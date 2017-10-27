Самарские синоптики опубликовали прогноз погоды на ближайшие дни. По их сведениям, как минимум до среды в регионе возможны дожди. А на улице станет немного прохладней. В понедельник, 31 июля, ожидается до +32 градусов по Цельсию. А уже во вторник, 1 …