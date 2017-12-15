Метеорологи прогнозируют в выходные мороз. Такие данны о погоде в ближайшие дни опубликовало Приволжское УГМС. Ожидается понижение температуры до минус 17 градусов по Цельсию. Впрочем, этого показателя столбик термометра достигнет только ночью. В дневные часы – от 9 до 12 градусов ниже ноля, переменная облачность, местами гололедица.
«В выходные дни и в начале следующей недели зима в Самарской области будет чувствовать себя полноправной хозяйкой, не обращая внимание на то, что в центральной части европейской России атлантические циклоны продолжают перекрывать температурные максимумы. В нашем же регионе главным «дирижёром» погоды ожидается холодный гребень мощного Сибирского антициклона», - сообщила синоптик 1-й категории Галина Овечкина.
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