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В Тольятти закрыли ТЦ на Транспортной

В Тольятти закрыли ТЦ на Транспортной

Судебные приставы приостановили работу торгового центра, расположенного на улице Транспортной в Тольятти. В этом здании нашли серьезные нарушения правил пожарной безопасности, которые представляли собой угрозу для жизни и здоровья посетителей и сотрудников. Закрытия торговой точки добивались сотрудники прокуратуры, сообщили в 
16 августа 2018, 02:51
В Тольятти «десятка» перевернулась после ДТП с «Приорой»: пострадала 5-летняя девочка

В Тольятти «десятка» перевернулась после ДТП с «Приорой»: пострадала 5-летняя девочка

В среду вечером, 15 августа, 20-летний водитель «Лады Приоры» ехал по Обводному шоссе в Тольятти. В районе световой опоры № 57 по улице Параллельной автомобилист при выезде с второстепенной дороги не предоставил преимущество другому транспортному средству, произошло столкновение. От удара 
16 августа 2018, 02:28
В Тольятти нашли 11-летнего мальчика, пропавшего 5 дней назад

В Тольятти нашли 11-летнего мальчика, пропавшего 5 дней назад

В Самарской области был найден 11-летний мальчик, житель села Тимофеевка Ставропольского района. Об этом сообщает добровольческий поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Известно, что ребенок жив и здоров, но где он находился все это время, не говорится. Напомним, что мальчик ушел 
15 августа 2018, 05:06
В Сызрани выяснили, куда пропал «Гномик» из парка

В Сызрани выяснили, куда пропал «Гномик» из парка

Жители Сызрани  узнали, куда исчезла скульптура «Гномика»  из  парка. Обошлось без криминала -  его сняли с постамента сотрудники парка и отправили на реставрацию. Хотя при монтаже скульптуру забетонировали,  посетители места отдыха смогли  весёлого старичка расшатать, и, чтобы конструкция не упала 
15 августа 2018, 02:36
Следователи пытаются узнать причины смерти двух младенцев в Самаре

Следователи пытаются узнать причины смерти двух младенцев в Самаре

В Самаре начались доследственные проверки из-за гибели двух детей, которые умерли 13 августа. По данным следователей, тело четырехмесячного мальчика было найдено в 10:00 в квартире на улице Черемшанской. Причем, внешних признаков насильственной смерти не наблюдалось.

Позже, в 15:10 стало 
14 августа 2018, 09:16
3-летнего ребенка убило током в Самарской области

3-летнего ребенка убило током в Самарской области

13 августа трагедия произошла в Самарской области. В селе Абашево Хворостянского района было обнаружено тело 3-летнего мальчика. По предварительным данным, ребенок случайно коснулся оголенного провода и получил смертельный удар током.

Сейчас в обстоятельствах инцидента разбираются сотрудники Следственного комитета.  В настоящее время 

14 августа 2018, 03:39
В октябре в Самаре откроют новый детсад на 230 мест

В октябре в Самаре откроют новый детсад на 230 мест

Третий детский сад в микрорайоне «Волгарь» в Куйбышевском районе планируется запустить в октябре. Новое образовательное учреждение располагается в 9 квартале, оно сможет принять 230 малышей. По словам представителя организации-подрядчика, здание готово на 95 %, завершены все строительно- монтажные работы, теперь 
14 августа 2018, 08:59
Под суд пойдет воспитательница, которая случайно дала 5-летней девочке выпить дезинфицирующую жидкость

Под суд пойдет воспитательница, которая случайно дала 5-летней девочке выпить дезинфицирующую жидкость

В Жигулевске завершено расследование уголовного дела в отношении воспитателя структурного подразделения детского сада «Чебурашка». Эту женщину обвиняют в «Причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

По версии следствия, 20 октября прошлого года пятилетняя 
30 июля 2018, 02:07
Около детского сада в Сызрани появился опасный провал

Около детского сада в Сызрани появился опасный провал

В четверг, 26 июля, жители Сызрани обратили внимание на разрушение асфальта около канализационного колодца на проспекте 50 лет Октября. Проблема в том, что совсем рядом с опасным участком находятся детский сад № 17 и школа № 10.
 
- Мы гуляем здесь 
27 июля 2018, 09:52
20 000 рублей заплатит за отсутствие пандуса детский сад в Самаре

20 000 рублей заплатит за отсутствие пандуса детский сад в Самаре

Администрацию детского сада №282 из Самары привлекли к ответственности из-за отсутствия доступа для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры. Дело в том, что у входа в здание нет пандуса.

Это выяснилось во время проверки, проведенной  прокуратурой Кировского района. Надзорное ведомство 
11 июля 2018, 10:19
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