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У тольяттинцев удерживали до половины пенсии за долги
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14 июня 2019, 01:48
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В Самарской области завершилась посевная кампания: засеяли более 2 млн га
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14 июня 2019, 10:43
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В Самаре двух полицейских подозревают в получении более 1 млн рублей за крышевание игорного бизнеса
В Самарской области в поле зрения правоохранителей попали двое полицейских. 10 июня сотрудники УФСБ России по Самарской области задержали силовиков при получении денег. Эти люди были оперуполномоченными отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Самарской области, один из …
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14 июня 2019, 08:16
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В Самаре планируют построить двухуровневую развязку на Ново-Садовой
На одной из основных дорожных магистралей Самары, Ново-Садовой в районе пересечения с улицами Советской Армии и 22 Партсъезда собираются построить двухуровневую дорожную развязку. С помощью нее хотят разгрузить улицы с оживленным движением. Реконструкция запланирована на 2021-2023 годы в рамках нацпроекта …
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13 июня 2019, 02:00
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Более половины россиян покупают товары со скидками
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13 июня 2019, 11:48
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В Самаре начали возводить стены нового Дворца спорта на Молодогвардейской
В Самаре завершается первый этап строительства Дворца спорта на улице Молодогвардейской. Монолитный конструктив, проще говоря, фундамент, толщиной более 6 метров практически готов. Напомним, старую Арену, возведенную полвека назад, снесли в 2018 году. Новый спорткомплекс на ее месте планируют открыть в …
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10 июня 2019, 08:49
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Всем санкциям назло: как самарцы вписались в тренд на импортозамещение
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7 июня 2019, 07:20
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Самарская область подписала соглашение с Национальным конгресс-бюро о развитии событийной индустрии
В четверг, 6 июня, в рамках 23-го Петербургского международного экономического форума исполняющий обязанности первого вице-губернатора Самарской области — председателя правительства Виктор Кудряшов и директор Национального конгресс-бюро Алексей Калачев поставили свои подписи под знаковым документом — соглашением о сотрудничестве по вопросам …
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6 июня 2019, 09:53
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Тольяттинский "АВТОВАЗ" стал непубличным
Как слышится, так и пишется, но теперь все заглавными буквами. "АВТОВАЗ" официально изменил свой статус с публичного на непубличный. Крупнейший российский производитель легковых автомобилей зарегистрировал своё новое наименование: Акционерное общество "АВТОВАЗ", исключив из прежнего указание на публичность. Это освобождает компанию …
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6 июня 2019, 08:22
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В Самарской области тушат утеплитель на крыше зернохранилища
В пятницу, 19 апреля, в Ставропольском районе области произошел серьезный пожар. Сигнал о возгорании в населенном пункте Выселки поступил в 13:31. Когда первые подразделения прибыли на место происшествия, выяснилось, что горит утеплитель кровли зернохранилища на площади 500 кв.м. Пожару был присвоен …
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19 апреля 2019, 05:14
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Виктор Вексельберг в миллион раз увеличил уставной капитал «Реновы»
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27 марта 2019, 11:26
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Более 13 млн рублей штрафов было наложено на фермеров в Самарской области в 2018 году
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6 марта 2019, 09:11
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Хватит ли самарским аграриям средств для работы этой весной?
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27 февраля 2019, 11:02
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В блогах: фермерство как хобби, бизнес и образ жизни
Самарский блогер Наталья Ширяева решила развенчать миф о том, что в России "деревня умирает, там нет молодежи, кто смог - тот свалил". "На мой взгляд, если это применимо к русской деревни, то только локально, - пишет автор. - Жизнь …
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25 февраля 2019, 08:48
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Агентство Moody's улучшило кредитный рейтинг Самарской области
Международное рейтинговое агентство Moody's повысило уровень кредитного рейтинга Самарской области с уровня «Ba3» до «Ba2» с прогнозом «Стабильный». По оценкам экспертов, улучшение показателя отражает положительные процессы в экономической и финансовой сфере 63-го региона, произошедшие за последнее время. Они могут позволить …
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15 февраля 2019, 07:11
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Чапаевск станет территорией опережающего развития
В Самарской области появится еще одна территория опережающего социально-экономического развития. На этот раз уже в Чапаевске. Правительство Самарской области подписало рамочные соглашения с инвесторами о реализации 8 проектов. Планируется строительство обувной фабрики, комбината по производству изделий из древесно-полимерных композитов, предприятия …
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15 февраля 2019, 06:45
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В Самарской области возникла угроза для коров
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18 января 2019, 08:20
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