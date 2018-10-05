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Болельщикам рассказали, как добраться на матч между «Крыльями Советов» и «Динамо»
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5 октября 2018, 02:32
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Новым начальником полиции Самары станет полковник из Волгограда
Стало известно, что новым начальником самарской полиции — заместителем главы регионального ГУ МВД станет полковник Александр Прядко. Новое назначение в своем микроблоге в Твиттере анонсировал депутат Госдумы по 158-му Самарскому одномандатному избирательному округу Александр Хинштейн.
Ранее полковник Прядко …
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5 октября 2018, 01:05
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В Тольятти хотят закупить мобильные лаборатории и искать предприятия-нелегалы
Экологическую ситуацию в Тольятти и появление неприятных запахов и смога обсуждали 4 октября на совещании под руководством губернатора Дмитрия Азарова. На нем присутствовали руководители промышленных предприятий, профильных ведомств, контролирующих органов и общественники. Директор Тольяттинской гидрометеорологической обсерватории Надежда Карпасова заявила, что …
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5 октября 2018, 12:23
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Друг Оушена: неизвестный залез в бункер Сталина и кое-что украл
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5 октября 2018, 11:44
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Машина задавила своего же хозяина в Самаре: появились фото смертельного ДТП
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2 октября 2018, 08:36
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«Есть рекорд!»: 20-килограммового карпа выловил рыбак в пруде «Ростоши» под Самарой
Лето закончилось. Наступила осень. Однако рыбаки продолжают охоту на крупный улов в водоемах Самарской области. Позавчера, 30 августа, местный житель Алексей Иващенко стал обладателем небывалого трофея. Он выловил из пруда «Ростоши» возле села Бариновка Нефтегорского района огромного карпа, пишут …
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1 сентября 2018, 04:11
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Как изменились правила ловли рыбы на Волге за лето-2018
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15 августа 2018, 12:28
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Лупоглазую рыбу-мутанта поймали в Сызрани
На минувших выходных необычный улов попался на крючок сызранскому рыбаку. Он вытащил из воды рыбу, у которой были неестественным образом выпущены глаза. Фото он разместил в группе «Рыбалка в Сызрани». Пользователи уже придумали речной обитательнице название: «Лупоглазка лобастая обыкновенная», сообщает …
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30 июля 2018, 01:06