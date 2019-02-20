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Движение на подъездной дороге к Оренбургу от М-5 восстановлено
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20 февраля 2019, 11:58
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В Тольятти 19-летний парень угнал «девятку» у молодого отчима
Необычная криминальная история произошла в Тольятти: 19-летний парень подозревается в угоне автомобиля своего отчима. Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии патрулировал Центральный район Автограда, когда дежурный сообщил об угоне ВАЗ-2109. Машина исчезла от дома по улице Льва Толстого. Через некоторое время патрульные …
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20 февраля 2019, 11:44
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Из-за пьяного пассажира на 3,5 часа задержали рейс «Самара - Гоа»
В ночь на среду, 20 февраля, в самарском аэропорту Курумоч задержали вылет самолета, следовавшего в Гоа. Воздушное судно авиакомпании Azur должно было отправиться в путь в 22:35, но, судя по онлайн-табло, вылетело в 02:07. Как рассказали пассажиры злополучного рейса …
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20 февраля 2019, 11:12
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Рекордные снегопады разрушают самарские крыши. Кому жаловаться на нерадивые управляющие компании?
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20 февраля 2019, 10:36
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В Самарской области подписали первое концессионное соглашение в сфере сельского хозяйства
В Самарской области заключено первое концессионное соглашение в сфере сельского хозяйства. В рамках государственно-частного партнерства будет реконструирована молочная ферма в Сызранском районе. Речь идёт об имущественном комплексе ГУП «Усинское». В итоге должно получиться предприятие на 800 голов крупного рогатого скота …
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12 февраля 2019, 09:05
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В Самарской области возникла угроза для коров
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18 января 2019, 08:20
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В блогах: Цифрование нашего городка. Коровы и айфоны
Блогер samdum ((самдум)) с иронией отреагировал на инициативу областных властей провести цифровую трансформацию сельского хозяйства!
"Известно, что трансформация не что иное, как преобразование. Поэтому уместно подумать – таких чудес мир ещё не видел! Поскольку подробности не сообщают, появилась интрига …
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24 сентября 2018, 10:28
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В Самаре обсудили проблемы фермеров и пути развития АПК
В Усть-Кинельском прошла очередная стратегическая сессия "Новая жизнь села" в рамках разработки концепции развития региона. Напомню, губернские власти уже провели сессии "Новое качество жизни", "Сбережение народа", "Кадровая стратегия - достояние региона", "Экономический прорыв. Цифровая экономика", "Малые города - большие возможности".
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24 августа 2018, 03:12
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Засуха и суховеи «оккупировали» несколько районов Самарской области
В Самарской области из-за дефицита осадков, ветреной и жаркой погоды специалисты зафиксировали опасные явления. В Клявлино, Безунчуке, Новодевичьем, Кротовке, Челно-Вершинах наблюдается почвенная засуха. В Большой Глушице, Кинель-Черкассах, Сызрани, Аглосе, Серноводске, в населенном пункте «Авангард» в Алексеевском районе сейчас фиксируют суховеи, …
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13 июля 2018, 10:00
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В России посевы проконтролируют из космоса
Национальная информационная система, которая даст возможность Минсельхозу получать сведения дистанционного зондирования о состоянии сельскохозяйственных угодий, появится в России. Как сообщают "Известия", при помощи новшества можно будет предсказывать урожай и верифицировать декларации фермеров.
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14 марта 2017, 08:04
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