Новый удар по самарскому бизнесу. Налог на движимое имущество будет возрожден в 2018 году. Такие поправки в Налоговый кодекс ко второму чтению подготовило правительство РФ и одобрил комитет Госдумы по бюджету. Напомним, в конце 2012-го ставки обнулили, но касалось это лишь имущества, поставленного на баланс после в следующем году. Отметим, что налог на движимое имущество будет поступать в региональный бюджет. Поэтому правительство делегировало субъектам Федерации право сохранить льготу или отменить ее. В Самарской области льготы на движимое имущество не будет. Ее предоставят только отдельным компаниям, которые намерены вкладывать средства в обновление оборудования.
«Депутаты вышли с предложением, чтобы отдельным категориям бизнеса эту льготу сохранить. И депутаты и правительство вошли в диалог, чтобы определить, каким бизнесам можно дать льготу, кому можно учитывать льготу и при каких условиях. Я считаю, что на данном этапе учитывая закредитованность Самарской области федеральными средствами этот налог необходим со стороны бюджета Самарской области», - заявил президент торгово-промышленной палаты Самарской области Валерий Фомичев.
Ставка по налогу на движимое имущество в Самарской области будет составлять 1,1%. Отметим, что в Московской и Нижегородской областях уже решили, что на их территории с 1 января 2018 года льготы сохранятся. «ТЕРРА» следит за развитием событий.
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