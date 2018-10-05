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Материалы по теме:

Болельщикам рассказали, как добраться на матч между «Крыльями Советов» и «Динамо»

Болельщикам рассказали, как добраться на матч между «Крыльями Советов» и «Динамо»

Стало известно, как будет ходить транспорт в Самаре в день матча между «Крыльями Советов» и столичным «Динамо». Игра начнется на стадионе «Самара Арена» в 15:00 в субботу, 6 октября. Для болельщиков откроют бесплатную Северную парковку стадиона. Заезд осуществляется со стороны 
5 октября 2018, 02:32
Новым начальником полиции Самары станет полковник из Волгограда

Новым начальником полиции Самары станет полковник из Волгограда

Стало известно, что новым начальником самарской полиции — заместителем главы регионального ГУ МВД станет полковник Александр Прядко. Новое назначение в своем микроблоге в Твиттере анонсировал депутат Госдумы по 158-му Самарскому одномандатному избирательному округу Александр Хинштейн.

Ранее полковник Прядко  
5 октября 2018, 01:05
В Тольятти хотят закупить мобильные лаборатории и искать предприятия-нелегалы

В Тольятти хотят закупить мобильные лаборатории и искать предприятия-нелегалы

Экологическую ситуацию в Тольятти и появление неприятных запахов и смога обсуждали 4 октября на совещании под руководством губернатора Дмитрия Азарова. На нем присутствовали руководители промышленных предприятий, профильных ведомств, контролирующих органов и общественники. Директор Тольяттинской гидрометеорологической обсерватории Надежда Карпасова заявила, что 
5 октября 2018, 12:23
Друг Оушена: неизвестный залез в бункер Сталина и кое-что украл

Друг Оушена: неизвестный залез в бункер Сталина и кое-что украл

В ночь с 3 на 4 октября в Самаре неизвестный проник в бункер Сталина. Охранник в это время находился на одном из этажей сооружения, поэтому не заметил, что в здание зашли посторонние. По словам осведомленного источника, грабитель забрал только видеорегистратор, 
5 октября 2018, 11:44
Машина задавила своего же хозяина в Самаре: появились фото смертельного ДТП

Машина задавила своего же хозяина в Самаре: появились фото смертельного ДТП

ГУ МВД России по Самарской области опубликовало фото с места смертельного ДТП, которое произошло 30 сентября в Самаре. Напомним, 27-летний мужчина приехал порыбачить на Самарку. Он оставил свою машину на берегу 
2 октября 2018, 08:36
«Есть рекорд!»: 20-килограммового карпа выловил рыбак в пруде «Ростоши» под Самарой

«Есть рекорд!»: 20-килограммового карпа выловил рыбак в пруде «Ростоши» под Самарой

Лето закончилось. Наступила осень. Однако рыбаки продолжают охоту на крупный улов в водоемах Самарской области. Позавчера, 30 августа, местный житель Алексей Иващенко стал обладателем небывалого трофея. Он выловил из пруда «Ростоши» возле села Бариновка Нефтегорского района огромного карпа, пишут 
1 сентября 2018, 04:11
Как изменились правила ловли рыбы на Волге за лето-2018

Как изменились правила ловли рыбы на Волге за лето-2018

В этом году введено новое правило рыболовства на Волге. С 18 июля в сутки одному рыбаку-любителю можно выловить не больше 5 кг рыбы. Исключение составляет поимка экземпляра рыбы весом, превышающим пять килограмм. Об этом рассказала Галина Сидорова, руководитель отдела рыбнадзора 
15 августа 2018, 12:28
Лупоглазую рыбу-мутанта поймали в Сызрани

Лупоглазую рыбу-мутанта поймали в Сызрани

На минувших выходных необычный улов попался на крючок сызранскому рыбаку. Он вытащил из воды рыбу, у которой были неестественным образом выпущены глаза. Фото он разместил в группе «Рыбалка в Сызрани». Пользователи уже придумали речной обитательнице название: «Лупоглазка лобастая обыкновенная», сообщает 
30 июля 2018, 01:06
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