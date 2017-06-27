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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 26 июня 2017г 
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Материалы по теме:

Расплата за птичий грипп: владельцы уничтоженных кур и уток получат до 22 тысяч рублей

Расплата за птичий грипп: владельцы уничтоженных кур и уток получат до 22 тысяч рублей

От одной до 22 тысяч рублей получат 17 владельцев кур и уток, чьи туши пришлось уничтожить из-за поражения птичьим гриппом.
Напомним, очаг заболевания был выявлен в мае в Челно-Вершинском районе области на территории поселка Красная Горка. От опасного вируса погибли 

9 июня 2017, 04:40
В селе Красная Горка уничтожили всю домашнюю птицу

В селе Красная Горка уничтожили всю домашнюю птицу

В Челно-Вершинском районе губернии - в селе Красная Горка, где обнаружен очаг распространения птичьего гриппа, уничтожили всю домашнюю птицу. Туши 417 кур и 4 уток были сожжены, сообщает региональное управление Россельхознадзора. Кроме того, на всех подворьях, где держали пернатых, проведена 

29 мая 2017, 02:46
В Челно-Вершинском районе подтвердили вспышку птичьего гриппа

В Челно-Вершинском районе подтвердили вспышку птичьего гриппа

Самарский Россельхознадзор официально подтвердил факт вспышки птичьего гриппа в поселке Красная Горка Челно-Вершинского района. Как уже сообщала ТЕРРА, 17 мая в ведомство поступило сообщение об одновременной гибели в населенном пункте 15 кур. Все они находились в личных подсобных хозяйствах 
23 мая 2017, 11:23
МЧС: В Самарской области зафиксированы случаи гибели кур от птичьего гриппа

МЧС: В Самарской области зафиксированы случаи гибели кур от птичьего гриппа

В селе Красная Горка Челно-Вершинского района Самарской области зафиксированы случаи гибели кур от птичьего гриппа. По результатам проведенных исследований в отобранных пробах выявлен геном вируса группы А, сообщает МЧС России по Самарской области.

По данным ведомства, на территории 
20 мая 2017, 06:25
В Самарской области снят карантин по африканской чуме свиней

В Самарской области снят карантин по африканской чуме свиней

Соответствующее постановление было подписано в пятницу, 12 мая. Напомним, карантин был введен 17 марта. В Самарской области очаг заражения вирусом был выявлен в фермерском крестьянском хозяйстве в с. Гремячка Хворостянского района Самарской области, где произошел падеж поголовья свиней. Это первый случай 

15 мая 2017, 03:30
Чтобы предотвратить эпидемию, под Самарой ликвидировали 527 свиней

Чтобы предотвратить эпидемию, под Самарой ликвидировали 527 свиней

В Хворостянском районе Самарской области ликвидировано 527 свиней из частных подворий и мини-ферм, сообщили в региональном управлении Россельхознадзора. Изъяли всех животных, находящихся в зоне карантина.  

«Животные уничтожались бескровным способом при помощи инъекции. Туши животных были вывезены на полигон 
27 марта 2017, 04:50
В Самарской области ввели режим ЧС из-за вспышки африканской чумы свиней

В Самарской области ввели режим ЧС из-за вспышки африканской чумы свиней

В эти минуты съемочная группа телерадиокомпании «ТЕРРА» находится в Хворостянском районе, где в селе Гремячка впервые в Самарской области выявлен очаг африканской чумы свиней. Это ЧП способно нанести животноводческой отрасли губернии смертельный удар. Потенциальный ущерб исчисляется сотнями миллионов рублей. Наши 

16 марта 2017, 12:36
Более 30 школ Самарской области частично приостановили занятия

Более 30 школ Самарской области частично приостановили занятия

Заболеваемость гриппом и ОРВИ особенно высока среди детей в возрасте 7-14 лет.
По данным областного Роспотребнадзора за минувшую неделю в регионе зарегистрировано более 18 тысяч заразившихся. Из них 8 тысяч - жители Самары.
По совокупному населению недельный эпидемический порог был 

7 февраля 2017, 06:02
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