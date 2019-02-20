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Материалы по теме:

Движение на подъездной дороге к Оренбургу от М-5 восстановлено

Движение на подъездной дороге к Оренбургу от М-5 восстановлено

Хорошие новости для водителей: движение всех транспортных средств на подъездной дороге к Оренбургу от федеральной трассы М-5 «Урал» восстановлено в полном объеме. Временное ограничение на участке от 97 до 129 километра автомобильной дороги отменили с 09:00 среды, 20 февраля, сообщили 
20 февраля 2019, 11:58
В Тольятти 19-летний парень угнал «девятку» у молодого отчима

В Тольятти 19-летний парень угнал «девятку» у молодого отчима

Необычная криминальная история произошла в Тольятти: 19-летний парень подозревается в угоне автомобиля своего отчима. Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии патрулировал Центральный район Автограда, когда дежурный сообщил об угоне ВАЗ-2109. Машина исчезла от дома по улице Льва Толстого. Через некоторое время патрульные 
20 февраля 2019, 11:44
Из-за пьяного пассажира на 3,5 часа задержали рейс «Самара - Гоа»

Из-за пьяного пассажира на 3,5 часа задержали рейс «Самара - Гоа»

В ночь на среду, 20 февраля, в самарском аэропорту Курумоч задержали вылет самолета, следовавшего в Гоа. Воздушное судно авиакомпании Azur должно было отправиться в путь в 22:35, но, судя по онлайн-табло, вылетело в 02:07. Как рассказали пассажиры злополучного рейса 
20 февраля 2019, 11:12
Рекордные снегопады разрушают самарские крыши. Кому жаловаться на нерадивые управляющие компании?

Рекордные снегопады разрушают самарские крыши. Кому жаловаться на нерадивые управляющие компании?

Февраль бьет рекорды. Месячная норма осадков превышена уже в 2 раза, и управляющим компаниям приходится работать в экстремальных условиях. 
 
- Действительно, в этом году выпало огромное количество осадков, еще зима не кончилась - но мы уже бюджет свой исчерпали, скажем 
20 февраля 2019, 10:36
В Самарской области подписали первое концессионное соглашение в сфере сельского хозяйства

В Самарской области подписали первое концессионное соглашение в сфере сельского хозяйства

В Самарской области заключено первое концессионное соглашение в сфере сельского хозяйства. В рамках государственно-частного партнерства будет реконструирована молочная ферма в Сызранском районе. Речь идёт об имущественном комплексе ГУП «Усинское». В итоге должно получиться предприятие на 800 голов крупного рогатого скота 
12 февраля 2019, 09:05
В Самарской области возникла угроза для коров

В Самарской области возникла угроза для коров

Фермерский бизнес владельцев крупного рогатого скота в Самарской области под угрозой краха. Его может спровоцировать вспышка опасного для животных вируса - нодулярного дерматита. По данным регионального управления Россельхознадзора, за две недели 2019 года уже зафиксировано 3 таких случая - два 
18 января 2019, 08:20
В блогах: Цифрование нашего городка. Коровы и айфоны

В блогах: Цифрование нашего городка. Коровы и айфоны

Блогер samdum ((самдум)) с иронией отреагировал на инициативу областных властей провести цифровую трансформацию сельского хозяйства!

"Известно, что трансформация не что иное, как преобразование. Поэтому уместно подумать – таких чудес мир ещё не видел! Поскольку подробности не сообщают, появилась интрига 
24 сентября 2018, 10:28
В Самаре обсудили проблемы фермеров и пути развития АПК

В Самаре обсудили проблемы фермеров и пути развития АПК

В Усть-Кинельском прошла очередная стратегическая сессия "Новая жизнь села" в рамках разработки концепции развития региона. Напомню, губернские власти уже провели сессии "Новое качество жизни", "Сбережение народа", "Кадровая стратегия - достояние региона", "Экономический прорыв. Цифровая экономика", "Малые города - большие возможности". 
 
Проблем 
24 августа 2018, 03:12
Засуха и суховеи «оккупировали» несколько районов Самарской области

Засуха и суховеи «оккупировали» несколько районов Самарской области

В Самарской области из-за дефицита осадков, ветреной и жаркой погоды специалисты зафиксировали опасные явления. В Клявлино, Безунчуке, Новодевичьем, Кротовке, Челно-Вершинах наблюдается почвенная засуха. В Большой Глушице, Кинель-Черкассах, Сызрани, Аглосе, Серноводске, в населенном пункте «Авангард» в Алексеевском районе сейчас фиксируют суховеи, 
13 июля 2018, 10:00
В России посевы проконтролируют из космоса

В России посевы проконтролируют из космоса

Национальная информационная система, которая даст возможность Минсельхозу получать сведения дистанционного зондирования о состоянии сельскохозяйственных угодий, появится в России. Как сообщают "Известия", при помощи новшества можно будет предсказывать урожай и верифицировать декларации фермеров.
Отчеты фермеров сравнят со сведениями, полученными посредством дистанционного 

14 марта 2017, 08:04
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