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Расплата за птичий грипп: владельцы уничтоженных кур и уток получат до 22 тысяч рублей
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9 июня 2017, 04:40
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В селе Красная Горка уничтожили всю домашнюю птицу
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29 мая 2017, 02:46
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В Челно-Вершинском районе подтвердили вспышку птичьего гриппа
Самарский Россельхознадзор официально подтвердил факт вспышки птичьего гриппа в поселке Красная Горка Челно-Вершинского района. Как уже сообщала ТЕРРА, 17 мая в ведомство поступило сообщение об одновременной гибели в населенном пункте 15 кур. Все они находились в личных подсобных хозяйствах …
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23 мая 2017, 11:23
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МЧС: В Самарской области зафиксированы случаи гибели кур от птичьего гриппа
В селе Красная Горка Челно-Вершинского района Самарской области зафиксированы случаи гибели кур от птичьего гриппа. По результатам проведенных исследований в отобранных пробах выявлен геном вируса группы А, сообщает МЧС России по Самарской области.
По данным ведомства, на территории …
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20 мая 2017, 06:25
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В Самарской области снят карантин по африканской чуме свиней
Соответствующее постановление было подписано в пятницу, 12 мая. Напомним, карантин был введен 17 марта. В Самарской области очаг заражения вирусом был выявлен в фермерском крестьянском хозяйстве в с. Гремячка Хворостянского района Самарской области, где произошел падеж поголовья свиней. Это первый случай …
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15 мая 2017, 03:30
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Чтобы предотвратить эпидемию, под Самарой ликвидировали 527 свиней
В Хворостянском районе Самарской области ликвидировано 527 свиней из частных подворий и мини-ферм, сообщили в региональном управлении Россельхознадзора. Изъяли всех животных, находящихся в зоне карантина.
«Животные уничтожались бескровным способом при помощи инъекции. Туши животных были вывезены на полигон …
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27 марта 2017, 04:50
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В Самарской области ввели режим ЧС из-за вспышки африканской чумы свиней
В эти минуты съемочная группа телерадиокомпании «ТЕРРА» находится в Хворостянском районе, где в селе Гремячка впервые в Самарской области выявлен очаг африканской чумы свиней. Это ЧП способно нанести животноводческой отрасли губернии смертельный удар. Потенциальный ущерб исчисляется сотнями миллионов рублей. Наши …
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16 марта 2017, 12:36
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Более 30 школ Самарской области частично приостановили занятия
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7 февраля 2017, 06:02