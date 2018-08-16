В Сызрани выяснили, куда пропал «Гномик» из парка … Жители Сызрани узнали, куда исчезла скульптура «Гномика» из парка. Обошлось без криминала - его сняли с постамента сотрудники парка и отправили на реставрацию. Хотя при монтаже скульптуру забетонировали, посетители места отдыха смогли весёлого старичка расшатать, и, чтобы конструкция не упала