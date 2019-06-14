Всем санкциям назло: как самарцы вписались в тренд на импортозамещение … Евросоюз одобрил продление санкций против России в связи с присоединением Крыма. Если решение вступит в силу, то они будут действовать до 23 июля 2020 года. Напомним, впервые ограничительные меры в отношении нашей страны были введены в 2014 году. Документы предполагают