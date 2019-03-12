|
В Самаре Lada Priora сбила двух глухонемых пешеходов на «зебре»
|
12 марта 2019, 09:39
|
Верхний слой покрытия на Заводском шоссе уложат в мае-июне
|
12 марта 2019, 08:59
|
В блогах: Самарец Владимир Шумилин со своими "собакенами" вышел на прогулку
Огромный резонанс среди пользователей вызвали фотографии, которые выложил в "Фейсбуке" самарец Вэл Рессора. "Выходные. Набережная Волги. Известный житель города-курорта Владимир Шумилин вышел на прогулку со своими питомцами. Все собаки - в ошейниках. Судя по фото, у Владимира 11 четвероногих …
|
12 марта 2019, 08:18
|
Самарчанка, которая зарезала бывшего мужа, проведет 4 года в колонии
|
12 марта 2019, 08:10
|
Дождь и сильный ветер: МЧС предупреждает самарцев об ухудшении погоды
|
11 марта 2019, 05:28
|
В Самарской области побит рекорд по количеству осадков
В воскресенье, 10 марта, на метеостанции Авангард в Алексеевском районе региона выпало рекордное количество осадков. Как сообщили в Приволжском УГМС, за сутки показатель составил 8,7 мм, что на 3,3 мм больше прошлого максимума. Предыдущий рекорд установили еще в 1978 …
|
11 марта 2019, 11:51
|
Дождь, мокрый снег и плюсовые температуры: синоптики рассказали, какая погода ждет самарцев
Дожди задержатся в Самарской области еще на несколько дней, до среды включительно. Синоптики Приволжского УГМС обещают теплую погоду, плюсовые температуры, но в то же время прогнозируют осадки, а во вторник еще и с сильным ветром.
В ночь на …
|
11 марта 2019, 09:11
|
Из ТЦ «Мега» в Самаре эвакуировали 400 человек
|
7 марта 2019, 11:12
|
«После оттепели ударит мороз»: ночью в Самарской области до -11
|
6 марта 2019, 01:56
|
Угроза обрушения несущих стен: на Чапаевской в Самаре просела кровля жилого дома
|
4 марта 2019, 09:26
|
В Самарской области к среде потеплеет до +7
|
4 марта 2019, 03:27
|
Кровлю дома в «старой» Самаре тушили 27 человек
|
4 марта 2019, 12:02
|
Новая ведущая программы "Прогноз погоды" Ирина Заридянская: Ждите метель и гололед. ВИДЕО
|
1 марта 2019, 10:42
|
Сильный ветер и метели: в Самарской области объявлен «желтый уровень опасности»
В Самарской области объявили «желтый уровень опасности» из-за ухудшения погоды - синоптики обещают усиление ветра и метель. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, существует потенциальная опасность возникновения чрезвычайных ситуаций в связи с обильными осадками и порывами ветра. По данным Приволжского …
|
21 февраля 2019, 02:40
|
Мокрый снег и метели: Синоптики рассказали, какая погода будет до конца рабочей недели
В среду, 20 февраля, в Самарской области погоду вместо уходящего циклона будет формировать гребень Азорского антициклона. Ветер ослабеет, небольшой снег ожидается только местами. Во второй половине недели на север Европейской части России выйдет новый атлантический циклон, который будет формировать погоду …
|
20 февраля 2019, 08:55
|
В Самарской области стартовала подготовка к паводку
|
24 января 2019, 09:22
|
К середине июня может начаться купальный сезон в Самаре
|
4 мая 2018, 09:20
|
Дачные участи подтоплены из-за паводка под Тольятти
|
4 мая 2018, 11:44
|
94 дачных участка и три моста остаются подтопленными в Самарской области
|
25 апреля 2018, 10:24
Мы Вам перезвоним!