болезням относятся: 
25 апреля 2019, 10:17
Миллиарды федеральных денег направят на больницы. В каком году при медучреждениях 63-го региона начнут строить новые корпуса?

Миллиарды федеральных денег направят на больницы. В каком году при медучреждениях 63-го региона начнут строить новые корпуса?

Самарские больницы получат деньги из федерального бюджета. Таков один из итогов визита делегации 63-го региона в верхнюю палату российского парламента. Речь идет почти о 5 миллиардах рублей. Деньги пойдут на строительство нового корпуса Самарской областной детской инфекционной больницы, а также 
24 апреля 2019, 03:40
В Самаре не будут строить школу на территории бывшего стадиона «Торпедо»

В Самаре не будут строить школу на территории бывшего стадиона «Торпедо»

В мэрии Самары отказались от идеи строительства школы в границах улиц Мичурина, Луначарского и Московского шоссе. Речь идет о территории бывшего стадиона «Торпедо». Во время исследования участка специалисты пришли к выводу, что поместить там можно только образовательное учреждение на 500 
4 апреля 2019, 09:54
В Самаре открылся восьмой ежегодный историко-архивный форум «Память о прошлом - 2019»

В Самаре открылся восьмой ежегодный историко-архивный форум «Память о прошлом - 2019»

Во вторник, 26 марта, в Самаре открылся восьмой ежегодный историко-архивный форум «Память о прошлом - 2019». Он проходит на базе ФКУ «Российский государственный архив в г. Самаре». В этом году форум приурочен к 100-летию со дня принятия Декрета «Об изобретениях». 
26 марта 2019, 11:04
«Ростех» и Renault планируют выкупить акции «АвтоВАЗа» у миноритариев

«Ростех» и Renault планируют выкупить акции «АвтоВАЗа» у миноритариев

Alliance Rostec Auto BV - совместное предприятие «Ростеха» и Renault-Nissan, владеющее контрольным пакетом АвтоВАЗа, заявило о планах подать документы в Центробанк для выставления миноритариям так называемой добровольной оферты. Речь идет о предложении акционерам выкупить их ценные бумаги, то есть сделать 

18 мая 2018, 04:48
Геннадий Котельников: «Медицинское сообщество приветствует решение о передаче имущественного комплекса завода «Росплазма» в ведение «Ростехнологий»

Геннадий Котельников: «Медицинское сообщество приветствует решение о передаче имущественного комплекса завода «Росплазма» в ведение «Ростехнологий»

Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев 12 апреля 2016 года подписал распоряжение, согласно которому имущественный комплекс строящегося предприятия по производству препаратов крови «Росплазма» (г. Киров) передаётся государственной корпорации «Ростех». 

«Передать в целях создания современного промышленного производства препаратов крови путём завершения строительства 

15 апреля 2016, 12:51
Имя нового главы АвтоВАЗа объявят на совете директоров 15 марта

Имя нового главы АвтоВАЗа объявят на совете директоров 15 марта

Имя нового главы АвтоВАЗа объявят на совете директоров 15 марта Президент АвтоВАЗа Бу Андерссон покидает свой пост, заседание совета директоров, на котором объявят имя нового главы компании, назначено на 15 марта. Об этом сообщает пресс-служба Renault-Nissan.

Как уже 
7 марта 2016, 02:24
Бу Андерссона отправили в отставку

Бу Андерссона отправили в отставку

"Ростех" и альянс Renault-Nissan утвердили смену руководства на АвтоВАЗе.

После рекордных убытков в 2015 году, составивших более 74 миллиардов рублей, акционеры тольяттинского автогиганта приняли решение о смене руководства. Документально оно будет утверждено на заседании Совета директоров после праздников.
 
5 марта 2016, 10:18
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