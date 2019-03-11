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В Оренбурге наркокурьерам из Самары дали почти 30 лет заключения на троих
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11 марта 2019, 03:06
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Руководителем департамента образования Самары стала Елена Чернега
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11 марта 2019, 02:39
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В Самарской области на трассе столкнулись вазовские легковушки: пострадала шестилетняя девочка
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11 марта 2019, 02:23
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В Сызрани мужчина разбил окно снегоуборочного трактора глыбой льда
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11 марта 2019, 01:50
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В Самаре из-за упавшего снега останавливалось движение трамваев
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11 марта 2019, 01:37
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Дождь, мокрый снег и плюсовые температуры: синоптики рассказали, какая погода ждет самарцев
Дожди задержатся в Самарской области еще на несколько дней, до среды включительно. Синоптики Приволжского УГМС обещают теплую погоду, плюсовые температуры, но в то же время прогнозируют осадки, а во вторник еще и с сильным ветром.
В ночь на …
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11 марта 2019, 09:11
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«После оттепели ударит мороз»: ночью в Самарской области до -11
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6 марта 2019, 01:56
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В Самарской области к среде потеплеет до +7
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4 марта 2019, 03:27
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Более 20 человек убил торнадо в США
В воскресенье, 3 марта стихия нанесла сильнейший удар по американскому штату Алабама. По нему прокатились два торнадо. В результате непогоды погибли более 20 человек. Еще 40 человек получили ранения. Угроза образования новых вихрей сохраняется.
Как сообщает «Российская газета», …
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4 марта 2019, 02:09
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В Самаре проверили, как дворы расчищаются от снега
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28 февраля 2019, 10:19
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В Тольятти организация 223 раза нарушила правила движения
В Тольятти судебные приставы завели 223 исполнительных производства о взыскании административных штрафов с одной из организаций. Их общая сумма составила 179 тысяч рублей. Приставы вручили представителям фирмы требование погасить задолженность в пятидневный срок и предупредили, что если это не будет …
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27 февраля 2019, 12:43
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Вот это «рекорд»! В Самаре фура протаранила 16 автомобилей
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2 февраля 2019, 01:57
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В Самаре за эту зиму выпало 176% от нормы снега
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29 января 2019, 10:51
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Новый рекорд: за 2018 год аудитория сайта trkterra.ru выросла более, чем в три раза
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1 января 2019, 07:36
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В Самаре и Сызрани выпало рекордное количество снега
В среду, 26 декабря, в Самарской области был перекрыт абсолютный суточный максимум количества осадков для этого времени года. По подсчетам специалистов Приволжского УГМС, был перекрыт рекорд от 1967 года в Сызрани. Накануне там выпало 6,3 миллиметра снега, что больше …
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27 декабря 2018, 09:50
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Синоптики рассказали, какая погода будет на выходных в Самаре
В конце рабочей недели территория Самарской области окажется под влиянием холодного атмосферного фронта. Он принесет с собой кратковременные дожди и грозы, температура воздуха снизится и станет более комфортной. Как сообщили в Приволжском УГМС, неустойчивая погода «оккупирует» область до конца …
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5 июля 2018, 03:08
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