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В 212 семьях в Самарской области родились близнецы
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27 июля 2018, 12:34
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Три человека пострадали в столкновении двух «Грант» в Тольятти
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27 июля 2018, 11:19
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Около детского сада в Сызрани появился опасный провал
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27 июля 2018, 09:52
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Самые экзотические имена, которые самарцы давали своим детям
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27 июля 2018, 09:25
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Автоледи сбила ребенка во дворе дома в Самаре
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26 июля 2018, 02:45
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Автоледи на иномарке сбила 92-летнюю старушку в Сызрани
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26 июля 2018, 02:33
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В центре Сызрани фура Scania «зацепила» внедорожник «Нива»
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26 июля 2018, 09:59
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«Моя дорога!»: В Самаре велосипедист бросился под колеса автобуса с фанатами
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17 июня 2018, 03:13
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Тверские велосипедисты проехали 560 километров по льду Байкала
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5 марта 2018, 07:40
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Немецкий дизайнер придумал складное колесо
Германский дизайнер Андре Моцеллин изобрел колесо. Складное. По словам разработчика, оно может сильно облегчить жизнь велосипедистам и инвалидам-колясочникам. Очень часто они испытывают проблемы из-за недостаточной компактности своих транспортных средств, и теперь эта трудность может быть решена.
Диаметр колеса, разработанного …
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19 января 2018, 02:42
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В Октябрьске воришка на велосипеде из Кирова отобрал у продавщицы 20 тысяч
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16 сентября 2017, 12:13