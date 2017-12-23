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В Алеппо почтили память погибших выпускников Сызранской «вертолётки»
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23 декабря 2017, 02:56
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Жители Сызрани просят спасти не улетевшую на зимовку цаплю от уток и холода
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22 декабря 2017, 11:53
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В Сызрани Росгвардия поймала объявленного в розыск беглеца
В Сызрани Росгвардия поймала объявленного в федеральный розыск беглеца, который уклонялся от назначенных судом исправительных работ. Мужчину, подходящего под описание разыскиваемого злоумышленника, на улице Красной заметили патрульные из экипажа вневедомственной охраны. Ранее было получено сообщение о краже из частного дома.
«Установив …
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22 декабря 2017, 10:49
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В Самарской области мебельщик брал с клиентов предоплату и «исчезал»
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20 декабря 2017, 04:11
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Российские священники назвали грехи, в которых чаще всего признаются россияне
Несколько десятков российских священнослужителей приняли участие в необычном опросе и рассказали, в каких грехах чаще всего признаются прихожане. На первых строках этого списка расположились гордыня, суеверие, маловерие, уныние, неудовлетворенность жизнью и лень.
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24 августа 2017, 12:17
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Внимание, розыск!
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15 августа 2017, 12:04
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В Самаре совершен налет на офис банка на 6-й просеке
В пятницу, 4 августа, по предварительным сведениям, был совершен налет на офис одного из банков, расположенные на Шестой просеке. В него ворвались неизвестные. Но их что-то напугало, и они скрылись, предположительно, так и не успев ничего похитит, передает «Волга-Ньюс» …
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4 августа 2017, 08:36
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Беглецу, ранившему полицейских, пришла весть от родителей
История о нападении на двух самарских полицейских получила продолжение. Как уже сообщала «ТЕРРА», 2 августа оперативники задерживали 24-летнего мужчину. Тот оказал сопротивление и ранил силовиков ножом. Злоумышленник сбежал. Полицейские попали в больницу с ранениями грудной клетки. Уголовное дело заведено по …
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3 августа 2017, 06:02
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Где прячется «мясник», пытавшийся зарезать самарских полицейских?
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3 августа 2017, 02:30
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Суд Самары депортировал пастора из США, который приехал венчать однополую пару
Пастора из США Джеймса Фрэнсиса Малкахи обязали в 5-дневный срок покинуть пределы РФ, такое решение вынес Советский районный суд Самары, передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на Карину Арутюнян, адвоката американского гражданина. Кроме того, американского священника обязали уплатить штраф в …
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10 июля 2016, 04:46
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В Самарской области военные священники сокращают число уклонистов от армии
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20 октября 2015, 05:23