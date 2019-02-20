Рекордные снегопады разрушают самарские крыши. Кому жаловаться на нерадивые управляющие компании? Февраль бьет рекорды. Месячная норма осадков превышена уже в 2 раза, и управляющим компаниям приходится работать в экстремальных условиях.

… - Действительно, в этом году выпало огромное количество осадков, еще зима не кончилась - но мы уже бюджет свой исчерпали, скажем