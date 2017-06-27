Более 30 школ Самарской области частично приостановили занятия Заболеваемость гриппом и ОРВИ особенно высока среди детей в возрасте 7-14 лет.

По данным областного Роспотребнадзора за минувшую неделю в регионе зарегистрировано более 18 тысяч заразившихся. Из них 8 тысяч - жители Самары.

По совокупному населению недельный эпидемический порог был …