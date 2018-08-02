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28% трудоспособного населения Самарской области занято в теневом секторе экономики
В Самаре два дня подряд работал глава федерального министерства экономического развития Максим Орешкин. В среду он принял участие в обсуждении двух национальных проектов - "По производительности труда" и "По малому и среднему предпринимательству". Оба сейчас разрабатываются по указу президента России …
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2 августа 2018, 08:19
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Видео: грузовик МАЗ протаранил в Сызрани дорожное ограждение
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1 августа 2018, 05:15
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В блогах: конный завод "Ермак"
Блогер Нина Дюкова побывала на конном заводе "Ермак", расположенном в Красноярском районе недалеко от села Колодинка.
"Он насчитывает около 150 голов, специализируется на разведении скаковых лошадей чистокровной верховой породы, а также спортивных лошадей ганноверской породы. Племенной материал завода, завезенный …
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31 июля 2018, 06:01
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В Самаре реконструируют улицы Революционную и Челюскинцев
Департамент градостроительства Самары выпустил распоряжение о реконструкции двух улиц. Речь идет об участке Челюскинцев от Ново-Садовой до Московского шоссе и отрезке Революционной между Скляренко и Московским шоссе.
Сейчас необходимо подготовить проект планировки и межевания территорий под объектами. Кроме того, там нужно …
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31 июля 2018, 01:12
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Самарские «Крылья Советов» выпустили собственную линейку мороженого
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31 июля 2018, 09:02
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«Мир после «шушеры»: бизнесменам из Речпорта Тольятти предложили переехать
Мэрия Тольятти предложила предпринимателям из района Речпорта переехать на новое место. Тем, кто добровольно согласится, чтобы не закрывать вид на новый строящийся сквер "Маяк", чиновники готовы предоставить компенсационные земельные участки. Напомним, что еще недавно стороны выясняли отношения в судебных инстанциях.
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30 июля 2018, 05:34
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В центре Сызрани фура Scania «зацепила» внедорожник «Нива»
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26 июля 2018, 09:59
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Ливень «смыл» новый асфальт в Сызрани
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23 июля 2018, 03:48
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Улицу Мичурина в Самаре могут продлить до Врубеля в следующем году
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20 июля 2018, 02:36
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Из-за ремонта теплосетей две дороги перекроют в Тольятти
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19 июля 2018, 10:22
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«Оторвало кабину»: на трассе в Самарской области столкнулись грузовики
Во вторник, 17 июля, крупная авария с грузовиками произошла на федеральной трассе М-5 в районе села Переволоки. По словам очевидцев в группе «Происшествия Тольятти», на проезжей части столкнулись две фуры. У одной из них оторвало кабину, на дорогу высыпались …
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17 июля 2018, 01:36
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В часы пик для грузовиков закроют движение от Сызрани до Зеленовки
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9 июля 2018, 10:19