В ночь на 5 июня в Самарской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы. Столбик термометра опустится до 2°С мороза, сообщает Приволжское УГМС.
В связи с ухудшением погодных условий МЧС России по Самарской области советует одеваться теплее и не допускать переохлаждения. Кроме того, заморозки представляют опасность для сельхозрастений. По возможности для их защиты следует обеспечить укрытие. Например, накрыть полимерной пленкой, нетканым материалом (спанбондом), соломой.
Также ведомство просит жителей губернии быть внимательнее и осторожнее на дорогах. Водителям особо следует соблюдать ПДД, дистанцию и скоростной режим.
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