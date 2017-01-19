Перевоспитание преступников трудом в России введено с 1 января 2017 года. Исправительный центр открыт при ИК-10 в поселке Волжский. Приговоренные к принудительным работам мужчины будут жить по четыре человека в комнате, женщины - по два человека. В каждой комнате есть шкаф для одежды, телевизор, прикроватные тумбочки.
К услугам "жильцов" индивидуальные душевые кабинки, спортзал и кухня. Исправительный центр рассчитан на 35 мест, но сейчас пустует - к принудительным работам в Самарской области пока никого не приговорили. Направлять сюда на срок от двух до пяти месяцев станут граждан, совершивших преступления небольшой и средней тяжести, либо тяжелые, но впервые.
Работу осужденным подберут в границах Красноглинского и Волжского районов. До 20% их зарплаты будут перечислять в бюджет. Часть дохода может направляться на компенсации пострадавшим, уплату алиментов и погашение долгов. Не разрешается опаздывать, приносить алкоголь, наркотики и опасные предметы.
В первый раз с нарушителем проведут воспитательную беседу. Затем в ход пойдут более жёсткие санкции, вплоть до перевода в колонию. Отбывшие 2/3 срока наказания имеют право снять квартиру недалеко от исправительного центра и проживать с семьёй. Дается право каждые полгода уходить в отпуск на 18 дней. Центр стал одним из 11 открытых в России в 2017 году.
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