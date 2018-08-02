12
11
38
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 31 июля 2018г  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 31 июля 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
5 + 3 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.

Материалы по теме:

28% трудоспособного населения Самарской области занято в теневом секторе экономики

28% трудоспособного населения Самарской области занято в теневом секторе экономики

В Самаре два дня подряд работал глава федерального министерства экономического развития Максим Орешкин. В среду он принял участие в обсуждении двух национальных проектов - "По производительности труда" и "По малому и среднему предпринимательству". Оба сейчас разрабатываются по указу президента России 
2 августа 2018, 08:19
Видео: грузовик МАЗ протаранил в Сызрани дорожное ограждение

Видео: грузовик МАЗ протаранил в Сызрани дорожное ограждение

В среду, 1 августа, в районе автозаправки на улице Котовского в Сызрани случилось ДТП. МАЗ врезался в металлическое ограждение, которое располагается вдоль проезжей части. В этот момент водитель большегруза направлялся в сторону выезда из города. Как рассказали очевидцы, перед грузовиком 
1 августа 2018, 05:15
В блогах: конный завод

В блогах: конный завод "Ермак"

Блогер Нина Дюкова побывала на конном заводе "Ермак", расположенном в Красноярском районе недалеко от села Колодинка.

"Он насчитывает около 150 голов, специализируется на разведении скаковых лошадей чистокровной верховой породы, а также спортивных лошадей ганноверской породы. Племенной материал завода, завезенный 
31 июля 2018, 06:01
В Самаре реконструируют улицы Революционную и Челюскинцев

В Самаре реконструируют улицы Революционную и Челюскинцев

Департамент градостроительства Самары выпустил распоряжение о реконструкции двух улиц. Речь идет об участке Челюскинцев от Ново-Садовой до Московского шоссе и отрезке Революционной между Скляренко и Московским шоссе.

Сейчас необходимо подготовить проект планировки и межевания территорий под объектами. Кроме того, там нужно 

31 июля 2018, 01:12
Самарские «Крылья Советов» выпустили собственную линейку мороженого

Самарские «Крылья Советов» выпустили собственную линейку мороженого

«Крылья Советов» совместно с «Саратов-Холод Плюс» выпустили линейку мороженого под своим брендом. Новый партнер клуба - крупная компания с головным офисом в Саратове и 8 филиалами в Поволжском регионе и Южном федеральном округе. Ее сеть дистрибьюторов работает в Поволжском, Южном 
31 июля 2018, 09:02
«Мир после «шушеры»: бизнесменам из Речпорта Тольятти предложили переехать

«Мир после «шушеры»: бизнесменам из Речпорта Тольятти предложили переехать

Мэрия Тольятти предложила предпринимателям из района Речпорта переехать на новое место. Тем, кто добровольно согласится, чтобы не закрывать вид на новый строящийся сквер "Маяк", чиновники готовы предоставить компенсационные земельные участки. Напомним, что еще недавно стороны выясняли отношения в судебных инстанциях.
30 июля 2018, 05:34
В центре Сызрани фура Scania «зацепила» внедорожник «Нива»

В центре Сызрани фура Scania «зацепила» внедорожник «Нива»

В среду днем, 25 июля, в центре Сызрани на перекрестке улицы Советской и Некрасовского переулка произошла авария. Фура Scania поворачивала и поцарапала автомобиль Chevrolet Niva. По всей видимости, водитель большегруза не рассчитал траекторию маневра и повредил прицепом внедорожник. Грузовик с 
26 июля 2018, 09:59
Ливень «смыл» новый асфальт в Сызрани

Ливень «смыл» новый асфальт в Сызрани

Новый асфальт, уложенный на одной из дорог Сызрани, не продержался и двух недель. Речь идет об участке на улице Свердлова в районе МУП «ЖЭС». Специалисты ремонтировали там водопровод. Работы должны были быть выполнены за 45 дней, однако подрядчик управился за 
23 июля 2018, 03:48
Улицу Мичурина в Самаре могут продлить до Врубеля в следующем году

Улицу Мичурина в Самаре могут продлить до Врубеля в следующем году

Реконструкция улицы Мичурина в Самаре может начаться в следующем году. В числе прочих работ запланировано продление дороги от улицы Революционной до Врубеля. Проект трассы уже готов и прошел необходимую экспертизу. Однако  в этом году начать его реализацию не получится из-за 

20 июля 2018, 02:36
Из-за ремонта теплосетей две дороги перекроют в Тольятти

Из-за ремонта теплосетей две дороги перекроют в Тольятти

Автомобилистам из Тольятти нужно будет искать пути объезда — в двух районах города будет проводиться ремонт тепловых сетей. В связи с этим на отдельных участках дорог будет ограничен проезд транспорта до 31 августа. В частности, будут перекрыты улица Ленинградская в 
19 июля 2018, 10:22
«Оторвало кабину»: на трассе в Самарской области столкнулись грузовики

«Оторвало кабину»: на трассе в Самарской области столкнулись грузовики

Во вторник, 17 июля, крупная авария с грузовиками произошла на федеральной трассе М-5 в районе села Переволоки. По словам очевидцев в группе «Происшествия Тольятти», на проезжей части столкнулись две фуры. У одной из них оторвало кабину, на дорогу высыпались 
17 июля 2018, 01:36
В часы пик для грузовиков закроют движение от Сызрани до Зеленовки

В часы пик для грузовиков закроют движение от Сызрани до Зеленовки

С 10 июля и до третьего квартала 2019 года на трассе М-5 вводят ограничения на движение грузовиков в часы пик. Речь идет об участках от Сызрани до Жигулевска и от Жигулевска до Зеленовки. Отрезок федеральной трассы от Сызрани до Жигулевска 
9 июля 2018, 10:19
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх