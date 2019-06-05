Самарцы стали чаще жаловаться на тарифы за текущий ремонт … В Самаре увеличилось число жалоб по тарифам на текущий ремонт. Из всего объема они составляют не менее 40% — такие данные озвучил на пресс-конференции руководитель регионального центра «ЖКХ-Контроль» Виктор Часовских. На обсуждении проблем этой сферы также присутствуют представители Госжилинспекции и