В Самарской области подвели итоги осенней призывной кампании, которая длилась с начала октября до конца декабря. За это время из региона в разные войска во все уголки страны отправили около двух с половиной тысяч человек. В том числе 15 уехали в президентский полк, шестеро в спортивную роту и трое в научную. Для последних это уникальный шанс сделать блестящую военную карьеру под руководством ведущих ученых. Годными к службе признаны порядка 77%. Это почти на 10% больше, чем годом ранее.
Из техникумов в армию с этого года больше забирать не будут - дадут доучиться. Имеющим высшее образование предлагают 2 варианта: либо год в качестве срочника, либо 2 по контракту. В этом случае предоставляется общежитие, одежда и питание - бесплатно. При этом начальная зарплата сержанта составляет 17 с половиной тысяч рублей - это на руки. Года черед 4 может доходить до 50 000 рублей.
После 6 лет службы контрактник имеет право купить квартиру, ипотеку за которую будет выплачивать Министерство обороны. Через 20 лет службы это жилье переходит в собственность военного. В прошлом году в Самарской области контракты заключили 1000 человек. Причем все больше среди них становится женщин. Только в прошлый призыв взяли 30 дам.
Общая тенденция такова, что идти в армию желающих становится все больше. Отчасти и потому, что на госслужбу уклонистов не берут.
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