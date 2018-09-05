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Крупное ДТП на трассе М-5: в Сызрани «Ларгус» протаранил «семерку»
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5 сентября 2018, 09:20
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В Самаре протестировали новую подсветку ракеты-носителя на проспекте Ленина
В ночь на 4 сентября в областной столице впервые включили подветку ракеты-носителя «Союз», установленной около музея «Самара космическая» на проспекте Ленина. Оснастить монумент подветкой попросили ранее ветераны аэрокосмической отрасли. Администрация Самары потратила на оборудование 2,7 млн рублей.
Известно, что …
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5 сентября 2018, 08:55
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В Самаре у «Рено» отлетело колесо и врезалось в другую машину
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5 сентября 2018, 08:29
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В Самарской области собрали 85% зерна
Федеральная антимонопольная служба отрегировала на заявления российских должностных лиц и зерновых компаний о возможном росте цен на хлебобулочные изделия уже этой осенью. Ведомство попросит свои управления на местах усилить контроль на рынке хлеба. При этом на федеральном уровне будут анализироваться …
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5 сентября 2018, 07:06
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Кредитная задолженность россиян перед банками увеличилась в 2,5 раза
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5 сентября 2018, 06:51
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Без проблем для кошелька подготовить ребенка к школе могут 28% россиян
Накануне начала учебного года Всероссийский центр изучения общественного мнения опросил 1200 респондентов на темы, касающиеся школьного образования. И вот каковы его результаты. Без удара по семейному бюджету подготовить ребенка к школе могут лишь 28% россиян, это вызывает определенные трудности, но …
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31 августа 2018, 09:20
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Госдолг Самарской области сократился на 6 млрд рублей
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24 августа 2018, 08:18
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Минпром России хочет создать новое поколение гражданских самолетов «малой авиации»
Министерство промышленности России объявило конкурс на разработку нового поколения гражданских самолетов «малой авиации». Соответствующий тендер появился на портале госзакупок. Цена контракта - 575 млн рублей. Дата окончания подачи заявок - 30 августа. Работу нужно выполнить до 15 декабря.
Согласно …
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23 августа 2018, 02:44
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Пути решения проблем с очистными сооружениями в Тольятти обсудил с горожанами Владимир Гутенев
В четверг в Тольятти с рабочим визитом прибыл первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев. Он наградил грамотами федерального медико-биологического агентства и благодарностями депутата Госдумы участников донорского …
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16 августа 2018, 09:00
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В Самарской области работает сессия «Малые города – большие возможности»
14 августа в Новокуйбышевске открылась очередная стратегическая сессия «Малые города – большие возможности». В рамках серии мероприятий, инициатором которых стал врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров уже успели обсудить множество вопросов, посвященных развитию региона: экономику, кадровую политику и другое. Во …
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14 августа 2018, 01:05
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На очередной стратегической сессии специалисты обсудили перспективы развития экономики Самарской области
Продолжается работа над долгосрочной стратегией развития региона, разработка которой была инициирована главой области Дмитрием Азаровым. В процессе участвуют эксперты федерального уровня.
В ходе стратегических сессий уже обсудили ЖКХ, здравоохранение и кадровую политику. На этот раз говорили о развитии экономики губернии. Среди …
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9 августа 2018, 10:22
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В Самаре началась стратегическая сессия «Кадровая стратегия - достояние региона»
31 июля в Самаре стартовала стратегическая сессия под названием «Кадровая стратегия - достояние региона». Мероприятие разделено на три секции: «Кадросфера», «Кадровая Корпоративная Культура» и «Мир новых профессий. Перспективы и вызовы будущего». Среди участников глава региона Дмитрий Азаров, представители московской школы управления …
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31 июля 2018, 10:19
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В блогах: Лидер партии «Альтернатива для Германии» посетил площадку «Инженеров будущего»
Депутат Госдумы от Самарской области, первый вице-президент "СоюзМаш России" Владимир Гутенев сообщил в "Фейсбуке", что площадку международного молодежного форума «Инженеры будущего» посетил известный политический деятель, председатель партии «Альтернатива для Германии» Йорг Мойтен. Он впервые в России и остался в восторге …
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18 июля 2018, 09:21
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Молодежный форум «Инженеры будущего-2018» соберет 1500 участников
3 июля 2018 года в ТАСС состоялась пресс-конференция, посвященная Международному молодежному промышленному Форуму «Инженеры будущего – 2018».
О вовлечении молодежи в процессы инновационного развития машиностроительного комплекса, подготовке инженерных кадров, деловой и образовательной программах Форума рассказали первый вице-президент Союза машиностроителей России, первый …
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5 июля 2018, 09:25
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Самарские машиностроители участвуют в энергетическом форуме
Сегодня в Самаре завершает свою работу 24-я международная выставка-форум «Энергетика». В ней принимают участие порядка 50-ти компаний со всей страны. В рамках мероприятия проходят панельные дискуссии и круглые столы, посвященные обсуждению наиболее актуальных вопросов энергетической и электротехнической сферы, реализации ключевых …
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15 февраля 2018, 12:28