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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 10 января 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 11 января 2017г  
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Материалы по теме:

Российские ученые изобрели материал для боевых машин-невидимок

Российские ученые изобрели материал для боевых машин-невидимок

Российские ученые из Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» создали особый метаматериал, с применением которого можно выпускать военную технику по так называемым стелс-технологиям. Речь идет о перспективах производства «машин-невидимок», отмечают отечественные СМИ.
По словам ученых, уникальный материал представляет собой искусственно сформированные 

11 января 2017, 03:28
РФ вошла в топ-5 стран с самыми сильными кибервойсками

РФ вошла в топ-5 стран с самыми сильными кибервойсками

Специальные российские подразделения по кибербезопасности вошли в топ-5 после Соединенных Штатов, КНР, Великобритании и Южной Кореи. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование компании Zecurion Analytics, которая занимается разработкой программного обеспечения для защиты данных от утечек. Эксперты учитывали военные 

10 января 2017, 01:08
Новобранцев из Сызрани будут кормить в вагонах-ресторанах

Новобранцев из Сызрани будут кормить в вагонах-ресторанах

Сегодня, 10 ноября, из Сызрани отправился первый в России поезд с новобранцами, оборудованный вагоном-рестораном, сообщает пресс-служба Центрального военного округа. Министерство обороны обязало воинские подразделения кормить призывников в спецвагонах, если к месту службы на поезде нужно добираться более суток.

До сих пор 

10 ноября 2016, 02:32
Российская лаборатория А-100 «Премьер» впервые поднялась в воздух

Российская лаборатория А-100 «Премьер» впервые поднялась в воздух

Российская летающая лаборатория для испытания агрегатов суперсовременного отечественного самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-100 «Премьер» впервые поднялась в воздух. О первом полете сообщает ТАСС со ссылкой на Объединенную приборостроительную корпорацию.
Как отмечают эксперты, этот комплекс даст возможность заранее начать проверку работоспособности 

25 октября 2016, 03:35
Четыре военкомата в Самарской области ликвидируют с 1 декабря

Четыре военкомата в Самарской области ликвидируют с 1 декабря

С 1 декабря в Самарской области ликвидируют 4 военкомата. Об этом заявил военный комиссар губернии Александр Даньшин. Сокращение пройдет в рамках укрупнения учреждений. Однако при этом тольяттинский горотдел разобьют на 2 районных. Всего этой осенью из 63-го региона на срочную 
5 октября 2016, 04:54
СМИ: В Швеции заговорили о «секретной» угрозе со стороны РФ

СМИ: В Швеции заговорили о «секретной» угрозе со стороны РФ

Шведские СМИ сообщили, что по их сведениям из специальных служб, со стороны России по отношении к Швеции якобы увеличивается «угроза», суть которой держится в секрете. Как отмечает РИА Новости со ссылкой на Dagens nyheter, именно этим объясняется тот факт, что 

19 сентября 2016, 09:19
СМИ узнали о разработке российского самолета с лазерным оружием

СМИ узнали о разработке российского самолета с лазерным оружием

Российские специалисты приступили к созданию самолёта, оснащённого лазерным оружием. Как информирует ТАСС, об этом заявил представитель оборонно-промышленного комплекса России.
Сообщается, что самолет последнего поколения получил кодовое наименование А-60. В разработках этой модели принимают участие сотрудники ряда предприятий военно-промышленного комплекса в 

6 сентября 2016, 03:31
Власти Грузии приняли решение об отмене призыва в армию

Власти Грузии приняли решение об отмене призыва в армию

Министр обороны страны Тина Хидашели подписала указ о полной отмене обязательного призыва на срочную службу в армию. Прежде национальные информагентства сообщали, что новшество появится только в 2017 году.
Следует сказать, что некоторое время назад глава оборонного ведомства заявляла о многочисленных 

27 июня 2016, 02:30
Сегодня стартовала призывная кампания

Сегодня стартовала призывная кампания

1 апреля военкоматам не до шуток. Сегодня стартовал плановый призыв граждан на военную службу.
В этом году из Самарской области призовут в общей сложности около 6000 человек. Только в период весенне-летнего призыва регион направит в вооруженные силы России 3300 срочников. 
1 апреля 2016, 02:59
3185 жителей Самарской области отправились отдавать долг Родине

3185 жителей Самарской области отправились отдавать долг Родине

Подведены итоги весенне-летней призывной кампании 2015 года. Годными к службе признаны 69% всех призывников, проходивших медкомиссию. Это на 1,5% больше, чем прошлой весной.

По-прежнему много призывников, страдающих заболеваниями опорно-двигательного аппарата: 24% от всех негодных к армии. Отмечается сокращение числа 
17 июля 2015, 02:06
Смена пола теперь не спасет американцев от армии

Смена пола теперь не спасет американцев от армии

Министерство обороны США разрабатывает проект по призыву на военную службу трансгендеров. По словам главы ведомства Эштона Картера, работа займет около 6 месяцев.

Пентагон обещает, что будут предусмотрены все необходимые условия для службы мужчин, которые стали женщинами. Возможно, ради них 
14 июля 2015, 03:12
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