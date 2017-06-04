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В Самарскую область придут аномальные морозы до -17 градусов

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17 ноября 2016, 02:29
На Самарскую область надвигается ледяной дождь

На Самарскую область надвигается ледяной дождь

Сегодня, 12 ноября, и завтра, информирует Росавтодор, в ряде регионов Центрального федерального округа, а также в Карелии, Татарстане, Башкортостане, Оренбургской, Самарской, Ленинградской, Псковской, Вологодской, Ярославской областях ожидается сильный мокрый снег, переходящий в ледяной дождь. Прогнозируются гололедные явления на автодорогах указанных 

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2 мая 2016, 09:42
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