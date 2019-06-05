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В Самаре появятся ограждения на Солнечной, где внедорожник сбил женщину и ребенка
В столице 63-го региона установят ограждения на пересечении улиц Солнечной и Губанова, где накануне произошла ужасная авария, которая потрясла весь город. Напомним, во вторник 4 июня там столкнулись две иномарки, после удара одна из них отлетела на пешеходов — …
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5 июня 2019, 10:49
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На дублере Московского шоссе запретят проезд грузовиков
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5 июня 2019, 10:02
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За долг в полмиллиона рублей арестовали имущество ТСЖ «УЮТ-76»
Компания «РКС-Самара» добилась ареста имущества ТСЖ «УЮТ-76». Это произошло после того, как УК задолжала за водоснабжение и канализацию более 520 тысяч рублей. «В присутствии понятых и представителя службы безопасности “РКС” микроволновка, холодильник, мониторы и мебель, принадлежащие ТСЖ, были описаны, права …
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5 июня 2019, 08:44
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Видео: опрокидывание батута с детьми в Тольятти записали камеры
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5 июня 2019, 08:25
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До сентября в Самаре должны отремонтировать почти 60 дворов
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4 июня 2019, 10:48
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По факту хищения 2,5 миллиардов рублей на «Тольяттиазоте» завели дело
По факту хищения 2,5 миллиардов рублей на «Тольяттиазоте» возбуждено уголовное дело. По версии силовиков, в Автограде с 1997 года действовало преступное сообщество, которое завладело имуществом, принадлежащим «ТоАзу», и уклонилось от уплаты налогов. По данным ведомства, к делу также причастно руководство …
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4 июня 2019, 08:21
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Самара получит деньги на перевозку людей в метро
Самаре выделят 549 млн рублей субсидий на перевозку граждан в метро. Соответствующее решение приняли в областном правительстве. Средства будут направлены на возмещение недополученных доходов метрополитеном. В настоящее время самарская подземка ежедневно перевозит около 40-45 тысяч человек, этого недостаточно для самоокупаемости. …
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4 июня 2019, 05:36
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«Газпром» стал самой дорогой компанией в России
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4 июня 2019, 02:33
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Самарцы стали чаще жаловаться на тарифы за текущий ремонт
В Самаре увеличилось число жалоб по тарифам на текущий ремонт. Из всего объема они составляют не менее 40% — такие данные озвучил на пресс-конференции руководитель регионального центра «ЖКХ-Контроль» Виктор Часовских. На обсуждении проблем этой сферы также присутствуют представители Госжилинспекции и …
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25 апреля 2019, 02:34
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В Самаре предложили брать за вывоз мусора по 80 рублей с человека
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25 апреля 2019, 10:56
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Самарцам и тольяттинцам придут «платежки» с перерасчетом
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15 марта 2019, 06:12
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В Самаре произошла драка в офисе регоператора «Экостройресурс»
В пятницу, 15 марта, на круглом столе федерального проекта «Чистая страна» руководитель регионального центра «ЖКХ-Контроль» Виктор Часовских рассказал, что вчера в офисе регоператора «Экостройресурс» на улице Сердобской произошла драка.
«У людей сдают нервы от очередей», - написала в своем Фейсбуке …
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15 марта 2019, 02:51
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С 3 мая вырастет стоимость проезда в самарских электричках
Областное минэкономразвития скорректировало предельные уровни тарифа на услуги «Самарской пригородной пассажирской компании». Ведомство определило экономически обоснованную цену в размере 1 рубля 82 копеек за 1 километр, подорожание по сравнению с 2015-м годом составит три копейки. При наличном расчете максимальная стоимость билета …
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13 апреля 2016, 04:02
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В Самарской области на 11,4% подорожает проезд в электричках
Правительство Самарской области утвердило новые максимальные уровни тарифов на перевозку пассажиров пригородным железнодорожным транспортом. По данным регионального минэкономразвития, рост составит не более 11,4 процента. Удорожание связано с возросшими расходами на осуществление деятельности аффилированной областным властям "Самарской пригородной пассажирской компании", в …
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22 апреля 2015, 09:17
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КбЖД: убытки от пригородных электричек в Самарской области составят почти 250 млн рублей
По итогам этого года убытки Куйбышевской железной дороги по пригородным перевозкам в 63-м регионе составят 247,6 млн рублей. Об этом сегодня на пленарном заседании Самарской губернской думы заявил начальник компании Сергей Соложенкин. Он попросил депутатов компенсировать выпадающие доходы из областного …
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25 ноября 2014, 11:16
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В Самаре проезд в электричке можно оплатить транспортной картой
С 15 апреля проезд в электричках можно будет оплачивать с помощью транспортной карты, сообщает Самарская пригородная пассажирская компания. Оформить разовый билет на электропоезда можно в кассах станции Самара по Единой транспортной карте, которая используется для оплаты проезда на маршрутах областной …
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15 апреля 2014, 03:57
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