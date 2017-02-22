Вступил в силу приказ "Самарской пригородной пассажирской компании". 635 рублей теперь придется заплатить "зайцу" в случае его обнаружения контролерами на участках Конструкторская - Сызрань, Ягодная - Жигулевское Море, Зубчаниновка - Похвистнево, Зубчаниновка - остановочный пункт 1236 км. В пределах участков Самара -Зубчаниновка, Мирная - Самара - Конструкторская, Самара - Ягодная взыскание составит 990 рублей. До сих пор в Самарской области был установлен единый штраф в размере 585 рублей.
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В Самарской губернии на оказание медпомощи жителям будет выделено более 28 миллиардов рублей
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21 февраля 2017, 06:11
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Самара – самый дорожающий город России
Самара и Тольятти вошли в тройку наиболее дорожающих городов России, говорится в совместном исследовании РБК и Авито. Специалисты выяснили, насколько изменилась стоимость непродовольственных товаров и услуг для жителей 26 крупнейших мегаполисов страны в третьем квартале 2016 года. Проанализированы миллионы объявлений более, …
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17 февраля 2017, 03:50
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В крупнейшем самарском муниципальном предприятии "Благоустройство" прошел обыск
Растрата в особо крупном размере выявлена в крупнейшем самарском муниципальном предприятии "Благоустройство". Накануне в компании прошли обыск и выемка документов. Сайт Генеральной прокуратуры сообщает, что проведенная городским надзорным ведомством проверка установила, что генеральный подрядчик по зимней уборке улиц столицы региона …
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17 февраля 2017, 10:51
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В блогах: что станет с Красноглинским холодильником?
Блогер Наталья Ширяева задается вопросом, что станет с Красноглинским холодильником? "Многие знают, что в Самаре есть уникальный объект, который в народе прозвали "холодильником". Он расположен недалеко от Красноглинского шоссе и представляет собой огромный бункер, в котором в советское время хранили стратегический …
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17 февраля 2017, 10:38
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Штрафы за непропуск пешеходов хотят поднять
В России предлагают поднять до 2500 рублей штрафы для водителей за непредоставление преимущества пешеходам и велосипедистам. Соответствующий законопроект внесло в Госдуму правительство. Сейчас за это нарушение наказывают взысканием до 1500 рублей. По данным ГИБДД, в последние три года количество наездов …
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8 февраля 2017, 01:47
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«Быстроденьги» оштрафовали за звонки самарцам
Микрофинансовую организацию "Быстроденьги" оштрафовали еще на 50 тысяч рублей. Основанием послужило обращение жительницы Самары, которая взяла в учреждении заем в размере семи тысяч рублей. Когда женщина стала задерживать платежи, кредиторы начали звонить двум ее родственникам десятки раз в день, требуя …
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1 февраля 2017, 09:24
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В Самарской области нашли потенциально опасную сметану
Елховский молокозавод оштрафовали на 300 тысяч рублей. Арбитражный суд Поволжского округа оставил в силе решения нижестоящих инстанций по иску самарского управления Россельхознадзора. Штраф компании ведомство выписало за сметану, которая «по жирно-кислотному составу жировой фазы не соответствует молочному жиру. Фактически это …
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27 января 2017, 01:11
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Проезд в Крутые Ключи подорожает в полтора раза
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26 декабря 2016, 02:03
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Директор ООО "Департамент ЖКХ Тольятти" Виктор Попов будет оштрафован на 75 тысяч рублей
На предприятии, которое отвечает за содержание более 800 домов, прошла прокурорская проверка. Поводом для неё стали массовые обращения горожан. Установлено, что управляющая компания нарушала лицензионные требования при обслуживании ряда жилых объектов.
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22 декабря 2016, 04:00
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Появилось новое расписание электричек Самара – Аэропорт Курумоч
Самарская пригородная пассажирская компания опубликовала на своем сайте обновленное расписание аэроэкспресса Самара – Аэропорт Курумоч.
Как уже сообщала «ТЕРРА», с 3 октября на маршруте отменят два ночных рейса. Теперь из Самары в аэропорт и обратно ежедневно будет по …
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27 сентября 2016, 11:51
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С 1 сентября изменится расписание электрички Самара - аэропорт «Курумоч»
Две новые остановки появятся в графике электрички «Самара – Аэро» с 1 сентября. Она следует по маршруту Самара – аэропорт «Курумоч» - Самара. По многочисленным просьбам пассажиров, на линии появятся остановки Водинская и Старосемейкино, сообщает Самарская пригородная пассажирская компания. …
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30 августа 2016, 11:34
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В Самаре запустили аэроэкспресс в «Курумоч»
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2 августа 2016, 05:10