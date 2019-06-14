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В Самаре двух полицейских подозревают в получении более 1 млн рублей за крышевание игорного бизнеса

В Самарской области в поле зрения правоохранителей попали двое полицейских. 10 июня сотрудники УФСБ России по Самарской области задержали силовиков при получении денег. Эти люди были оперуполномоченными отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Самарской области, один из 
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В Самаре планируют построить двухуровневую развязку на Ново-Садовой

В Самаре планируют построить двухуровневую развязку на Ново-Садовой

На одной из основных дорожных магистралей Самары, Ново-Садовой в районе пересечения с улицами Советской Армии и 22 Партсъезда собираются построить двухуровневую дорожную развязку. С помощью нее хотят разгрузить улицы с оживленным движением. Реконструкция запланирована на 2021-2023 годы в рамках нацпроекта 
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Более половины россиян покупают товары со скидками

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В Самаре начали возводить стены нового Дворца спорта на Молодогвардейской

В Самаре начали возводить стены нового Дворца спорта на Молодогвардейской

В Самаре завершается первый этап строительства Дворца спорта на улице Молодогвардейской. Монолитный конструктив, проще говоря, фундамент, толщиной более 6 метров практически готов. Напомним, старую Арену, возведенную полвека назад, снесли в 2018 году. Новый спорткомплекс на ее месте планируют открыть в 
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Евросоюз одобрил продление санкций против России в связи с присоединением Крыма. Если решение вступит в силу, то они будут действовать до 23 июля 2020 года. Напомним, впервые ограничительные меры в отношении нашей страны были введены в 2014 году. Документы предполагают 
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Виктор Вексельберг в миллион раз увеличил уставной капитал «Реновы»

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В блогах: фермерство как хобби, бизнес и образ жизни

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Агентство Moody's улучшило кредитный рейтинг Самарской области

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Чапаевск станет территорией опережающего развития

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18 января 2019, 08:20
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