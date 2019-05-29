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Минобороны РФ передаст участок на Николая Панова под строительство школы
Министерство обороны согласовало передачу части военного городка на улице Николая Панова в Октябрьском районе областного центра. На этом участке, на месте, где располагается радиолокационная станция, планируют разместить школу.
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31 мая 2019, 04:55
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Из-за провала на Ново-Вокзальной автобусы № 38 и 55 ходят в объезд
В Самаре изменили схему движения автобусов № 38 и 55. Их пустили в объезд из-за провала, который образовался на пересечении улиц Стара-Загора и Ново-Вокзальной. Сейчас транспорт этих маршрутов курсирует в сторону проспекта Кирова в объезд по проспекту Карла Маркса, …
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31 мая 2019, 04:29
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В первый день лета Самарскую область накроет гроза с сильным ветром
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31 мая 2019, 03:58
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Улица Куйбышева в Самаре не станет пешеходной этим летом
Улицу Куйбышева в историческом центре Самары не планируют перекрывать на лето. Раньше эта идея активно обсуждалась. По словам врио министра культуры Самарской области Сергея Филиппова, ее не собираются делать пешеходной даже в выходные. По словам чиновника, частично на это …
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31 мая 2019, 03:42
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В Тольятти на автомобилестроительном заводе погиб 52-летний мужчина
В четверг, 30 мая, произошла трагедия на тольяттинском автомобилестроительном заводе. Как рассказали сотрудники предприятия, скончался 52-летний слесарь-наладчик, занятый на производстве шасси. По словам очевидцев, мужчина спустился в подвал и ему стало плохо. Не исключено, что на его самочувствие повлияла высокая …
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31 мая 2019, 02:51
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Специалисты рассказали о нововведениях в сдаче ЕГЭ в Самарской области
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30 мая 2019, 09:15
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121 школьника в Самарской области не допустили до сдачи ЕГЭ
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22 мая 2019, 11:43
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В Самарском зоопарке впервые родились детеныши глазчатых скатов
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7 мая 2019, 09:10
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Академии Наяновой в Самаре присвоили новый статус
Со среды, 1 мая, Самарская государственная областная академия Наяновой официально станет бюджетным нетиповым общеобразовательным учреждением области «Академия для одаренных детей (Наяновой)». Соответствующее постановление подписали региональные власти. Напомним, что о планах превратить Академию Наяновой в школу для одаренных детей еще …
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30 апреля 2019, 01:44
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Рак передается по наследству. Как и где в Самаре определяют предрасположенность к этому недугу?
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25 апреля 2019, 10:17
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Миллиарды федеральных денег направят на больницы. В каком году при медучреждениях 63-го региона начнут строить новые корпуса?
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24 апреля 2019, 03:40
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В Самаре не будут строить школу на территории бывшего стадиона «Торпедо»
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4 апреля 2019, 09:54
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В Самаре открылся восьмой ежегодный историко-архивный форум «Память о прошлом - 2019»
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26 марта 2019, 11:04
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«Ростех» и Renault планируют выкупить акции «АвтоВАЗа» у миноритариев
Alliance Rostec Auto BV - совместное предприятие «Ростеха» и Renault-Nissan, владеющее контрольным пакетом АвтоВАЗа, заявило о планах подать документы в Центробанк для выставления миноритариям так называемой добровольной оферты. Речь идет о предложении акционерам выкупить их ценные бумаги, то есть сделать …
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18 мая 2018, 04:48
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Геннадий Котельников: «Медицинское сообщество приветствует решение о передаче имущественного комплекса завода «Росплазма» в ведение «Ростехнологий»
Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев 12 апреля 2016 года подписал распоряжение, согласно которому имущественный комплекс строящегося предприятия по производству препаратов крови «Росплазма» (г. Киров) передаётся государственной корпорации «Ростех».
«Передать в целях создания современного промышленного производства препаратов крови путём завершения строительства …
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15 апреля 2016, 12:51
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Имя нового главы АвтоВАЗа объявят на совете директоров 15 марта
Имя нового главы АвтоВАЗа объявят на совете директоров 15 марта Президент АвтоВАЗа Бу Андерссон покидает свой пост, заседание совета директоров, на котором объявят имя нового главы компании, назначено на 15 марта. Об этом сообщает пресс-служба Renault-Nissan.
Как уже …
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7 марта 2016, 02:24
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Бу Андерссона отправили в отставку
"Ростех" и альянс Renault-Nissan утвердили смену руководства на АвтоВАЗе.
После рекордных убытков в 2015 году, составивших более 74 миллиардов рублей, акционеры тольяттинского автогиганта приняли решение о смене руководства. Документально оно будет утверждено на заседании Совета директоров после праздников.
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5 марта 2016, 10:18
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