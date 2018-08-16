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Новый крытый каток в Чапаевске достроят до конца года
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16 августа 2018, 04:39
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Самарцев предупредили об усилении ветра
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16 августа 2018, 04:21
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В Тольятти закрыли ТЦ на Транспортной
Судебные приставы приостановили работу торгового центра, расположенного на улице Транспортной в Тольятти. В этом здании нашли серьезные нарушения правил пожарной безопасности, которые представляли собой угрозу для жизни и здоровья посетителей и сотрудников. Закрытия торговой точки добивались сотрудники прокуратуры, сообщили в …
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16 августа 2018, 02:51
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В Тольятти «десятка» перевернулась после ДТП с «Приорой»: пострадала 5-летняя девочка
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16 августа 2018, 02:28
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В Тольятти нашли 11-летнего мальчика, пропавшего 5 дней назад
В Самарской области был найден 11-летний мальчик, житель села Тимофеевка Ставропольского района. Об этом сообщает добровольческий поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Известно, что ребенок жив и здоров, но где он находился все это время, не говорится. Напомним, что мальчик ушел …
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15 августа 2018, 05:06
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В Сызрани выяснили, куда пропал «Гномик» из парка
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15 августа 2018, 02:36
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Следователи пытаются узнать причины смерти двух младенцев в Самаре
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14 августа 2018, 09:16
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3-летнего ребенка убило током в Самарской области
13 августа трагедия произошла в Самарской области. В селе Абашево Хворостянского района было обнаружено тело 3-летнего мальчика. По предварительным данным, ребенок случайно коснулся оголенного провода и получил смертельный удар током.
Сейчас в обстоятельствах инцидента разбираются сотрудники Следственного комитета. В настоящее время …
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14 августа 2018, 03:39
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В октябре в Самаре откроют новый детсад на 230 мест
Третий детский сад в микрорайоне «Волгарь» в Куйбышевском районе планируется запустить в октябре. Новое образовательное учреждение располагается в 9 квартале, оно сможет принять 230 малышей. По словам представителя организации-подрядчика, здание готово на 95 %, завершены все строительно- монтажные работы, теперь …
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14 августа 2018, 08:59
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Под суд пойдет воспитательница, которая случайно дала 5-летней девочке выпить дезинфицирующую жидкость
В Жигулевске завершено расследование уголовного дела в отношении воспитателя структурного подразделения детского сада «Чебурашка». Эту женщину обвиняют в «Причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».
По версии следствия, 20 октября прошлого года пятилетняя …
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30 июля 2018, 02:07
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Около детского сада в Сызрани появился опасный провал
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27 июля 2018, 09:52
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20 000 рублей заплатит за отсутствие пандуса детский сад в Самаре
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11 июля 2018, 10:19