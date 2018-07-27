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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 24 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 24 июля 2018г 
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«Моя дорога!»: В Самаре велосипедист бросился под колеса автобуса с фанатами

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Мужчина задел рулём автобус, остановился перед ним и начал выяснять 
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Диаметр колеса, разработанного 
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По словам продавщицы, неизвестный вошел в торговый зал и, применив насилие, отобрал у нее 20 тысяч рублей. После этого 
16 сентября 2017, 12:13
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