|
Число посадочных мест на маршрутах, обслуживающих Красноглинский район, увеличилось в 2,5 раза
|
7 декабря 2018, 01:09
|
Холодную воду вернули жителям 7 домов в Самаре
|
7 декабря 2018, 12:48
|
Добавил соль в масло: в доме по проспекту Металлургов выбило стекла после хлопка
|
7 декабря 2018, 12:09
|
На стадионе «Самара Арена» усыпят газон
|
7 декабря 2018, 11:33
|
«Авиакор» смог частично обжаловать решение суда
Самарскому заводу «Авиакор» удалось частично обжаловать решение суда, обязывающее завод выплатить Минобороны 2 млрд 200 млн рублей. Апелляционная инстанция арбитражного суда Москвы снизила сумму иска до 1 миллиарда 300 миллионов. Дело касается поставки 99-ти самолетов, из которых военное ведомство получило …
|
7 декабря 2018, 11:06
|
«Основная часть - на социалку»: депутаты приняли бюджет Самары на 2019 год
|
7 декабря 2018, 08:17
|
В Самаре при получении взяток задержали двух заместителей прокуроров и посредника
В Самаре разгорается новый коррупционный скандал. По предварительной информации, при получении взяток на общую сумму в 500 тысяч рублей задержаны заместитель прокурора Промышленного района Олег Анищенко, заместитель прокурора Железнодорожного района Валерий Улитин и посредник - адвокат облколлегии Юлия Пожидаева. Об …
|
6 декабря 2018, 09:01
|
«Делили ритуальный бизнес»: присяжные в Самаре вынесут приговор по делу о заказном убийстве
|
6 декабря 2018, 02:40
|
На железной дороге в Самарской области стащили деталей на 350 кг
В понедельник, 3 декабря, в Самарской области обнаружена серьезная кража на железной дороге. Сотрудники Сызранского линейного отдела выявили 37-летнего ранее судимого мужчину, которого подозревают в хищении деталей верхнего строительного пути. Вес его добычи составил 350 кг. Сейчас все похищенное изъято, …
|
5 декабря 2018, 09:38
|
В Самаре около дома на Молодежной с высоты упал 14-летний подросток
|
12 ноября 2018, 05:37
|
В Самаре закроют недострой у Ботсада, где «тусила» молодежь
|
8 октября 2018, 11:06
|
В Самаре подростки ради селфи залезли на американские горки
|
27 сентября 2018, 11:32
|
Ночевал с бомжами: стало известно, где «тусил» 11-летний мальчик из Чапаевска
Полицейские рассказали, где находился 11-летний мальчик из Чапаевска, которого волонтеры и силовики искали три недели. Подросток сбежал из социального учреждения еще 28 августа. Пока полицейские и волонтеры осматривали чердаки и подвалы, проверяли торговые центры, заброшенные дома и дачи несовершеннолетний "тусил" …
|
19 сентября 2018, 11:37