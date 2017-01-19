Организаторы подпольного завода по производству спиртного в поселке Стройкерамика отправятся за решетку Волжский районный суд вынес приговор уроженцам Армении Роману Амояну и Рустаму Шамояну за производство, хранение и продажу немаркированной алкогольной продукции. Их осудили на 1 год и 1 месяц и назначили штраф - по 300 тысяч рублей. Фигуранты дела ранее не …