До понедельника у метеочувствительных самарцев может быть плохое самочувствие: из-за скачка атмосферного давления – до 785 миллиметров ртутного столба, сообщили синоптики. Причина - обширный скандинавский антициклон, который накрыл Самарскую область.

Рекордные показатели зафиксировали на восьми региональных метеостанциях. Впрочем, по словам специалистов, …