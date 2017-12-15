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«Бункер S» Эфир передачи от 12 декабря 2017г 
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МЧС предупредило самарцев об ухудшении погодных условий 13 декабря

МЧС предупредило самарцев об ухудшении погодных условий 13 декабря

МЧС распространило предупреждение об ухудшении погодных условий в Самарской области. Ожидается продолжение снегопада.

«По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», c 19 часов 13 декабря до 19 часов 14 декабря, в Самарской области, облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. 

13 декабря 2017, 01:30
В Самару на два дня пришла метель

В Самару на два дня пришла метель

В среду в Самаре снова испортилась погода. Метель мела почти всю ночь, а в некоторых районах области не прекращается до сих пор.  По прогнозам синоптиков, снег будет идти весь день. В  четверг его должно быть меньше, но ветер при этом 

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В Самарской области ожидается усиление ветра

В Самарской области ожидается усиление ветра

В Самарской области ожидается усиление ветра. Метеорологи прогнозируют усиление южного и юго-восточного ветра в районе Тольятти.
«По сообщению Тольяттинской гидрометобсерватории, 11 и 12 декабря в Тольятти и Ставропольском районе ожидается усиление южного, юго-восточного ветра до 15 м/с», - передает мэрия 

11 декабря 2017, 11:43
В Самарской области ожидается мороз ниже минус 10 градусов

В Самарской области ожидается мороз ниже минус 10 градусов

В Самарской области грядет похолодание. По сообщению метеорологов, в ночь на 28 ноября ожидается до восьми градусов мороза. Местами столбик термометра опустится ниже минус 10.

«Погода предстоящей рабочей недели будет формироваться под влиянием отрога сибирского антициклона, поэтому ожидается слабоморозная погода без 

27 ноября 2017, 02:29
В Самару после существенных осадков придет похолодание

В Самару после существенных осадков придет похолодание

Приволжское УГМС опубликовало прогноз на ближайшие дни. В начале недели будет достаточно тепло для этого времени года. Ожидается до +7 градусов по Цельсию, это на 2 градуса выше средних многолетних значений. Но прогнозируются осадки, а затем придет похолодание.

«В ближайшие трое 

20 ноября 2017, 07:06
В Самарской области ожидается похолодание до -5

В Самарской области ожидается похолодание до -5

Метеорологи прогнозируют ночью в Самарской области до -5 градусов по Цельсию. Прогноз опубликован на сайте ФГУП «Приволжское УГМС». В дневные часы на улице будет теплее.  

«По сведению Гидрометцентра  России, в первой декаде ноября средняя температура воздуха ожидается  на  
7 ноября 2017, 02:05
Автоэксперты составили топ-5 главных советов по уходу за машиной зимой

Автоэксперты составили топ-5 главных советов по уходу за машиной зимой

Автоэксперты представили перечень наиболее важных рекомендаций по уходу за транспортным средством в холодное время года. Соблюдение советов из  топ-5 поможет автолюбителям и поддерживать автомобиль в надлежащем состоянии, и заметно сэкономить.
Во-первых, специалисты не рекомендуют мыть авто зимой на открытом воздухе, 

24 октября 2017, 10:05
В Самаре потеплеет

В Самаре потеплеет

Приволжское УГМС прогнозирует потепление. В ночные часы возможна морозная погода до -4 градусов, но в светлое время суток ожидается повышение температуры – в среду, 4 октября, до +10 градусов, в четверг, 5 октября, до +13.

«В течение рабочей недели главным «дирижёром» 

3 октября 2017, 10:41
Заморозки до минус 2: В ночь на воскресенье в Самарской области резко похолодает

Заморозки до минус 2: В ночь на воскресенье в Самарской области резко похолодает

В Самарской области в ночь с субботы на воскресенье, с 23 на 24 сентября, произойдет значительное снижение температуры воздуха. Как сообщает Приволжское УГМС, местами по региону на поверхности почвы ожидается похолодание до минус 2-х.

Заморозки представляют опасность для сельхозрастений. 
23 сентября 2017, 02:51
Морозная погода сохранится в регионе в ближайшие три дня

Морозная погода сохранится в регионе в ближайшие три дня

"Мороз и солнце; день чудесный!" Зимнее утро этого вторника встретило самарцев низкой температурой воздуха. Минувшей ночью столбик термометра опускался до минус 30 градусов по Цельсию. Из-за этого сегодня у многих плохо заводились транспортные средства. Со слов наших телезрителей, большая часть 

7 февраля 2017, 10:37
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В Самаре борются с последствиями снегопада, который обрушился на город накануне

В воскресенье многочасовая метель привела к тому, что видимость на дорогах не превышала 10 метров. Выпало 13 миллиметров осадков - сообщает Приволжский Гидрометцентр. В результате слой снега увеличился на 12 сантиметров. Высота снежного покрова сейчас достигает 65 сантиметров, а например, 

6 февраля 2017, 12:41
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