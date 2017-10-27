Синоптики прогнозируют потепление в выходные и в начале следующей недели на территории Самарской области. Столбик термометра снова приблизится к отметке +10. Согласно данным различных сервисов погоды, в воскресенье, 29 октября, ожидается до 7-8 градусов тепла. А в понедельник до +9. При этом возможны осадки – дождь со снегом.
«Во второй половине недели, с приближением фронтальных разделов южного циклона, снова пойдут осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью и утром на дорогах образуется гололедица», - сообщили в Приволжском УГМС.
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