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Материалы по теме:

В Самаре появятся ограждения на Солнечной, где внедорожник сбил женщину и ребенка

В Самаре появятся ограждения на Солнечной, где внедорожник сбил женщину и ребенка

В столице 63-го региона установят ограждения на пересечении улиц Солнечной и Губанова, где накануне произошла ужасная авария, которая потрясла весь город. Напомним, во вторник 4 июня там столкнулись две иномарки, после удара одна из них отлетела на пешеходов — 
5 июня 2019, 10:49
На дублере Московского шоссе запретят проезд грузовиков

На дублере Московского шоссе запретят проезд грузовиков

Из-за многочисленных обращений жителей 8 и 9 кварталов поселка Мехзавод в Самаре региональное министерство транспорта и автомобильных дорог ограничит движение грузовиков на дублере Московского шоссе. Ограничение вводится с 24 июня на участке дороги от дома № 9 в 8-м квартале 
5 июня 2019, 10:02
За долг в полмиллиона рублей арестовали имущество ТСЖ «УЮТ-76»

За долг в полмиллиона рублей арестовали имущество ТСЖ «УЮТ-76»

Компания «РКС-Самара» добилась ареста имущества ТСЖ «УЮТ-76». Это произошло после того, как УК задолжала за водоснабжение и канализацию более 520 тысяч рублей. «В присутствии понятых и представителя службы безопасности “РКС” микроволновка, холодильник, мониторы и мебель, принадлежащие ТСЖ, были описаны, права 
5 июня 2019, 08:44
Видео: опрокидывание батута с детьми в Тольятти записали камеры

Видео: опрокидывание батута с детьми в Тольятти записали камеры

Центральный межрайонный следственный отдел Тольятти завел уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». В субботу, 1 июня, дети прыгали на батуте, который находился рядом с торговым центром 
5 июня 2019, 08:25
До сентября в Самаре должны отремонтировать почти 60 дворов

До сентября в Самаре должны отремонтировать почти 60 дворов

В Самаре стартовал ремонт дворов. Работы проводятся в рамках программы "Формирование комфортной городской среды". До 1 сентября в городе благоустроят почти 60 дворовых территорий. Из них больше всего - 13 в Промышленном районе. 11 - в Красноглинском. 9 - в 
4 июня 2019, 10:48
По факту хищения 2,5 миллиардов рублей на «Тольяттиазоте» завели дело

По факту хищения 2,5 миллиардов рублей на «Тольяттиазоте» завели дело

По факту хищения 2,5 миллиардов рублей на «Тольяттиазоте» возбуждено уголовное дело. По версии силовиков, в Автограде с 1997 года действовало преступное сообщество, которое завладело имуществом, принадлежащим «ТоАзу», и уклонилось от уплаты налогов. По данным ведомства, к делу также причастно руководство 
4 июня 2019, 08:21
Самара получит деньги на перевозку людей в метро

Самара получит деньги на перевозку людей в метро

Самаре выделят 549 млн рублей субсидий на перевозку граждан в метро. Соответствующее решение приняли в областном правительстве. Средства будут направлены на возмещение недополученных доходов метрополитеном. В настоящее время самарская подземка ежедневно перевозит около 40-45 тысяч человек, этого недостаточно для самоокупаемости. 

4 июня 2019, 05:36
«Газпром» стал самой дорогой компанией в России

«Газпром» стал самой дорогой компанией в России

По итогам 3 июня «Газпром» признан самой дорогой компанией России. Капитализация газового гиганта всего за сутки выросла почти на 800 млрд рублей, превысив отметку в 5 трлн 700 млрд. Это на 500 млрд выше стоимости «Сбербанка». Акции «Газпрома» подорожали на 

4 июня 2019, 02:33
Самарцы стали чаще жаловаться на тарифы за текущий ремонт

Самарцы стали чаще жаловаться на тарифы за текущий ремонт

В Самаре увеличилось число жалоб по тарифам на текущий ремонт. Из всего объема они составляют не менее 40% — такие данные озвучил на пресс-конференции руководитель регионального центра «ЖКХ-Контроль» Виктор Часовских. На обсуждении проблем этой сферы также присутствуют представители Госжилинспекции и 
25 апреля 2019, 02:34
В Самаре предложили брать за вывоз мусора по 80 рублей с человека

В Самаре предложили брать за вывоз мусора по 80 рублей с человека

В Самарской области снова обсуждается пересмотр тарифов за вывоз мусора. Представители Общественной палаты города Самары предлагают начислять плату, исходя не из количества квадратных метров жилья, а с человека. А до утверждения нормативов можно брать по 80 рублей с человека за 
25 апреля 2019, 10:56
Самарцам и тольяттинцам придут «платежки» с перерасчетом

Самарцам и тольяттинцам придут «платежки» с перерасчетом

В апреле жители Самары и Тольятти, которые живут в домах, где установлены общедомовые приборы учета, получат квитанции за март с перерасчетом за тепло и горячую воду. Речь идет о ресурсах, потребленных в прошлом году, сообщает «ЭнергосбыТ Плюс». Напомним, что по 
15 марта 2019, 06:12
В Самаре произошла драка в офисе регоператора «Экостройресурс»

В Самаре произошла драка в офисе регоператора «Экостройресурс»

В пятницу, 15 марта, на круглом столе федерального проекта «Чистая страна» руководитель регионального центра «ЖКХ-Контроль» Виктор Часовских рассказал, что вчера в офисе регоператора «Экостройресурс» на улице Сердобской произошла драка.
 
«У людей сдают нервы от очередей», - написала в своем Фейсбуке 
15 марта 2019, 02:51
С 3 мая вырастет стоимость проезда в самарских электричках

С 3 мая вырастет стоимость проезда в самарских электричках

Областное минэкономразвития скорректировало предельные уровни тарифа на услуги «Самарской пригородной пассажирской компании». Ведомство определило экономически обоснованную цену в размере 1 рубля 82 копеек за 1 километр, подорожание по сравнению с 2015-м годом составит три копейки. При наличном расчете максимальная стоимость билета 
13 апреля 2016, 04:02
В Самарской области на 11,4% подорожает проезд в электричках

В Самарской области на 11,4% подорожает проезд в электричках

Правительство Самарской области утвердило новые максимальные уровни тарифов на перевозку пассажиров пригородным железнодорожным транспортом. По данным регионального минэкономразвития, рост составит не более 11,4 процента. Удорожание связано с возросшими расходами на осуществление деятельности аффилированной областным властям "Самарской пригородной пассажирской компании", в 
22 апреля 2015, 09:17
КбЖД: убытки от пригородных электричек в Самарской области составят почти 250 млн рублей

КбЖД: убытки от пригородных электричек в Самарской области составят почти 250 млн рублей

По итогам этого года убытки Куйбышевской железной дороги по пригородным перевозкам в 63-м регионе составят 247,6 млн рублей. Об этом сегодня на пленарном заседании Самарской губернской думы заявил начальник компании Сергей Соложенкин. Он попросил депутатов компенсировать выпадающие доходы из областного 

25 ноября 2014, 11:16
В Самаре проезд в электричке можно оплатить транспортной картой

В Самаре проезд в электричке можно оплатить транспортной картой

С 15 апреля проезд в электричках можно будет оплачивать с помощью транспортной карты, сообщает Самарская пригородная пассажирская компания. Оформить разовый билет на электропоезда можно в кассах станции Самара по Единой транспортной карте, которая используется для оплаты проезда на маршрутах областной 

15 апреля 2014, 03:57
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