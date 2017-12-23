Жители Сызрани просят спасти не улетевшую на зимовку цаплю от уток и холода В Сызрани жители просят спасти не улетевшую на зимовку цаплю. Обращение опубликовано в социальной сети. По словам автора поста, птица остается на водоеме, уже покрывшемся льдом, который находится рядом с одним из предприятий города. По предварительной информации, это в частном …